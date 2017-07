“El Estatuto se vota o se vota”, prometió el presidente de la AUF, a la FIFA y a la OFI, horas antes de la vergonzosa Asamblea de Clubes, que hizo lo contrario

INTEGRACION FUTBOL URUGUAYO. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, no pudo sostener en la Asamblea llevada a cabo en la noche del viernes (30 de junio) lo que había afirmado horas antes en la sede de OFI y ante la presencia de los enviados de FIFA, Jorge Mowinckel y Samantha Raymann: “el estatuto se vota o se vota”.

“La estructura que tiene la AUF, órgano rector del fútbol en Uruguay, tiene una confección política que hace que los clubes profesionales tengan una gran mayoría, casi absoluta, e injerencia en las decisiones. Ayer (viernes) se volvió a votar un cuarto intermedio”





Las palabras de Valdez habían dado tranquilidad a todos. A OFI y a los enviados de FIFA, que llegaron como veedores para informar al máximo organismo del fútbol mundial lo que sucedería.

A esa altura, la expectativa pasaba por poner a consideración, de una vez por todas, el estatuto que exige FIFA y que políticamente traerá aparejados cambios significativos, entre ellos que OFI integre el Ejecutivo de AUF y que cuente con seis votos en las Asambleas. No importaba si el resultado fuera negativo o positivo, sino simplemente que se votara.

Pero a medida que fueron llegando los delegados clubistas a la Asamblea de la AUF, en los pasillos de la sede de calle Guayabos comenzó a correrse la voz de que no estaban los votos para aprobar el estatuto.

Y eso llevó, seguramente, a que Valdez no pusiera siquiera a consideración el documento, tal como había afirmado horas antes. El presidente de la AUF prácticamente dejó la Asamblea en manos de algunos clubes que, como Racing y Liverpool entre otros, decidieron discutir puntos que ya habían discutido, y reformas que no realizaron pese a haber tenido tres meses de plazo.

Así, Valdez puso a consideración de los asambleístas la postura de Liverpool: dar otros 120 días de plazo, lo que finalmente fue aceptado.

Los enviados de FIFA dejaron en claro que se había tenido el tiempo necesario (más allá de que este camino comenzó a transitarse hace unos cuatro años), volvieron a repetir que es el estatuto que se deberá aprobar más allá de algún cambio básico. Ese es el modelo. Y, de yapa, remarcaron que lo que incluye a OFI en el estatuto no tendrá variantes.

Lo cierto es que la Asamblea transitó por aristas insospechadas, y el presidente de la AUF no pudo llevar adelante en la noche lo que planteó en la tarde: se vota o se vota. Y cedió ante la presión clubista.

“La estructura que tiene la AUF, órgano rector del fútbol en Uruguay, tiene una confección política que hace que los clubes profesionales tengan una gran mayoría, casi absoluta, e injerencia en las decisiones. Ayer (viernes) se volvió a votar un cuarto intermedio” dijo el presidente de la Asociación a medios capitalinos en la víspera.

“En lo personal tengo una visión integral del fútbol, mucho más global, que la adquirí cuando llegué a la Asociación y tuve que desempeñarme desde otro lugar, con otra mirada mucho más general”, agregó.

Mientras, los clubes siguen tirando de la soga ante el temor de la pérdida de poder. ¿Cuál? Ya no tendrán esa mayoría absoluta a la hora de tomar decisiones, el dinero que brinda FIFA para proyectos también llegaría a OFI y, un hecho que no es menor, varios correrían riesgo de desaparecer en virtud de la exigencia de licencias profesionales que muchos no podrán cumplir.

FIFA ya tiró un par de veces las orejas de la AUF por no aprobar el estatuto. Y late, menos o más fuerte, una posible sanción para el fútbol uruguayo, como sucedió en otras partes del mundo.