(Audio) “El Mundial Sub 17 ha sido un fracaso, porque la AUF no tiene nada y el fútbol femenino está dividido”

CONTACTO DEPORTIVO DESDE LA AUF. Desde Montevideo/Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Si hasta de acá se escucha: el Contacto Deportivo más fiel está en Diario Uruguay. Porque todos los días desde Montevideo, te contamos justo cuando se desata la tormenta, se vuelan algunas banderas preparadas y otras que quedan bien firmes en sus mástiles, en esta pelea por la aprobación del estatuto en la AUF. Para eso ya llevamos puesta una camiseta: OFI, que nos identifica, lo suficiente para preguntarle en vivo al presidente de la OFI, si no siente nada o si siente que le están respirando en la nuca. Todo va cambiando dentro del organismo chacarero, hasta la Actas reflejan lo que se trata en tema asuntos, porque ya se vuelve leer las mismas fielmente en conversaciones que se dan o en debates internos. Eso es obra del Ejecutivo de OFI, que preside Mario Cheppi, que apenas ha iniciado su gestión no quiere más secretos en la sede del fútbol del interior.

ASUNTOS ENTRADOS

310 – Liga Soriano comunica autoridades. Se toma conocimiento.

311 – AUF invita a Inauguración Mundial Femenino el 13/11 hora 16. Téngase presente

312 – Liga Paysandú solicita inspección de cancha Club Litoral. Pasa a Comisión de Canchas. Concurrirá el Sr. Coronel.

313 – Liga Rivera informa que no tiene escenario para pruebas arbitrales programadas. Se cambia para Tacuarembó. Se aclara que se empezará a la hora 18 en todas las sedes.

314 – Asociación Young comunica sanción de jugador. Se registra

Asuntos Entrados no incluidos en la relación por llegar a último momento:

* Liga Tala plantea imposibilidad de jugar el miércoles en Maldonado. Se encomienda al Sr. Diano realizar gestiones.

* Liga Minuana plantea dificultades por partidos del miércoles. Se aclara que fue necesario para cumplir el calendario. Se recuerda que se perdieron tres fines de semana por el conflicto de los árbitros.

* U2030. Se invita para lanzamiento próximo jueves del Centro de Desarrollo de San Carlos. Concurrirán los Sres. Píriz, Gabito y Madeiro.

CONSEJOS TECNICOS ENTRENADORES

Se tratará próxima semana.

ACUERDO CON MINISTERIO DE DEFENSA

El Prof. Cheppi informa sobre el informe de la Dra. Valiente. Se resuelve aprobar el acuerdo (unanimidad) con las precisiones dadas en dicho informe.

Se remitirá al Cnel. Gustavo Etchandy el documento para que sea aprobado por dicho Ministerio.

INFORME DE COMISIONES

CALENDARIO

El Sr. Coronel informa sobre lo tratado. Se propone emitir Circular de llamado a inscripciones para Copas Nacional de Selecciones Absoluta y Sub 17. Se aprueba.

Informa asimismo que se reunieron con Clubes de la Divisional A. Vinieron con propuestas de cambio, las que se distribuyen. También plantean volver a convenir con la empresa televisiva. El Dr. Leites recuerda que el derecho de TV es de OFI y que se debe tener en cuenta lo que pasó en el año anterior.

Se pone a consideración si se declara obligatorios o no las Copas Absoluta y Sub 17.

El Sr. Scirgalea dice que no acompañará la obligatoriedad por exclusivas razones económicas. Cree que se deben dar soluciones si se votará en forma afirmativa.

El Sr. Píriz argumenta por la obligatoriedad. Dice que, en la esencia de la Organización, estamos para jugar al fútbol y eso debe estar primero.

El Sr. Fabiani expresa que, en el análisis, se debe agregar la posibilidad de negociar la televisión. Y que no es lo mismo ir con una propuesta con disminución en el número de selecciones.

El Prof. Cheppi dice que desde antes de asumir planteó el problema insalvable de los costos económicos. Y que por ello las Ligas terminan con números rojos año a año. Ello ha disminuido el número de dirigentes dispuestos a trabajar. Cree que hay que buscar recursos extraordinarios y que, hasta que no se consigan, no va a votar la obligatoriedad. Se vota por la obligatoriedad. 4 votos por el Si, 7 por el no.

