Desde México nos piden autorización para utilizar contenido de Diario Uruguay, en la futura documental “Quedando Campeones” del cineasta Ferlando Kalife

NUEVO PERIODISMO. Opinión desde Redacción/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

No hay caso: Nadie es profeta en su tierra. Es lo primero que pensamos cuando recibimos la noticia que nos llegó desde México, pidiendo autorización para la utilización de contenido de DIARIO URUGUAY para la presentación de una serie televisiva llamada:“Quedando campeones”, cuya producción, constará de 10 capítulos, y abordará los factores que han permitido a ocho selecciones ser campeonas del mundo.

La nueva producción futbolera será del cineasta Fernando Kalife, quien también realizó el documental “Llegando a casa”, el cual resume los 70 años de historia de Rayados. En esta producción futbolera irá con el objetivo de tratar de entender los elementos que se conjugan para que una selección de fútbol pueda quedar campeona del mundo, es como se presentó la serie “Quedando campeones” que lleva por slogan “211 países, 20 mundiales, pero solo 8 campeones”. Y será a mediados del próximo año cuando se tenga concluida la producción, así como la plataforma en la que el público podrá ver esta serie.

LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 26 mar. (hace 2 días)

Diario Uruguay “PERMISO DE USO DE IMAGENES” Cuerpo del mensaje:

Por medio de la presente se le solicita al DIARIO URUGUAY autorización para el uso de algunos materiales durante breves períodos y escenas cortas para el documental “Quedando Campeones” dirigido por Fernando Kalife. Los materiales a extraerse provienen de la página web y medios impresos referente a los Mundiales a trabajar. Sinopsis “Quedando Campeones” Es un viaje tanto en el deporte y sus acciones heroicas como en el alma, el espíritu, la vida, el pensamiento y las formas de vida de los países que se han convertido en Campeones del Mundo. Estaremos al pendiente de su respuesta. Gracias por su atención.

Para que exista una manera más sencilla de ver lo que se involucra a la hora de que un equipo se corona campeón del mundo, llegará la serie “Quedando campeones”, cuyo eslogan es “211 países, 20 mundiales, pero solo 8 campeones”.

Esta es una producción realizada por Fernardo Kalife, cineasta que también llevó a la vida el documental titulado “Llegando a casa”, en el que se resumen los 70 años de los Rayados. Serán 10 capítulos en los que se desarrolle la historia, plasmando aquellos factores que le han permitido a los ocho campeones del mundo, llegar hasta ese punto.

En el vídeo podrán conocer a este cineasta regio, Fernando Kalife, que presenta su trabajo “Quedando Campeones” inspirado en monarcas de Mundiales.

“Recurrimos a los únicos 8 países que han sido campeones del Mundo para conocer qué han hecho para conseguirlo. En pocas palabras, qué tienes tú que no tenga yo para llegar a esa meta”, dijo el cineasta.

Kalife se hizo acompañar del periodista británico John Carlin, autor del libro “El factor humano”, del cual se basó la película “Invictus”, así como del ex futbolista alemán Thomas Berthold, quienes forman parte de su trabajo.

El productor de la serie es Pablo Leva, y se proyecta tenerla lista en la primavera del 2018, aún pendiente de en qué cadena o sistema se podrá transmitir.

Fútbol En Rosa 28

3 de julio de 2017 ·

“El futbol es un deporte que inventaron los ingleses, se juega once contra once, y siempre gana Alemania” y en estos momentos qué razón tiene esta frase del ex jugador Garay Lineker.

El domingo la selección alemana conquistó por primera vez la Copa Confederaciones, pero está Alemania viene sorprendiendo desde Brasil 2014 con el título conquistado en el Mundial donde ganó 6 de los 7 partidos disputados y sin duda la mayoría recordamos ese 7-1 sobre la selección anfitriona en semifinales.

Pero la selección mayor no es la única que ha conquistado títulos, hace apenas unos días la selección sub 20 vencía 1-0 a la española y se coronaba en La Euro de esa categoría, y así podemos recorrer la sub 19,sub 21 y vamos a encontrar gran cantidad de campeonatos, de hecho la selección femenil es igual de exitosa, conquistó el título mundial en torneos consiguientes 2003 y 2007, es la máxima ganadora en Eurocopas ocho veces la han conquistado y si nos vamos a Rio 2016, efectivamente ellas son las campeones.

¿Cuál será el secreto del futbol alemán?

El 20 de junio del presente año, en la presentación del documental “Quedando Campeones” del cineasta Fernando Kalife, estuvo de invitado Thomas Berthold, aquel que quedara sub campeón en México 86 y campeón en Italia 90 y se le preguntaba de que necesita un país para poder ser tan ganador y su respuesta fue tan sencilla: “Creo que es importante que cada país desarrolle el fútbol con su propia identidad, hoy con está globalización es más fácil conocer las distintas culturas y los distintos países, pero algo está muy claro para ser campeón del mudo los jugadores deben tener una muy alta calidad y estos se logra mientras el torneo nacional tenga un nivel competitivo alto y que también que los jugadores tengan experiencia fuera del país en ligas altamente competitivas y la federación debe de tener estructura para que la calidad de los jugadores y entrenadores sea alta y que haya una estructura donde los jugadores se desarrollen bien”.

Y al final, siempre queda campeón Alemania, no importa que sea la menor, la mayor, la del cambio generacional, siempre es un deleite ver equipos tan competitivos y ganadores.