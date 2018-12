¿A qué no saben quiénes trataron a los jugadores de la OFI como ganado, en marzo de este año?

LA OFI DE HOY. EXCLUSIVO/Desde Montevideo/ Eduardo Mérica y Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Según una fuente consultada que conoce los números del Balance, el expresidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, gastó $ 105.749 en la Galería de Campeones que se ejecutó en el primer piso de la sede de los chacareros, para que el nombre de Diego Lugano, quedara para la posteridad en el organismo que funciona locamente en Montevideo. Lo que cabe preguntarse hoy: ¿Gustavo Bares, no tuvo 30 minutos para recibir a los jugadores del interior, quienes nunca han pisado las instalaciones de la OFI durante su período? Porque fueron rechazados de plano, tras sacar el comunicado que volvemos a publicar en esta jornada.

¿Qué hizo el Consejo Ejecutivo de Gustavo Bares?



TESTIGOS DE SOBRA

Hay demasiados testigos cuando aquel 13 de marzo del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y treinta, se

reunía el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. PresidenteGustavo Bares, con la asistencia de los señores consejeros Alcides Larrosa, Luis Fabiani, Eduardo Mosegui, Eduardo Píriz,

Cnel. ® Ney Irigoyen, Mtro. Martín Mernies, Ruben Sosa, Nelson Madeiro, Dr. Luis Bermúdez Gruni, Miguel Alfonso, Carlos Díaz Capelli, Sebastián Sosa, Guillermo Veiga, Ricardo Lozano. No asisten, con aviso: Sergio Gabito. En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura. Y nadie se acuerda de este hecho, como para decir algo. Parece que no. Porque el expresidente Bares no dejaba hablar ni opinar a nadie. Bares, durante 4 años tuvo la palabra, él y nada más que él. Esa es la verdad y nada más que la verdad.

EL ACTA LO MATA A BARES: 082 – Capitanes Selecciones solicitan jugar sábado a sábado. Por Presidencia se devolvió por improcedentes. Se establecieron contactos con los mismos para aclaración.

Acta N° 30 del 13 de marzo de 2018: El Dr. Bermúdez establece que sería necesario reiterar, en forma inequívoca, que se está jugando miércoles y jueves en atención a lo solicitado por la mayoría de los Sectores intervinientes. Inclusive con la intervención en ese sentido de las Confederaciones. Dice que hay que reiterarlo porque hoy hay dirigentes que pretenden responsabilizar al Ejecutivo. Se fijan detalles próxima fecha:

Así fueron tratados: Como ganado