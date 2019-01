La Liga de Fútbol de Paysandú y su conflicto con los árbitros locales

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

“La Liga no tiene deudas con los árbitros”, se dijo una y otra vez en la Liga de Fútbol de Paysandú el pasado lunes, cuando se dejó constancia del malestar reinante porque los jueces no habían pitado el pasado fin de semana debido a que querían cobrar el dinero de los partidos que por la Divisional C no se han jugado, y así lo habían reclamado por nota.

Es más: no solo se dio una extensa charla informativa de qué es una deuda, morosidad y por qué la Liga estaba lejos de estar en esa situación con los colegiados, sino que se dejó constancia de que se ofreció el pago a los árbitros y éstos no pasaron a cobrar.

“Acá hay algo más. ¿Reclama plata y no quiere pasar a cobrar?”, se repitió en varias ocasiones.

Y se aclaró que los árbitros querían cobrar los partidos de una temporada de la Divisional C que no estaba lejos de quedar inconclusa, que los partidos que restan podrían disputarse e incluso que, no solo no se habían proclamado al campeón y a los ascendidos, sino que era vital definir el campeonato dado que el puntaje final influirá en el período de pases.

Sobre el final, con un Consejo Directivo Central eufórico (con la salvedad de los delegados Cardozo y Caballero que tenían otra postura) el lunes se decidió intimar a los árbitros a que en 72 horas pagaran 50 UR por cada uno de los partidos que el pasado fin de semana no pudieron jugarse (un total de 15 encuentros, es decir 750 UR que equivalen más de 800 mil pesos), como establece el convenio con los árbitros, y de yapa se fijó actividad para ayer, hoy, el sábado y el domingo, previendo que los jueces no concurrirían.

El martes, los árbitros mantuvieron la calma al recibir la intimación. Y redoblaron la apuesta: enviaron un telegrama a la Liga para que les pagara los partidos que quedaron pendientes de la C.

Ayer se vivió la nota más insólita: se les pagó a los árbitros y la pelota volvió a rodar. Si se quieren sacar conclusiones, hay que hacerlo en base a los hechos.

La temporada de la Divisional C se dio por finalizada antes, por lo que había una deuda con los árbitros. Tan es así, que ayer se les pagó lo adeudado. Y lógicamente la intimación a los árbitros, aquella de pagar 50 UR por los 15 partidos que no se jugaron, quedó en el olvido, en medio de la tribuna.