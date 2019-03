(Audios) “Había un morbo en Montevideo, esperando de que el estatuto fuera causal de que Uruguay quedara al margen del mundo”

LA OFI VOTO ESTATUTO EN AUF. EXCLUSIVO. Desde Montevideo/ Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Votaron el estatuto en la AUF, y quedó demostrado claramente que priman los intereses y no los principios… En Montevideo hubo un sacudón como decepción. Había un morbo, esperando de que esto fuera causal de que Uruguay quedara al margen del mundo. Que no jugara la selección, que los grandes se fundieran… Había morbo alrededor de esto. Querían que saliera en contra (el estatuto)…

Al fin de cuentas, se votó el nuevo estatuto para el fútbol uruguayo: y por primera vez en la historia OFI es reconocida por la AUF. Por eso, cuando ahora están ahí los dirigentes de la Organización del Fútbol del Interior, todos juntos, festejando el triunfo, sentimos el orgullo natural de cualquier padre: el de ver a un organismo haciendo lo que más le gusta…

Porque Diario Uruguay vio nacer y vio crecer este proceso paso a paso, de lucha política para que el ingreso de OFI a la Asociación Uruguaya de Fútbol fuera lo menos traumática, y lo que pasó lo venimos contando, ahora en el tramo final con mayor libertad, porque los que tomaron la posta fueron más abiertos en la continuación de buscar que el fútbol del interior tuviera su lugar bien ganado en el gobierno de la propia AUF, debido a que los consejeros chacareros de la antigüedad siempre nos hablaron de que la integración fue imposible porque casi todo intento del pasado era como un virus imposible de desterrar.

Han cambiado los tiempos, es cierto, los enfrentamientos entre la OFI y la AUF no son iguales al de otras épocas, y la de hoy también es distinta a la de una semana atrás… Pero algo vuelve a permanecer inalterable: hemos vivido en las últimas horas una disputa con pasión, que parece reflejar el día que nació la OFI, y porque somos testigos de que el viernes 30 de noviembre de 2018, los presididos por Mario Cheppi, han heredado el amor por la camiseta de la mayor organización deportiva del Uruguay.

Creemos que allí está parte del “secreto” del éxito, si los hay. El resto hay que buscarlo en las condiciones naturales y la seriedad de los hombres que hoy dirigen los destinos de la OFI, y con que cada uno asumió su rol de dirigente.

Otra cosa: la delegación de la OFI metida de cabeza en la AUF y llevados por la realidad actual, han tenido la responsabilidad para tomar decisiones. El 30 de noviembre está sellado en la historia del fútbol del interior: es el día del ingreso de la OFI a la AUF. Pero antes, hubo momentos que también se colaron en la historia y que cada testigo hará propio en su relato.

“Salió bien. Igual hay que preparar el escudo para el embate de los “BARESatas”. Acá lo importante: era estar en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para estar y saber dónde se cocina todo… La representatividad en el Congreso, no era tan importante, como el miembro de la OFI en el Ejecutivo de la AUF. Dado que El congreso AUF, define el presidente, contratos largos y no mucha cosa más… Es por eso, que en la última instancia, no va más el Dr. Bermúdez, y se formó otro equipo. Siguen los doctores Valiente y Leites. Y se le suma Franklin Aliano…”

“Ahora debería salir otra voz del Ejecutivo de la OFI. Para que no quede como un tema personal Bares-Cheppi, esto del estatuto. Alguien tiene que salir para hacer un entierro con honores. También hay que decirlo: La nota del Bambino Etchegoyen en la Sport 890, fue clave, porque encendió la mecha y dinamitó a Bares. Hay que recordar que Bares tenía que ir a rendir cuentas a la sede de la OFI, y estaban los votos para bajarlo. Él se enteró de eso y renunció. Todo el mundo sabe por quién se enteró. El que le pasó el aviso fue alguien de la interna de la OFI. Todos saben quién es…”

Se votó el estatuto y en febrero podría haber elecciones, dijo Bordaberry: https://t.co/PLUD96thZL — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 3 de diciembre de 2018

“La verdad fue que llegado el momento se vino la verdadera batalla importante. Y por tanto el presidente Cheppi tuvo que armar su propio equipo sin injerencia de nadie y de ningún mandadero… Es por eso que Mario Cheppi estuvo tranquilo y supo que no podía bajar el nivel. Recordemos, que el expresidente Bares salió a insultar a Cheppi, porque había que matarlo públicamente. A tal punto que se vinieron horas cruciales y la cosa con Bares fue a matar o morir. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Confederación del Sur. Se le advirtió a Cheppi, en marzo. ¡Ojo con Recuero!. Pero Cheppi decía, que era de confiar, y mirá lo que resultó ser… Como lo de Bares que es vergonzoso pero, por lo menos tiene un objetivo personal. En cambio, lo de Recuero queda en ridículo para beneficiar a otro. Subestimando la inteligencia de todos”

“Mario Cheppi, las ha vivido a todas. Y se ha relacionado con todo tipo de gente y a cada uno trató por igual, sin hacer distinciones… Y es un ser que nunca tuvo ambiciones de poder y riquezas. Es de esos que “Viven como piensan y piensan como viven” Personas muy particulares, pero dignas de respetar. Dentro de su pobreza estudió y trabajó, para progresar y ser una persona de bien. Es un claro ejemplo de querer es poder. Todo porque Cheppi tuvo una niñez muy pobre y sufrida. El tema: que es bueno por naturaleza y en esto del fútbol, ser muy bueno no ayuda mucho… Y porque los códigos se fueron hace tiempo en el fútbol. Antes era conocido en el micro clima de los dirigentes pero, no en el mundo del fútbol del interior”.

