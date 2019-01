Mario Cheppi, en el día que asume como presidente de OFI, tendrá que encarar a la AUF y al gremio AIAF

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

El nuevo presidente de la OFI y su opinión sobre el presidente de la gremial arbitral “Hay otro Cheppi ante Brajús a partir de ahora”

Hoy por hoy, el estatuto que se baraja dentro de la AUF para votar el 2 de diciembre, plazo dado por FIFA para su aprobación, no contempla a OFI dentro del Ejecutivo de la Asociación, tal como adelantó EL TELEGRAFO en la edición anterior.

El fútbol del Interior se mantiene expectante por la situación, y mañana habrá una reunión entre las nuevas autoridades de OFI y el Comité de regularización de AUF. Más allá de que será de presentación, está claro que el tema estará sobre la mesa: se tiró el estatuto del 6 de abril, ya consensuado por todos, y se están realizando reformas sin consultar al Interior.

“Si me apurás diría que hay que llamar a FIFA de nuevo. Precisamos un interlocutor de FIFA que nos defienda, que diga que el 6 de abril estaba todo esto consensuado”, dijo el presidente de OFI, Mario Cheppi, a EL TELEGRAFO.

“Necesitamos toda la documentación de respaldo”, agregó, haciendo referencia al apoyo que FIFA dio a lo largo de los años a OFI.

Pero si bien reconoció que “hoy por hoy hemos perdido el cargo en el Ejecutivo de AUF”, también dijo que se dará batalla.

Y confirmó que, en caso de que se recupere ese cargo, que en su momento fue digitado por FIFA, no será él quien asuma sino que piensa en ceder el lugar a Fernando Sosa, consejero suplente que asumirá mañana en OFI. “Más allá de que ese lugar indudablemente lo tendría el presidente de OFI, he manifestado que al lado de esta gente (los dirigentes de AUF) soy un gato de boliche. La metáfora es justa. Y tengo que ir con alguien que realmente provoque el peso que hay que tener en lo jurídico. Y en lo político nos manejaremos con todo el Ejecutivo. Como es consejero, Sosa me va a acompañar. Además yo estoy a tres horas y media de Montevideo y a veces las convocatoria de la AUF son de la mañana para la tarde”, explicó.

Otro round con los árbitros

El martes se pondrá sobre la mesa, cuando asuma la totalidad del Ejecutivo de OFI, la situación con los árbitros, que siguen sin querer pitarle a las selecciones formativas de San José por un conflicto interno.

“El martes vamos a tratar el tema”, dijo Cheppi, quien se mostró dolido porque el presidente del gremio nacional de los árbitros, Walter Brajús, grabó y difundió una conversación que con él mantuvo. “Hay otro Cheppi ante Brajús a partir de ahora”, remarcó.

Ante la situación, la Copa Nacional de Selecciones Sub 15 y el Torneo Integración OFI – AUF Sub 14 han sido suspendidos indefinidamente. Y la postura de las Confederaciones parece ser mantener la postura.

La posibilidad de no retomar los torneos, que no se juegue en Sub 17 y mayores y esperar a que en diciembre culmine el vínculo con los árbitros, se sigue barajando y es apoyada por algunos, entendiendo que así se llegará con otra postura a negociar el próximo convenio con los colegiados.