(Vídeo) CONOCELO YA: Mate, garra y familia: la versión del fraybentino Lucas Torreira en Italia

El volante de La Celeste terminó el partido de octavos de final contra Portugal con las dos piernas acalambradas y se emocionó después del partido con el triunfo.

Lucas Torreira fue la rueda de auxilio de Uruguay en la mitad de la cancha, en la victoria 2-1 sobre Portugal por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El volante habló con la prensa minutos después del pitazo final y se emocionó por haber logrado el pase a cuartos de final.

“La cosa más linda en la vida es ser uruguayo, de ese país tan hermoso y tan chiquitito”, dijo el futbolista que jugará la próxima temporada en la Premier League con la camiseta de Arsenal, y agregó que la clave del triunfo fue el sacrificio de los jugadores. “La entrega hasta el final en cada pelota, como todo uruguayo, es parte del equipo. Tenía las dos piernas acalambradas, pero tenía que seguir, no quedaba otra. No se nos podía escapar el triunfo”, afirmó.

Torreira también tuvo palabras elogiosas para la figura del partido Edinson Cavani, quien convirtió los dos tantos de los sudamericanos. “Es un grandísimo jugador, hace mucho sacrificio a pesar de ser delantero, ayuda mucho a los compañeros de atrás. Estoy feliz por él que se lo merece”, declaró.

Uruguay enfrentará a Francia el viernes 6 de julio en Nizhny Novgorod por los cuartos de final del Mundial y Lucas Torreira señaló: “Vimos un poquito, vamos a tener unos días para descansar porque hicimos mucho desgaste, y trataremos de analizar a Francia. Sabemos que todos los rivales son muy bravos pero estamos muy bien como grupo”.

Lucas Torreira le dice a Samp TV en este vídeo cómo se las arregló en unos meses para convertirse en un punto de referencia para el centro del campo de Blucerchiato. “En Sampdoria encontré un entrenador que creyó en mí desde los primeros días y estoy tratando de pagarle en el campo – dice -. El compañero para nosotros, los sudamericanos, es como un amigo, siempre lo llevamos con nosotros y nos ayuda a formar un grupo ».