“El TAS dio informe muy negativo sobre planteo del G10 y respalda a FIFA, Allí las reacciones se hicieron sentir y se movieron las fichas para acordar sin otro mañana para el fútbol uruguayo”

“Hay que dar el anuncio de bienvenida a Franklin… Volvió “La Roca”. Se ha confirmado en estas horas el regreso al máximo órgano rector del fútbol del interior del riverense Franklin Aliano Goldaracena. Ya se encuentra en Montevideo para participar de la sesión del Consejo Ejecutivo de esta tarde. El hombre fuerte del Norte será clave en esta etapa de OFI. Lo dijo Franklin Aliano:”En 6 semanas recibí más información que en 4 años sobre el Estatuto con AUF”, se lo dijo en la cara a los del Sur, en la propia sala de sesiones de la Organización del Fútbol del Interior. Y nadie chistó”

Un detalle … OFI lo hace a través del Consejo del Fútbol Amateur. Se perdió la oportunidad de reconocer ese derecho con nombre propio “OFI”… Pero dado el contexto, es sólo un detalle…#Estatuto — Dra Andrea Valiente (@DraValiente) 2 de diciembre de 2018

“Hay que esperar, los números cambian a cada rato… ahora están tirando otros números… Mañana al cierre del día se podrá ver qué tendremos finalmente”



“El 14 de noviembre, sobre el estatuto todavía sin votar nos decían:estarían los números para un acuerdo muy similares a la propuesta del nuevo equipo negociador de la OFI. Tensa calma, hay que esperar 48 horas…”

“El 13 de noviembre, recibíamos el siguiente mensaje: siguen reunidos en OFI, a las 15 y 55, y a la noche sabremos algo desde Asunción, Paraguay”

“Valiente está haciendo cualquier cosa… desorden absoluto… informa como se le da la gana… y mantiene informado a Bares”

“Se fue y fue aceptado su alejamiento por propios y extraños. Se puso una lápida a Bares”

“Luis Camargo, una verdadera revelación en OFI. Está haciendo un paciente y cuidadoso trabajo colaborativo”

“El 9 de noviembre, hubo una buena jornada de trabajo muy productiva con: la Dra.Valiente, el Dr. Fernando Sosa, Sebastián Sosa, el Dr. Héctor Leites y Luis Camargo,. Ayer fueron 6, Estuvo Luis Bermúdez.

“La confirmación del Congreso sigue siendo el punto más complicado…”

“En AUF fue una jornada muy compleja, negociaciones trancadas en la conformación del Congreso. No hubo acuerdo. Se seguirá trabajando este punto: Art. 20″

“El 4 de noviembre, explota el expresidente Bares y renuncia a la comisión negociadora en la AUF”

“Nadie da cuenta sobre las promesas de voto que hizo Bares. Una vergüenza… Hay gente en la OFI, que se entera de primera mano sobre sus andanzas. Bares, nos dicen:le prometió el voto a Valdez, Abulafia… Todos los clubes de la AUF, lo saben.. No fue a las reuniones en AUF”

El resultado del #Estatuto en lo personal no era el deseado. Si bien se logró mantener algunas conquistas para @OFIUruguay . Objetivamente entiendo era el esperado por el sistema.

Luego de la lucha viene la paz del guerrero, para afrontar la próxima (Reglamento General). — Dra Andrea Valiente (@DraValiente) 1 de diciembre de 2018

“El relato de Bares y Valiente pierde terreno de a poco, pero aún quedan creyentes”.

“Bares jamás fue tan oportuno. Lo del “cuchillo entre los dientes” se pareció más a una escena de Halloween. Fue la risa y el asombro de los concurrentes a la sesión.”



“La Dra. Valiente se volvió a retirar de la comisión porque dice que con este estatuto no trabaja”

“El 31 de octubre, sabemos que se resolvió enviar nota a FIFA reclamando el cambio de base de estatuto mejor…”

“FIFA va a responder que se sigan los lineamientos de la regularizadora y se termina la historieta de Bares y Valiente”

“Bares miente, cuando dice en un reclamo: que le cambiaron la versión del estatuto base del 22/03/18. Fue la propia FIFA que lo cambió… Para hacer el estatuto. El tema es que con la intervención se agregaron más grupos de interés”

“Bares es un papelón en AUF. El 29 de octubre, nos enteramos que Bares en la AUF interrumpe bastante. Jugadores, clubes, todos, le dieron de todos lados. Es cuando Cheppi le gana la postura sobre el tema”

” La firma y presentación de la propuesta no implica reconocimiento de clase alguna a la legitimidad de la “Intervención” resuelta por FIFA… los trámites ante el TAS continuarán tramitándose hasta que los clubes (sigue) — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 3 de diciembre de 2018

“Es necesario que las decisiones políticas de la AUF no se tomen en función de intereses económicos de terceros” @PedroBordaberry en 100% Deporte. — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 3 de diciembre de 2018

“Ahora el Certificado de Idoneidad se podrá hacer acá en Uruguay y cualquier persona que cuente con 2/3 de los votos en primera instancia y con mayoría simple luego puede ser presidente de la AUF” @PedroBordaberry en 100% Deporte. — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 3 de diciembre de 2018

“Ya está trabajando una empresa internacional realizando una auditoría que abarca 10 años para atrás , primero se auditarán 5 años” @PedroBordaberry en 100%Deporte. — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 3 de diciembre de 2018