De Bares, no hay otro que conozca mejor que el extesorero de la OFI. “Si los sectores votan para que siga Bares ante AUF, será vergonzoso e irrespetuoso para el nuevo presidente de OFI”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Colonia del Sacramento/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Faltan 24 días para que se produzca el cambio en la presidencia de la Organización del Fútbol del Interior, donde se sabe de antemano que tendrá como escenario a la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja, lugar de otro Congreso electoral, plaza habitual e ideal para la disputa de poder de las 4 Confederaciones de la OFI, y que a lo largo de los años se ha transformado en una no grata costumbre para los delegados chacareros de todo el país. Este año se espera que el trámite no tenga mayor complejidad. Lo que pasa que la conducta de los últimos presidentes no ha garantizado seriedad en todos los compromisos asumidos, especialmente, en este que está por finalizar con el maragato Gustavo Bares a la cabeza. Uno de los nombres que sonaban para regresar al Ejecutivo, era la del ex tesorero de la OFI, Julio García Bedat, que luego de haber sido sacado del camino por negociaciones políticas no muy claras, nos brinda una reflexión no muy optimista sobre el futuro gobierno de la OFI, que asumirá el 29 de setiembre. Una alteración en los planes de García Bedat, lo deja a pie y sin tiempo para llegar a la sede de la OFI, de todas maneras, él ordena todo sobre las finanzas del organismo y maneja una ilusión a largo plazo. Y no desespera. Como debe ser.

“Desde los 20 años trabajo para el fútbol de Colonia, hoy tengo 66, sufrí junto a mi gente y a toda la gente del fútbol del interior, avasallamientos y atropellos de parte de la AUF, conviví con dirigentes notables de Colonia, de todo el interior y de OFI. Y paso a paso, con una dosis enorme de paciencia se fueron sobrellevando y mitigando los sinsabores de la relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Gracias a Peñarol de Colonia y a la Dra Valiente, la OFI empieza a tratar directamente con FIFA, para los reclamos de haberes impagos por transferencias de jugadores, ahí empiezan las posibilidades de que FIFA imponga un Estatuto que contemple no sólo la participación de la Organización del Fútbol del Interior en el gobierno del fútbol uruguayo. Sino que también blinde a los clubes del interior, para defender el capital que significa la formación de jugadores…”

“Y cuando estamos a 100 días de una fecha perentoria dada por FIFA para la culminación de ese Estatuto, este muchacho devenido en dueño de la OFI, conspira con otros gremios en contra de la AUF e inmiscuye a la OFI en esa conspiración sin consultar a nadie. ¿Para lograr qué?. Cuando le quedan 30 días de presidente y está ya culminando el logro de un futuro Estatuto, ¿qué otra cosa se puede conseguir? ¿Acomodo personal? ¿Lucimiento personal?”

“El 15 de abril declaró que iba a denunciar a la AUF en nombre de la OFI, no lo hizo. Porque todavía no sabemos que pasó entre eso y su viaje a Rusia. Cuando cae su candidato en la AUF… y confirmada la fecha perentoria para aprobación del Estatuto, sale firmando sin consulta con nadie una nota con otros gremios que nada tienen que ver con la OFI”, asegura García Bedat, demostrando que la dependencia de las individualidades es muy grande en el gobierno de la OFI”

“Si los sectores votan eso: que siga Bares ante la AUF, será vergonzoso e irrespetuoso para el nuevo presidente de OFI”

-¿Por qué trabaron tu regreso al Ejecutivo de la OFI?

-Y no sé. Me mandaron de suplente, creyendo que no iba a ir y se equivocan. Recuero operó claramente para Bares, y Bares me quiere lo más lejos posible del Ejecutivo, y Bertín se durmió…

-¿En qué se durmió?

-Confió en Recuero. ¡Ojo!… Yo también pensé que Recuero era otro. Y además, Irigoyen operó en Colonia interior.

-¿Pensaste que Bares, también, era otro?

-Si. Hasta el primer año del Ejecutivo con Nelder (Márquez), que vi que era nada más que un trepador. Un trepador o un político.

-¿Qué pensás de esta intervención a la AUF?

-Es difícil que FIFA dé vuelta la intervención, pero si el TAS da vuelta la decisión, la OFI habrá traicionado sin resultado alguno.

-Bares ha dicho que al final su pelea dio resultado. ¿De qué pelea habla?

-Los políticos no son trepadores todos, yo fui delegado de Colonia en varios Congresos con Cigliuti al frente que era político, y la verdad que era un señor. Y ojo: nunca voté al Partido colorado, aunque me declaro admirador de la vida y obra de José Batlle y Ordóñez.

-No lo sabía: ¿Así que conociste a don Cigliuti? ¿Hubiera permitido Cigliuti estas cosas que vemos, poniendo a la OFI, por delante?

-No quiero ni pensar en comparar a este tipo con Cigliuti.

-Es que parece que Bares se compara con estos hombres históricos de la OFI. Y la verdad creo que no conoce la historia y menos la figura de Cigliuti. Porque don Carlos W. Cigliuti, jamás se hubiera arrastrado por un presidente de la AUF.

-Por supuesto que no. Cigliuti, era un señor. Y un señor dirigente. Este tipo no sabe lo que es el fútbol del interior, él sólo sabe de acomodo, de difamación, de prepotencia, cree que es único…

-Es lo que está trasmitiendo y todavía con el apoyo de las 4 confederaciones.

-Podrías hacer la gran pregunta:¿Cuántos Sectores pudieron leer una vez el nuevo Estatuto de la AUF, cuántos consejeros conocen el nuevo Estatuto de la AUF?.Tiene operadores como Recuero… Ya verás a Recuero en alguna lista del Partido Nacional en Durazno.

Y al final no le costó una enormidad para seguir declarando a Julio García Bedat, antes de despedirse:

“He propuesto hoy que los 13 clubes de Colonia Capital respalden a Bertín , enviando una nota de apoyo a los clubes que se presentan al TAS, veremos cómo reaccionan…

Si los sectores votan eso: que siga Bares ante la AUF, será vergonzoso e irrespetuoso para el nuevo presidente de OFI”

“La verdad, la falta de categoría de los dirigentes de los Sectores, me sorprende cada día…”

“Se ve como que son 2 superdotados y que los demás no saben leer…”

“Sería el atropello más grande hecho a un Ejecutivo de la OFI”

“¿O querrá romper el acuerdo para perpetuarse?”