Para el gremio arbitral AIAF, ya es terminante: La suspensión de los torneos de OFI, es una operación política electoral

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde San José para Diario Uruguay.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

A.I.A.F. (Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol)

FUNDADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2011

Canelones, 27 de setiembre de 2018

Comunicado a la Opinión Pública

La Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF), ante los comunicados emitidos por Liga Mayor de Fútbol de San José y la Organización de Fútbol del Interior (OFI) en las últimas horas, se dirige a la opinión pública para realizar las siguientes consideraciones:

1. Referente al comunicado de Liga Mayor de San José de fecha 25 de setiembre de 2018 debemos informar que: en la reunión que se mantuvo entre los representantes de AIAF (Jesús Castro, Nelson Navarro y Hugo Bragunde) y dirigentes de la mencionada liga fue por iniciativa de esta última mencionada, quién a través de su presidente Sr. Jorge Ortiz, el cual se comunicó vía telefónica con dirigentes de AIAF para ver la posibilidad de que esta reunión se concretara.

2. En dicha reunión se establecieron parámetros de acuerdos, que permitían que en el corto plazo se entablara una mesa de negociación permanente, en la que si participase AIAF como intermediaria, pero que necesariamente nuestra gremial afiliada AUAF (San José) debía participar como parte interesada, aceptando AIAF que algunos dirigentes no participaran, en primera instancia de esa mesa, ya que la liga entendía que hubo declaraciones que fueron ofensivas por parte de algunos dirigentes de AUAF. Estos delegados de AUAF saldrían de una asamblea que nuestra afiliada tendría en los próximos días. Esta postura se acordó, ya que los dirigentes de la liga nos manifestaron que no tienen conflicto con AUAF, pero si con algunos dirigentes de esta, mencionando explícitamente al presidente de AUAF Sr. Walter Brajús. AIAF aceptó, que este último no participara de la mesa de negociación. Horas después el Sr. Jorge Ortiz se pone en contacto telefónico con el Sr. Jesús Castro para pedirle agregar más gente al pedido de que el presidente de AUAF no estuviera, lo cual fue rechazado por ser a nuestro entender improcedente presentar una lista de personal digitando de alguna manera la elección de los delegados.

3. AIAF no tiene problemas con la Liga Mayor de Fútbol de San José ni con sus instituciones, pero con este contexto dirigencial no podemos permitir se condicione los delegados que integraran la mesa negociadora tanto de AIAF como de AUAF.

4. Con esa información que elevaron nuestros delegados a la comisión directiva de AIAF, se entendió por parte de esta intergremial que estaba abierto una posibilidad cierta de diálogo, por lo que levanto la medida provisoriamente, mientras hubiera un acuerdo de diálogo, pensando no solo en nuestros árbitros, sino también en los jóvenes que compiten por la liga de San José.

5. AIAF declara que la nota enviada a OFI, levantando la medida, toda la información que en ella esta estampada es verdadera, por lo que rechazamos enfáticamente el punto 4 del comunicado de Liga Mayor de San José cuando dice literalmente: “Declaramos que la nota de referencia enviada a OFI no se ajusta a la verdad”, siendo una forma diplomática de decir que AIAF miente.

6. Quedamos a la espera de las pruebas que cuenta la Liga Mayor para afirmar que se faltó a la verdad por parte de los delegados de AIAF, reservándonos el derecho de tomar acciones si las mismas no aparecen en un plazo razonable.

7. Ante ese comunicado de Liga Mayor de San José, esta intergremial entendió que la liga no está de acuerdo con la mesa de negociación permanente con la participación de AUAF, por lo que de alguna manera no acepta dialogar con AUAF (con la que manifiesta no tener problemas), por lo que se decidió retomar la medida de NO arbitrar a selecciones y clubes de Liga Mayor de San José en todo el territorio nacional.

8. Esta intergremial está abierta a fomentar el diálogo para la salida de este conflicto, por lo que no se entiende el comunicado de OFI por el cual suspende todo el campeonato de selecciones Sub 14 y Sub 15, por lo que podemos presumir que estamos en una lucha política dirigencial electoral a las puertas de un congreso elector de autoridades, del cual no nos corresponde y no somos responsables. Dicha resolución es de exclusiva responsabilidad de OFI, no de AIAF, porque la medida solo afectaba a Liga Mayor de San José, no al resto de las selecciones de las ligas participantes.

COMISIÓN DIRECTIVA de AIAF