CANCHAS

El Sr. Madeiro informa sobre la inspección realizada por el Sr. Juan González de la cancha de Tranqueras. Es imposible habilitarla en las actuales condiciones.

Plantea que la Liga de Durazno pide que concurra un dirigente para resolver alguna situación sobre la reforma que se está haciendo en el Silvestre Octavio Landoni.

El Agrim. Tiscordio expresa que, por razones de ética laboral, no puede hacerlo. Se designa a la Sra. Fernández Amy.

Los Sres. Madeiro y Bevegni plantean discrepancias porque no pertenece a la Comisión de Canchas.

El Prof. Cheppi recuerda que, cuando se nombraron las Comisiones, se estableció:

“Se aclara que, para la Comisión de Canchas, se contará con el trabajo de todos los Consejeros en la medida que se necesite para la inspección de los escenarios.”

Además que se debe propender a minimizar los gastos.

Los Sres. Madeiro y Bevegni se retiran de sala.

NEXO ARBITROS

El Sr. Gabito plantea el problema con los árbitros de Artigas que no concurrieron a la ciudad de Rivera. Quedó claro que hubo una omisión por parte de la Liga de Artigas al no comunicar cambios de horarios.

Propone que se emita Circular recordando lo que dice el Reglamento sobre las designaciones, así como la obligatoriedad de Ligas de comunicar los lunes cuales árbitros no están disponibles.

Se aprueba (mayoría).

El Sr. Sosa expresa que hay que tomar determinaciones, en atención a que se bajan en forma reiterada sin motivos, en especial en los torneos femeninos.

ENTRENADORES

El Sr. Gabito lee planteo del Consejo Técnico para realizar reunión de coordinadores. Pasa a Tesorería para que autorice el gasto.

El Sr. Gabito tramite el pedido del Sr. Matosas de faltar del 19 al 24 de noviembre para concurrir a curso de capacitación en Brasil. Se aprueba. Unanimidad.

RELACION DEPORTIVA CON AUF

El Sr. Gabito informa sobre detalles de finales de la Liga de Desarrollo en categoría Sub 14. Se jugará en el Estadio Dr. Mario Sobrero de Rocha.

La Sra. Fernández Amy dice que está todo previsto para las finales de Sub 16 que se jugará en Trinidad. Se está trabajando, para esa instancia, alguna actividad extraordinaria como, por ejemplo, una visita a la Reserva Tálice. El Sr. Gabito dice que, para el Sub 14, está prevista una reunión de camaradería con la presencia de las cuatro delegaciones.

FINANZAS

El Sr. Román informa sobre la realización del proyecto de Presupuesto. Se prevé que, para el próximo martes, quedará concluido.

El Sr. García da cuenta que se recibieron a empresas que mantenían deudas de publicidad del Congreso de Entrenadores. Se acordó formas de pagos.

El Prof. Cheppi informa sobre las posibilidades de obtener recursos por los derechos de televisión. Da cuenta que, por invitación del Sr. Gerardo Cano, mantuvieron una reunión con directivos de Tenfield Sres. Nelson Gutiérrez y Hebert Revetria. Concurrió acompañado por los Sres. Román, Tiscordio y Sosa.

Da detalles de lo conversado.

Se conversa sobre dicha posibilidad. Además de las consecuencias que podría tener.

Se seguirá analizando el tema.

ESTATUTOS FUTBOL URUGUAYO

Informa el Dr. Camargo sobre las distintas instancias vividas sobre el tema.

Complementa el informe el Dr. Sosa.

Siendo la hora 17:45 se levanta la sesión.

Próxima sesión: martes 20 de noviembre de 2018 hora 14:00.

Fuente: A C T A Nº 20 EJERCICIO 2018-2019

En Montevideo, a los trece días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y cuarenta y cinco, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. Preside el Prof. Mario Cheppi, con la asistencia de los señores consejeros Agrim. Marcos Tiscordio, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Luis Fabiani, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Dr. Carlos Fernando Sosa, Sr. Sebastián Cheppi, Sr. Lides Bevegni y Sr. Julio García Bedat.

No asisten, con aviso: Sr. Jorge Ortiz, Sra. Graciela Cáceres,

En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura.

