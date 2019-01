El martes 9 de octubre, asumirá el nuevo presidente de la OFI, Mario Cheppi:”Con cambios sustanciales, porque habrá otro tipo de participación, tanto deportiva como política y económica”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

OFI elegirá hoy en el Congreso a llevarse a cabo en Minas a su nuevo presidente, quien ya es conocido: el younguense Mario Cheppi. El dirigente será quien tome la posta que dejará el maragato Gustavo Bares, lo que será confirmado hoy cuando las Confederaciones confirmen el acuerdo electoral que llevará a Cheppi, representante del Litoral, a la presidencia.

Ayer se iniciaron las actividades en el Club Minas, sede del Congreso. A la noche se llevaron a cabo diferentes reuniones de las Confederaciones, que conversaron sobre diferentes aspectos preparando lo que será la cita de hoy, ultimando detalles y preparando temas para poner sobre la mesa.

Lo fuerte se vivirá en la presente jornada: a las 8 horas comenzarán a recibirse los poderes correspondientes, y una hora más tarde se pondrá en marcha el Congreso en el que se pondrá a consideración balance y memoria, para dar lugar luego al acto electoral, conociéndose que no podrán votar Río Negro, Paysandú Interior y Rivera Interior, que no están habilitados.

Más allá de la vida diaria de OFI, el nuevo Ejecutivo tendrá como punto fundamental el continuar la pelea para no ceder terreno en el estatuto de AUF que exige FIFA sea aprobado el 2 de diciembre. OFI ya negoció durante varios años con ambas, y ahora se espera que se respete lo actuado.

“Van a haber cambios sustanciales, porque habrá otro tipo de participación, tanto deportiva como política y económica”, dijo Cheppi a EL TELEGRAFO con respecto a este tema.

“Esta semana fue muy tranquila con respecto al estatuto, porque no ha llegado nada desde FIFA. Igualmente no nos correspondía (actuar) todavía, por lo que tampoco hicimos mucho hincapié. Esperamos para ver si llegaba información de FIFA, y pedimos al actual presidente poder participar como oyentes si había alguna reunión. Pero no hubo actividad”, señaló.

Consultado sobre el rumor de que el Dr. Fernando Sosa sustituirá a la Dra. Andrea Valiente en OFI en la asesoría jurídica, Cheppi dijo claramente que “no hay que hacer trascender lo que no es”, y dejó en claro que “nadie ha tirado a nadie al costado, y además vamos a depender mucho de la Dra. Valiente, porque es quien quedará dentro de la Organización con conocimiento de todo”. Valiente ha trabajado insistentemente en el tema desde el comienzo, negociando con FIFA y luchando en AUF.

El futuro presidente de OFI, que señaló que asumirá su cargo “el martes 9 de octubre”, dijo igualmente que es posible que Sosa pueda trabajar también en este tema.

“Fernando podría darnos una mano interesante como abogado, conocer del Derecho y especialista en lo deportivo”, indicó.

Por lo pronto, Sosa fue el encargado de solicitar una audiencia con el Comité de Regularización de AUF para los próximos días.