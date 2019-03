¡Si lo viera el profesor Cigliuti!… A medida ideal: El presidente de la OFI, Gustavo Bares acepta ir a Rusia vistiendo un saco con logo de la AUF

“Sí. No pensaba ir por lo del viejo, pero la familia y él mismo me piden que vaya, que puede ser una experiencia única… Y que además, para el fútbol del interior, es un reconocimiento importante…”

Ahora te vamos a contar en Diario Uruguay el paso a paso de la investidura que tendrá el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, que viajará a Rusia sorteado y posteriormente invitado por el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

A pesar de que no hay integración del fútbol uruguayo. A pesar de que se dijo que la FIFA obligaba al fútbol uruguayo a unificarse definitivamente, eso no ocurrió, con la pesadilla de haber sido ninguneado cuatro veces el propio presidente de la OFI, en el recinto de la Asamblea de clubes de la AUF, y a pesar de otras cositas que se ventilaron, Bares, al final se inclina hacia el grandioso Montevideo.

¡Decime que es una broma! ¡Por favor, decime que es una broma!. Por estas horas se repiten en algunos rincones del interior de Uruguay, una y otra vez las mismas palabras. Porque parece que el presidente de la OFI había esperado el momento justo, para comunicarnos la noticia.

Aunque hace rato nos cortó el diálogo, Gustavo Bares nos envío un mensaje vía celular, que dice:“Como estás. Son $2.280.000 el aporte del Congreso de Intendentes. Porque es por un año y son $10.000 para cada uno y son las 19”. Verdadera sorpresa y no podíamos creer lo que estábamos leyendo. Muy pocos lo sabían: no había nada oficial, pero la situación parecía irreversible. La verdad que no entendemos nada. Porque unos días antes nos pidieron una tregua para Gustavo Bares… “te pido que aflojes un poco, por razones de enfermedad de un familiar. Si lo haces, te prometo que te conseguiré que hable de nuevo contigo…” Era la voz de la persona que no dudó en alentarlo y comunicarle su total respaldo y confianza, en un momento muy jodido de la vida del presidente de la OFI. Y esto que hoy contamos: lo sabemos entre tres personas y punto. Pocos días después, fuimos sacudidos por una noticia:”Es histórico que el presidente de la OFI viaje al Mundial de Rusia” Y allí mismo, nos preguntamos: ¿en qué quedamos?

Entonces las imágenes como las palabras comenzaron a entremezclarse.

Aprovechando ese mensaje que Bares nos mandó explicando otro asunto que nada tiene que ver con su ida a Rusia, le volvimos a preguntar para tener una confirmación oficial:

-Hola, Así que me acaban de confirmar que vas a Rusia. ¿Vas?

-Buen día Eduardo. Sí. No pensaba ir por lo del viejo, pero la familia y él mismo me piden que vaya, que puede ser una experiencia única… Y que además, para el fútbol del interior, es un reconocimiento importante…”