(Audio) Ariel Giorgi:”Gustavo Bares, caminó por dos calles a la misma vez…”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde la sede de la OFI en Montevideo/ Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Cuando llega un nuevo presidente a la Organización del Fútbol del Interior, y en consecuencia otro gobierno nadie debe permanecer indiferente: porque quienes se quejan del fútbol día a día se pierden lo que representa dirigir una Confederación, una Liga o un club deportivo del interior. Antiguamente, tanto los dirigentes que estaban en la OFI o fuera de ella sabían a qué jugaban y discutían todo sobre las leyes que se querían imponer desde el organismo rector del fútbol chacarero, y en especial, lo que llegaba como aviso desde la casa mayor del fútbol uruguayo: la AUF.

Hoy, gracias a DIARIO URUGUAY, siendo pionero en temas políticos en internet tanto unos como otros “interesados” pueden encontrar lo que buscan. El método es simple: uno escribe lo que le relatan, lo que graba y lo que le llega de documentación al respecto, y el internauta (el lector digital) tiene que buscar la dirección adecuada en un navegador y en esta especie de taxi en la Red lo llevará al lugar que uno quiera. Y lo mejor es que si uno pasea de un lado al otro creando su propio camino no emitirá ninguna queja. La clave entonces es saber adónde ir: este sitio te ayuda -desde hoy- a no estar a la deriva, en ningún tema que te involucre con la OFI.

” Yo cuando me enteré el sábado de mañana sobre la renuncia de Wilmar no lo podía creer y no me creí las razones personales y familiares” @cacho_rivero en 100% Deporte.

— Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 18 de octubre de 2018