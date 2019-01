Reto feroz: Porque la OFI no está indefensa con el Dr. Fernando Sosa:”Hoy no hay nada conseguido en términos absolutos. Si alguien transmitió esa idea… no era así”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Montevideo/ENTREVISTA/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Lo que sí me consta: tenemos una Asociación Uruguaya de Fútbol absolutamente deficitaria como para soportar el tremendo peso de 16 clubes en Montevideo, en primera división, y mucho menos para financiar proyectos que no sean autosustentables de integración con el fútbol del interior” “Pienso que a partir del nuevo estatuto, hay que ser muy imaginativo, y en todo caso, copiar lo que se hace en otros lugares, para que desde el amateurismo se ponga el valor al producto de OFI, y se vuelva autosustentable…”

El duelo AUF – OFI, seguramente tendrá un final de campanillas, aunque no una publicidad única: porque nunca se estuvo tan cerca de gestar una integración entre ambos, ya que, si los planes de los cuatro profesionales jurídicos que ahora tiene OFI se cumplen, sería la definitiva y única instancia para que el fútbol uruguayo se ciñe por un estatuto único obligado por la FIFA. Nadie duda de que los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol le impedirán a la Organización del Fútbol del Interior calzarse las coronas que le corresponde… Por eso no hay una gran prensa que cuente la realidad de los hechos que suceden… Estamos ante el desafío final, una especie de “el ganador se lleva todo el pozo de una sola vez”. Y se sabe cómo subyuga a los montevideanos un reto feroz como el que está planteado en la Comisión Regularizadora contra la OFI. Aunque no hace falta ser montevideano. ¿O a usted, acaso, no le encantaría ver esa pelea de una buena vez por todas, desde un rincón privilegiado, para saber si la AUF es invencible?.

“Hoy puntualmente me ha tocado este año ingresar a la OFI, y la verdad, estoy muy gratamente reconfortado de ver la expectativa que hay, pero también, no solo de verla, hasta que no termine este proceso de aprobación de estatuto, sino comprometernos, generar comisiones de trabajo con esquema horizontal y plural de participación, porque la verdad: es un proyecto demasiado ambicioso como para dejarlo en manos de una o tres personas…”

“Yo me alejé de la directiva de Cerro Largo FC, coincidentemente con la llegada del Dr. Ernesto Dehl. He manifestado como cualquier hincha de fútbol mis discrepancias, en cuanto a cuál es la función que hay que cumplir como un proyecto como el Cerro Largo FC para el departamento y para el fútbol del interior…” “No conozco el proyecto, hoy en día, de Cerro Largo FC, de cómo se gestiona. No conozco cómo se financia. No conozco cuál es la lógica deportiva y comercial que hay detrás del producto y del contenido: Cerro Largo FC. Simplemente me congratulo con un departamento tan futbolero, como todos tienen su parte futbolera, desde el punto de vista de representación, haya logrado el ascenso a primera división. No fui ni soy parte de este proceso político…”

“Hoy no hay nada conseguido en términos absolutos. Si alguien transmitió esa idea… no era así”



“Vamos a tener muchas más instancias directamente ante la AUF con los demás colegas, así que cualquier error de interpretación o alguna comunicación que no tenga algún contenido exacto, estamos a tiempo de corregirlo… Ayer justamente, a partir de una comunicación sin consulta al presidente, se encargó de corregirlo internamente dentro de la Organización, y con mucha responsabilidad y con mucho sentido común… y no saliendo a buscar culpables” “Acá lo que estamos privilegiando son los intereses de la Organización, y no los intereses personales de nadie. Ni de un sector puntual… Y no sabemos cómo va a terminar el 2 diciembre el estatuto de AUF…”

Saludos a los jugadores y a #CerroLargo por el ascenso a Primera A. Un departamento futbolero que merece un proyecto y no una aventura funcional que mancha la camiseta. Muy lejos de aquella vision fundacional que acompañamos hace 20 años. pic.twitter.com/Cd26gR9QLe — Fernando Sosa (@fsosamfl) 14 de octubre de 2018

El 1° de setiembre de este año, el abogado especializado en derecho del deporte explicó cómo procederá la comisión normalizadora en la AUF y qué puede pasar tras el fallo del TAS.

La Asociación Uruguaya de Fútbol está intervenida por FIFA mediante una comisión regularizadora. En esta situación, el abogado especializado en derecho del deporte Fernando Sosa habló al respecto.

Entrará en agenda a trabajar el pedido de FIFA de atender los temas rutinarios, generar la redacción de un nuevo estatuto y todo lo que es el preámbulo del proceso eleccionario.

Desde la perspectiva nacional uruguaya entiendo el malestar. La intervención es un remedio intermedio previo a una decisión más drástica y severa sanción como puede ser la suspensión de la afiliación. Es un remedio que procura acelerar lo que iba a haber de todas formas. Iba a haber elecciones, pero sin la misma participación de los grupos de interés.

La intervención cambia la dinámica porque deberá ser con los grupos de interés participando. Hablamos de OFI, el fútbol femenino, jugadores, entrenadores y Audaf. Imagino que casa grupo tocará timbre en la comisión para tener alguna participación y cuota en las comisiones de trabajo para la elaboración del estatuto.

Mientras tanto en @AUFOficial algunos clubes siguen de espaldas al Siglo XXI y los estatutos #FIFA y a #OFI como el proveedor historico de materia prima que lejos de ser su antítesis es su socio estratégico https://t.co/ZwZRLCcynH — Fernando Sosa (@fsosamfl) 16 de octubre de 2018

FIFA tiene que tener un fundamento para intervenir. El informe de Conmebol es escueto y no es lo amplio que querríamos para saber los motivos legales. Como poder, puede porque es un mecanismo explícitamente incluido en el estatuto de FIFA.

Diez de los clubes presentarán un recurso de nulidad de la sanción ante el TAS en el plazo de 21 días a partir de que se conformó la comisión. No es un tribunal formalizado, sino que es ad hoc, que se forma a cada momento.

Adelantar un fallo del TAS es difícil por la falta de precedentes. No tiene efecto suspensivo sobre la comisión normalizadora, que sigue trabajando en los temas rutinarios. Mientras alguien no diga que vuelva para atrás, sea el TAS o un acuerdo de las partes, tendrá que seguir trabajando día a día. Podrá lograrlo en un plazo más corto, llegar hasta febrero o podrá pedir la FIFA un plazo mayor para resolverlo.

Esto termina- con o sin fallo del TAS- con un nuevo estatuto con los grupos de interés participando directamente del fútbol. Los jugadores estarán adentro en la medida que sea acordado, finalizó diciendo Sosa a los televidentes del 12.