Amenazó en todos los medios pero… ¿Será cierto que el presidente de la OFI no denunció a la AUF ante la FIFA?

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Rivera, Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Faltan seis días para que se cumplan tres meses, desde que el presidente de la Organización del Fútbol del Interior anunció a medios escritos y radiales de Montevideo que denunciaría a la Asociación Uruguaya de Fútbol ante FIFA. Ahora ante averiguaciones que llevamos adelante desde su partida a Rusia junto a la delegación de la selección uruguaya, el autoexcluido Bares tiene una particular historia que tenemos que empezar a contar, porque parecería que su decisión de olvidarse de todo y de sus amenazantes palabras no ha sido traumática, ya que se mantiene en el lejano Mundial como un dirigente más del fútbol profesional uruguayo. Este gesto ha puesto muy mal a muchos dirigentes del interior, porque Bares no se explicitó nunca con toda claridad sobre su ida a Rusia, después de todo lo que le hicieron entre las cuatro paredes -donde fuimos testigos- de la sala de Asamblea de la AUF. Es por eso que hoy se comenta fuertemente que ese incómodo viaje suyo sería directamente consecuencia de su negativa de no denunciar finalmente a la AUF ante la FIFA.

El largo y oscuro proceso de integración OFI – AUF conducido por Gustavo Bares no deja de producir sorpresas: Luego de la última Asamblea General de la Asociación Uruguaya de Fútbol realizada el pasado viernes 6 de abril de 2018, en la que una vez más los dirigentes de la AUF se negaron a votar el nuevo estatuto aprobado por FIFA y Conmebol, el presidente de los chacareros, Gustavo Bares prometió en público enviar una nota con una fuerte denuncia ante FIFA sobre los hechos ocurridos.

La nota que finalmente nunca se envió… ¿La razón?…

La respuesta parece venir desde Rusia. “Lo subimos al avión a cambio de que no nos moleste en FIFA”, habría dicho un integrante de la delegación de la AUF, la semana pasada. A todo esto, Wilmar Valdez, principal dirigente del fútbo profesional uruguayo, está trabajando duro desde Rusia para tener posibilidades de reelección. ¿Adivinen a qué se comprometió Gustavo Bares? Va a consultar al Ministerio de Educación y Cultura sobre sus posibilidades de votar en la Asamblea electoral de la AUF para darle el voto a su “amigo” Valdez.

El cambio de rumbo de Bares es notorio: silencio ante la FIFA e intentar votar a Valdez en la próxima Asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero hay más… para las próximas horas.

Gustavo Bares:“Esta denuncia la tengo que hacer porque es una falta de respeto de algunos clubes para la Organización (OFI). Yo lo que le voy a comunicar a la FIFA es la realidad de que OFI no va a seguir participando de maniobras políticas de algunos clubes” “Les voy a decir la realidad de lo que está pasando en Uruguay y no me quiero hacer cómplice de más nada. Nosotros no vamos a seguir manteniendo reuniones de un estatuto que ya tiene siete años”.

Lío en el fútbol uruguayo: quieren denunciar a la AUF

Gustavo Bares, presidente de la OFI, presentará un escrito ante la FIFA por el retraso en la votación del nuevo estatuto debido a “situaciones políticas”.

EFE Actualizado: 10 abril 2018 20:29h CEST

El presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, dijo este martes que presentarán un escrito ante la FIFA en el que denuncian a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por el retraso en la votación del nuevo estatuto debido a “situaciones políticas”.

“No vamos a seguir participando de maniobras políticas de algunos clubes que no quieren a Wilmar Valdez (presidente de la AUF)”, según destaca el medio local Referí.

La AUF está expuesta a sanciones de la FIFA como consecuencia de que los clubes siguen sin votar y aprobar el nuevo estatuto que incluye a un miembro del fútbol del interior en el gobierno del fútbol uruguayo y le otorga seis votos en la Asamblea General.

“Si no se cumpliese con la decisión de la Comisión de Federaciones Miembro, el caso de la AUF será trasladado al Consejo de la FIFA, que tal como establece el apartado 2 del artículo 14 de los Estatutos de la FIFA podrá considerar una sanción, entre las que se podría encontrar la suspensión de la AUF”, señala la FIFA en un comunicado del 19 de diciembre.

En ese sentido, Bares indicó que cada vez que tienen que votar el nuevo estatuto “inventan una excusa nueva”.

“Esta denuncia la tengo que hacer porque es una falta de respeto de algunos clubes para la Organización (OFI). Yo lo que le voy a comunicar a la FIFA es la realidad de que OFI no va a seguir participando de maniobras políticas de algunos clubes”, sentenció.

ESTALLA OTRA POLÉMICA

OFI denunciará a la AUF ante FIFA por dilatar votación del estatuto

Abril 10, 2018 09:31

El presidente Bares dijo: “No vamos a seguir participando de maniobras políticas de algunos clubes que no quieren a Wilmar Valdez”

El presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, elevará este martes una nota a la FIFA denunciando que, por una situación política en la AUF no se vota el nuevo estatuto y que no va a seguir participando de las maniobras de algunos clubes que no quieren a Wilmar Valdez en la presidencia.

Bares expresó que cada vez que tienen que votar el nuevo estatuto, que pone a un representante del fútbol del interior en el gobierno del fútbol además de darle seis votos en la asamblea, inventan una excusa nueva. “Para la próxima, si pasa algún avión medio cerca, van a decir que hay peligro de atentado y vamos a tener que salir de la AUF”, expresó en el programa Derechos exclusivos de CX 26.

“No quieren a Valdez”

Bares señaló que este martes denunciará la situación ante FIFA. En sus declaraciones reveló que varios presidentes de clubes de Primera le revelaron su intención de sacar a Wilmar Valdez de la presidencia de la AUF.

“Hoy no están tomando la dimensión de lo que puede pasar con la FIFA (que amenazó con sanciones). Se inventó lo de El Tanque (que se retiró del torneo pero tiene voto en la asamblea). Porque esto es un invento, ¿y la FIFA lo va a creer? Vamos, muchachos, miren que no somos los que inventamos el mundo. Esta denuncia la tengo que hacer porque es una falta de respeto de algunos clubes para la Organización (OFI). Yo lo que le voy a comunicar a la FIFA es la realidad de que OFI no va a seguir participando de maniobras políticas de algunos clubes que no quieren a Wilmar Valdez. Y Valdez ya sabe esto (sobre la denuncia) porque ya lo hablé”.

El presidente del fútbol del interior agregó: “Les voy a decir la realidad de lo que está pasando en Uruguay y no me quiero hacer cómplice de más nada. Nosotros no vamos a seguir manteniendo reuniones de un estatuto que ya tiene siete años”.

Consulta al MEC

Asimismo, el presidente de OFI elevará una consulta al Ministerio de Educación y Cultura para que respondan la duda sobre si el fútbol del interior puede votar en las futuras elecciones del presidente de la AUF.

“Se está hablando de elecciones, entonces vamos a hacer otra consulta ante el Ministerio de Educación y Cultura para ver si OFI vota o no en las elecciones de la AUF, porque estoy cansado de que un día votamos y al otro no. Que me lo diga la policía administrativa de este país, que es el ministerio, porque yo ya no creo en lo que me dicen en la AUF porque ni los propios integrantes de la AUF saben si El Tanque puede votar, entonces yo no voy a participar más de este juego”.

Y concluyó: “Tenemos en claro que acá están en juego las elecciones, me lo dijeron algunos clubes de Primera que no quieren a Wilmar Valdez pero nadie sabe lo que va a votar OFI. Es una libertad que tenemos de optar libremente por nuestro candidato”.