(Audios) El día D OFI en la AUF: Luego de 180 minutos de negociación se votó el estatuto, confirmado por Cheppi y Aliano

LA OFI EN LA AUF VOTA EL ESTATUTO. EXCLUSIVO/Desde Montevideo/Entrevistas/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Costaba creer lo que pasaba en la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando faltaban dos horas para finalizar el último día del mes de noviembre 2018.

Hacía rato que estaba la delegación de la Organización del Fútbol del Interior, en la sede de la AUF, esperando no ver otra vez algunas actuaciones de los dirigentes del fútbol profesional uruguayo para nada convincentes… Con decirles que se palpaba un clima extraño, pesado, la sensación, de una vez más, de que podía acabar mal el día límite de negociación para poder votar finalmente el estatuto. Es que de entrada a la AUF, como rodando escaleras abajo, los dirigentes de la OFI empezaron a escuchar los primeros murmullos desalentadores cuando pudieron oír palabras negativas hacia el acontecimiento dramático que llegó a vivir (hasta hace unos minutos) el fútbol uruguayo. Como lo fue el virus del descontento a la vuelta del primer error.

Pero llegó el momento: y entonces los rencores de toda una vida que circulaban se ahuyentaron sólo con la palabra, enviando al corner el disparo final totalmente anunciado de la Divisional C. Y ahí la OFI, encontraba la ruta que puso en blanco sobre negro la crónica dura (que ya estamos escribiendo) que anticipaba otra muestra, distinta, desafiante, valiente, del peor de los días para el fútbol del interior, con el rival eterno yéndose al mazo.

Después de 72 años, OFI está dando su primera vuelta olímpica.

En el medio de la desorientación, con todo el alma y con la dignidad intacta, la OFI salió a jugarse con las ganas y el orgullo que suelen atraer las casualidades positivas. A tal punto que el presidente de la OFI, Mario Cheppi expuso enseguida todo lo buen dirigente que es cuando se propone demostrarlo: Para hacer eso hay que saber. Para acallar los rumores también. Y por eso DIARIO URUGUAY, dentro de la AUF, le preguntó a Cheppi sobre “La conquista espectacular” y la convicción de que el milagro es posible. Y él expresaba la sensación compartida por el grupo que lo acompañó en esta instancia histórica en la sede de la AUF, y fue así que el principal hombre chacarero del fútbol, particularmente eufórico, se estrechaba emocionado con todo el interior por su infierno superado.

Estamos seguros, que mientras charlaba con nosotros Mario Cheppi, él miraba la alegría ajena, porque le cuesta asimilarla como propia.

“LA ROCA”, EN LA AUF

Así lo llaman y lo reconocen, amigos y enemigos, al Ingeniero Agrimensor Franklin Aliano Goldaracena (expresidente de la Liga de Fútbol de Rivera y vicepresidente de la OFI), que reapareció en la lucha política contra la AUF, cuando los enfrentamientos sonaban más fuertes, aunque ahora los autores ya se han olvidado de los odios. Lo cierto que la vasta experiencia y trayectoria como dirigente del fútbol del interior, Aliano hoy, nos viene a demostrar que la copla era mucha más irreverente en esta última parte de las negociaciones por el estatuto, y sirve para marcar los cambios de la temperatura que se vendrán para toda la AUF.

Y al final de este viernes 31 de noviembre de 2018, con deseos, con ideas, con variantes, Franklin Aliano -con la legítima alegría de disfrutar este día que pintaba para negro- se queda en el grato tono que unifica y adelanta expectativas, mal que les pese, por última vez.

CONGRESO CON 76 VOTOS

Clubes de Primera División: 32 votos

Segunda División Profesional : 14 votos

Divisional C: 6 votos

OFI: 9 votos

Jugadores: 11 voto

Arbitros: 1 voto

Entrenadores: 1 voto

Fútbol Sala: 1 voto

Fútbol Femenino: 1 voto

“Fue complejo llegar al día de hoy, esperábamos llegar con todo firmado. No entiendo aquellos dirigentes que no quieren nada de nada, no se en que se benefician” Andrés Scotti en 100% Deporte.

