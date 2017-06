INMINENTE: FIFA está a punto de sancionar a la AUF internacionalmente, si no vota la integración con la OFI

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde Paysandú Santiago Balbis para Diario Uruguay.

“OFI planteará aspectos muy claros: que la AUF envió fuera de plazo las reformas que pretendía en el estatuto para que fueran corregidas por FIFA; que solo concurrirá para votar el documento…”

Mañana a la noche está previsto que se levante el cuarto intermedio de la Asamblea de la AUF que, ante representantes de FIFA, deberán finalmente poner a votación el nuevo estatuto del fútbol uruguayo, que entre otras cosas incluye a OFI dentro del ámbito de la Asociación.

Pero la reunión clave, la que seguramente termine por decidir más de lo que puede esperarse, es la que se llevará a cabo previamente, al mediodía, en la sede de OFI.

Es que los enviados de FIFA se reunirán con el Ejecutivo que lidera Gustavo Bares, esperándose la presencia del presidente de la AUF, Wilmar Valdez, a los efectos de ultimar detalles de cara a lo que será la Asamblea de la noche.

OFI planteará aspectos muy claros: que la AUF envió fuera de plazo las reformas que pretendía en el estatuto para que fueran corregidas por FIFA; que solo concurrirá para votar el documento y no discutirá ningún punto pues ya se trabajó en ello y, por lo tanto, espera que no se presente el estatuto paralelo corregido por Racing, que no fue enviado ni aprobado por FIFA, como es pretensión de algunos dirigentes de AUF.

Esto llevaría, ni más ni menos, a que todo se dilate por meses y meses. Además, OFI dejó en claro que no está de acuerdo con el artículo 84, en el que se reza que el estatuto entrará en vigencia una vez que estén listos los nuevos reglamentos y códigos pues es de imaginarse que los clubes se tomarán todo el tiempo del mundo para votarlos.

¿Cuál será la clave? La postura de FIFA. Más allá de que en la última Asamblea aceptó estudiar algún cambio en el estatuto (cosa que ya hizo dado que envió el documento corregido y ese es el que se tiene que poner a votación), los enviados del organismo dejaron en claro que el estatuto se vota o se vota. Y que, en caso de que la AUF no se ajuste a las nuevas normas FIFA, será sancionada y no podrá jugar internacionalmente a nivel de clubes ni de selección, justo cuando en agosto se vuelve a las eliminatorias. La pelota está en la cancha de FIFA.