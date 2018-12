La secretaria general adjunta de la Conmebol, es determinante:”Hemos derrocado a uno de los grandes enemigos del fútbol, Paco Casal”

POR EL INTERIOR DE LA CONMEBOL.

En esta nota publicada en redes sociales por FOX, la secretaria adjunta de Conmebol se refirió a la resolución legal favorable al organismo deportivo ante Global Sports.

“Tenemos un resultado favorable en el TAS. Una condena de 10 millones de dólares a favor de la Conmebol, que limpios serán 12. Estamos muy contentos. Hemos derrocado a uno de los grandes enemigos del fútbol, el señor Francisco Paco Casal”, expresó Monserrat Jiménez, mano a mano con Central FOX en Moscú, al ser consultada por la resolución legal favorable al organismo deportivo ante Global Sports.

Quien además de ser secretaria adjunta de Conmebol es directora jurídica, brindó detalles: “Él tenía un contrato de la Sudamericana y compró las vallas pero no lo pagó. Por razones que desconocemos, las administraciones anteriores, a pesar del incumplimiento, se lo volvieron a entregar para los períodos 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, no pagó. Y Conmebol inició un juicio de rescisión unilateral”. Y agregó: “Puede apelar al tribunal superior suizo, tiene 21 días para hacerlo. Creemos que en estos casos no procede la apelación”.

LA CASA CONMEBOL: PASIÓN SUDAMERICANA EN LAS CALLES DE RUSIA#FOXenRusia – Montserrat Jiménez, secretaria general adjunta de la entidad, nos habló de la misma: "Conmebol es la única confederación que tiene una casa". Mano a mano con @libermanmartin. pic.twitter.com/vXxzyCkzuu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de junio de 2018

Además, manifestó: “Esperemos que Casal pague pronto y cumpla con nosotros. Me supongo que está enterado”.

Entre otras cosas, se refirió al apoyo de la FIFA en todo: “Siempre está con nosotros, cada vez que necesitamos una mano amiga ellos están ahí. También las otras confederaciones”.

“La Conmebol, biena manejada, es superavitaria”, manifestó Jiménez, quien también hizo referencia a la Casa Conmebol en Rusia: “Somos la única confederación que tiene una casa, invitamos a todos los fanáticos del fútbol que están en Moscú a conocerla. Tenemos una canchita de fútbol y hacemos partidos”