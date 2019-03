(AUDIOS) Fuera de juego la AUF y a poner el pecho a la FIFA

CONTACTO DEPORTIVO DESDE DIARIO URUGUAY.

Ariel Giorgi, hace un balance en su Contacto Deportivo que trasciende la asfixiante situación que vive la Asociación Uruguaya de Fútbol y reconoce que se equivocaron varios actores y rescata lo que puede en este momento vergonzoso que padece el fútbol uruguayo.

Radio Montecarlo informa desde Montevideo que el ex-presidente de la AUF, el Dr José Luis Corbo no aceptó integrar el Comité de Regularización por entender que la intervención de la FIFA y Conmebol no se ajusta a derecho.

Asimismo Corbo asistió en la mañana de este lunes al Hotel Sheraton Montevideo, en donde se encuentra la comitiva de FIFA y CONMEBOL para reunirse con los posibles candidatos a integrar este Comité. Una vez que se marchaba del lugar, Corbo manifestó a la prensa “yo no he aceptado la convocatoria que se me ha hecho, pese al esfuerzo que han hecho los actuales emisarios de Conmebol y FIFA por razones de principio”.

Agregando:“por mi conformación de carácter jurídico yo no puedo pasar a integrar una estructura que ha sido instituida sobre la base de fundamentos que no han sido válidos, que no son ciertos, y que no se ajustan a la realidad”.

Mientras tanto la noticia de la intervención de la mayor casa del fútbol uruguayo tomó estado en varios sitios de internet, como el portal INFOBAE que informa:Se acabó la paz en el fútbol uruguayo. Las mieles de la buena actuación en el Mundial de Rusia, la envidiable continuidad del “Maestro” Oscar Tabárez en la selección “celeste” y la seriedad de sus dirigentes acabaron de derrumbarse el pasado viernes al final de la tarde en una jornada de lluvias y tormentas en Montevideo, acordes con el clima viviente, cuando la Asamblea de la Asociación (AUF) determinó por mayoría acudir al TAS, el máximo tribunal deportivo mundial, en Suiza, y no aceptar la anunciada intervención de la FIFA.

La votación final de los 17 miembros de la Asamblea (16 de Primera y uno de Segunda) fue de 9 a favor de recurrir al TAS rechazando la intervención, 6 abstenciones y apenas 2 votos (El Tanque Sisley y Peñarol) por aceptar el procedimiento de la FIFA o el breve plazo para cambiar el estatuto y amoldarlo a la entidad madre del fútbol en Zurich, tal como tuvo que admitir la AFA en 2017, luego de soportar una situación parecida, aunque no idéntica a la uruguaya.

De nada sirvió entonces la desesperada reunión que mantuvieron durante toda la tarde del jueves en una cerradísima sede de la Conmebol en Asunción (para ingresar a cada sala, ahora hay un detector de huellas digitales), el presidente interino de la AUF, escribano Edgardo Welker (vicepresidente de Peñarol) y el titular de la entidad sudamericana, Alejandro Domínguez.