El Litoral Norte golpea su Mesa, y pide a OFI la suspensión definitiva de todos los torneos, responsabilizando a AIAF

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO. Desde Redacción Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Parece que nuestro fútbol del interior seguirá envuelto en historias turbias, ya que los hechos que están pasando entre la OFI y los árbitros está desembocando en un nuevo Comunicado elevado desde la misma Mesa de la Confederación del Litoral Norte, que preside el artiguense Daniel Suárez, que pide la suspensión definitiva de todos los torneos hasta que se solucione el conflicto arbitral existente que tiene paralizado dos torneos juveniles. Nos comunicamos con el presidente del Litoral Norte y nos contesta lo siguiente:“Sí, mañana (martes 9 de octubre) la nota la presentamos en OFI, y es por unanimidad de las Ligas Litoral Norte, que la hemos elaborado…”

En seguida Suárez nos desliza por lo bajo:“Tenemos que hacernos sentir, ya que el malestar de parte nosotros hacia la Asociación de árbitros, es muy fuerte. Vamos con el Consejero Camargo y el titular Coronel, a hacernos sentir en OFI”.

LO QUE DICE TEXTUAL EL COMUNICADO DEL LITORAL NORTE:

CONFEDERACION DEL FUTBOL DEL LITORAL NORTE

Artigas, 8 de Octubre de 2018

Sr. Presidente de la Organización del Fútbol del Interior.

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Ante los hechos de público conocimiento referente a la situación de conflicto generada entre la Liga Mayor de San José y la AIAF, esta Confederación integrada por las Ligas Capitales de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó y Paysandú ha resuelto por la unanimidad de sus miembros que apoya la suspensión definitiva de los Torneos en categoría sub 14 y sub 15 respectivamente.

Estas Ligas además solicitan que una vez vencido el actual contrato entre los árbitros y OFI en el mes de diciembre; se instale una mesa de negociación entre los principales actores del Fútbol del Interior para evitar que se repitan estas situaciones que no hacen más que perjudicar a las Ligas que nuclean a OFI y principalmente afectan a aquellos jóvenes que recién están comenzando a competir a nivel de Selecciones a temprana edad. Esto es, se deben establecer pautas claras con derechos y obligaciones a ambas partes que aseguren un transcurso normal en la práctica de este deporte.

Igualmente esta Confederación sostiene de manera unánime que no pretende disputar el próximo Campeonato Nacional de Selecciones en Categoría Mayores y Sub 17 mientras no exista un consenso en materia contractual entre AIAF y OFI. Aquí también incluimos al Fútbol Femenino.

Asimismo reiteramos el total respaldo de esta Confederación a lo actuado hasta la fecha por el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior en lo que refiere a las gestiones realizadas hasta el momento en busca de la solución de este diferendo.

Sin otro particular, lo saludamos con nuestra mayor estima y consideración por la Mesa de la Confederación del Litoral Norte.