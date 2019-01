Vuelven los árbitros y vuelve la Copa Nacional de Selecciones Sub 15 y el Torneo Integración OFI – AUF en Sub 14

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

El próximo fin de semana se retomará la disputa de la Copa Nacional de Selecciones Sub 15 y del Torneo Integración OFI – AUF en Sub 14, luego de que ayer se destrabara el conflicto con los árbitros.

Dirigentes de la Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF) llegaron a OFI para ser atendidos por el nuevo Ejecutivo, que lidera Mario Cheppi y que entró en funciones ayer, con la intención de dejar atrás la medida de no pitarle a las selecciones de San José.

Los colegiados (que no fueron acompañados por el presidente Walter Brajús, a quien la Liga Mayor de San José no quería en las negociaciones), presentaron una nota con cinco puntos. Entre otras cosas se pidió que la Liga Mayor de San José volviera a permitir que los árbitros maragatos pudieran arbitrar a nivel nacional, aunque el expresidente de la Liga, Jorge Ortiz, manifestó que nunca se los había dado de baja para que dirigieran en los torneos de OFI.

Además, pidieron que OFI pudiera mediar con la Liga Mayor para abrir una instancia de diálogo, así como que el organismo que rige los destinos del fútbol del Interior revise los carné de los árbitros.

“Llegaron con ánimo de solucionar las cosas, y tampoco es bueno para OFI que la competencia siguiera suspendida, porque se recibe fondos de Conmebol y hasta de los jugadores de la selección para que se juegue el Sub 14”, dijo uno de los consejeros consultados por EL TELEGRAFO, en tanto otro dirigente señaló que “el arreglo no es de fondo, y la nota que presentaron no es seria”.

Por lo pronto, se acordó que la competencia se retome el fin de semana, y hoy se dará a conocer el boletín oficial con las designaciones.

Y se decidió que el jueves de la próxima semana se disputen los partidos que en ambas categorías deben jugar San José y Ecilda Paullier.

Los árbitros pidieron ayer que se respetara para esos compromisos las ternas que debieron haber dirigido originalmente los partidos.

Finalmente la nota enviada por el Litoral Norte, adhiriéndose a que la competencia se suspendiera definitivamente y barajando la posibilidad de que tampoco se jugara en Sub 17 y mayores para negociar con los árbitros el nuevo vínculo, fue retirada.