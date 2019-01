OFI: Primera sesión del Ejecutivo de Cheppi, y la Confederación Sur aclara sobre llamada al Dr. Armando Castaingdebat.

LA OFI SESIONA PARA DIARIO URUGUAY. Desde la sede en Montevideo/Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Ver a la OFI sesionar es una experiencia. ¿Cómo decirlo?… Extraño y único. Siempre lo fue, ahora con Cheppi a la cabeza lo es más. Ya que el presidente de los chacareros, reside en Young, a 314,2 km por Ruta 3, de distancia a Montevideo. Hasta hoy, hay cosas que pasan adentro de la sede de la Organización del Fútbol del Interior que a veces no encuentran una fácil explicación…

Ahora repasamos el primer acto del renovado gobierno del fútbol del interior:

ESCUCHE AQUÍ LA PALABRA DEL PRESIDENTE DE OFI

LAS 13 COMISIONES DE LA OFI

MINUTO DE SILENCIO

Ante el lamentado fallecimiento del consejero Sr. Sergio Amilivia los presentes manifiestan su congoja, realizando un minuto de silencio en su memoria, con el respeto y saludo a familiares y amigos.

ACTA ANTERIOR

La consideración del acta anterior (nº 14) pasa para la próxima sesión.

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

El Prof. Cheppi propone la siguiente distribución de cargos: Secretario Sr. Ortiz, Tesorero Sr. Román, Pro Secretario Sr. S. Sosa, Pro Tesorera Sra. Cáceres. Se vota uno a uno por mayoría, con la sola abstención del consejero propuesto en cada caso.

REGIMEN DE TRABAJO

Se fijan las reuniones del Ejecutivo, en forma ordinaria, para los martes a la hora 14.

Se acuerda que, para la próxima reunión, se fijarán pautas de trabajo (integración de comisiones, funcionamiento de las mismas, incorporación de suplentes, etc.).

ARBITROS

El Prof. Cheppi informa sobre los pasos seguidos con la intención de destrabar el problema que está planteado y que impide seguir con los torneos en forma normal. A tales efectos están convocados a la sede de OFI la Liga de San José y el gremio arbitral.

AUDIENCIA LIGA SAN JOSÉ

Ingresa a sala una delegación de la Liga de San José integrada por los Sres. Jorge Gutiérrez Pérez, Alexis Bonahon, Carlos Rodríguez, Emiliano Barrios y Gimena Hernández.

El Prof. Cheppi les da la bienvenida y los invita a exponer sobre la situación. Los delegados agradecen e informan el proceso que llevó a que rescindieran el convenio suscrito con la gremial local, de arrendamiento de servicio, Se cambió la forma de relación entre árbitros y Liga, pasándose a una relación directa e individual. Dejan en claro que se rescindió el contrato, tal como estaba previsto en el mismo, por incumplimiento de la contraparte. Expresan que no se trata de ninguna persecución, ya que los árbitros que integran la gremial pueden inscribirse sin condiciones en la Liga de San José. Los visitantes agradecen la atención, deseando una muy buena gestión al Ejecutivo. Se retiran.

CUARTO INTERMEDIO

El Prof. Cheppi manifiesta que se encuentra en la sede una delegación de AIAF. Propone realizar un cuarto intermedio para recibirlos en comisión, la que pide sea integrada por un consejero de cada Confederación. Así se vota. Se pasa a cuarto intermedio.

ASUNTOS ENTRADOS

267 – Liga San José refiere a conflicto con árbitros. Declara que no es parte de conflicto alguno. Téngase presente.

268 – Liga del Centro Soriano comunica sanciones de jugadores. Se registran.

269 – Liga Minuana felicita a Consejo Ejecutivo saliente por trabajo realizado. Se toma conocimiento.

270 – Liga Minuana saluda a nuevo Consejo Ejecutivo. Se agradece.

271 – Confederación Litoral Norte designa consejeros período 2018/22. Se toma conocimiento.

272 – Confederación Litoral designa consejeros período 2018/22. Se toma conocimiento.

273 – Confederación Sur designa consejeros período 2018/22. Se toma conocimiento.

274 – Sr. Franklin Nilo Scarpa remite copia de renuncia a Sector Interior de Maldonado. Se toma conocimiento.

275 – Confederación Sur aclara sobre llamada al Dr. Armando Castaingdebat. Téngase presente.

276 – Liga Ecilda Paullier comunica sanciones jugadores. Se registra.

277 – Círculo Periodistas Deportivos plantea situación generada en Liga Río Negro. Solicita trabajo conjunto. Téngase presente.

278 – Confederación Sur refiere a conflicto con AIAF respaldando gestiones Consejo Ejecutivo. Téngase presente.

279 – Club Uruguay de Bella Unión denuncia irregularidades en Liga Bella Unión. Se dará vista a Liga Bella Unión.

280 – Club Nacional de San José desiste de participar en Torneo Sub 14 Femenino. Téngase presente.

281 – AUF convoca a Asamblea General para martes 16 hora 19. Téngase presente.

Se recibe asimismo:

• Confederación del Este comunica nómina de consejeros período 2018/22. Se toma conocimiento.

• Confederación del Litoral Norte solicita que, de no llegarse a acuerdos con los árbitros, se suspendan en forma definitiva los torneos en disputa. Téngase presente.

• Consejo Técnico Árbitros comunica resultados de Curso de Instructores. Se hará Circular.

VARIOS

AUF – El Prof. Cheppi informa sobre reunión mantenida en la jornada con integrantes de la Comisión Normalizadora de AUF. Fue una reunión de presentación. Estima que quedó en manifiesto la buena voluntad de trabajar en forma conjunta. La Organización debe presentar postura antes del día 15 de los corrientes.

El Sr. Ortiz dice que queda claro que el plazo del 2 de diciembre no se mueve.

El Sr. Scirgalea dice que debe quedar claro que el miembro político que vaya a representar a la Organización si no es el Presidente debe ser designado por el Ejecutivo.

El Prof. Cheppi manifiesta que es la intención que continúe trabajando el Sr. Gustavo Bares con el asesoramiento

jurídico a cargo de la Dra. Andrea Valiente. Dice que integrarán equipo con los abogados vinculados, inclusive los que no están más en el Ejecutivo. Quedan entonces como apoyo jurídico los Dres. Luis Bermúdez y los miembros del Ejecutivo Dres. Leites y C. Sosa.

Se vota que el Sr. Bares y la Dra. Valiente continúen trabajando en Comisión. La misma estará integrada por: Sr. Bares, Dra. Valiente, los abogados nombrados anteriormente, sumados a la figura del Presidente y del Secretario. Unanimidad. Queda claro que Presidente y Secretario son los referentes políticos del Ejecutivo. Está claro que las decisiones se tomarán de acuerdo al Estatuto por el propio Ejecutivo.

VIOLENCIA: El Sr. Scirgalea manifiesta su repudio por actos de violencia que se generaron en el Estadio Luis Koster. La violencia no tiene justificación alguna. Tampoco la intolerancia manifestada. Dice que la Liga tiene intención de llegar hasta las últimas consecuencias.

SUB 14 FEMENINO – El Sr. Gabito informa que, de acuerdo a compromisos asumidos con anterioridad, se jugará

el próximo fin de semana el primer torneo Sub 14 Femenino. Se informan los detalles previstos. El Sr. Scarpa propone que concurra el Sr. Gabito en representación del Ejecutivo. Así se aprueba.

PROXIMA SESION – En atención de que el próximo martes se definirían las integraciones de las Comisiones se

propone que se trabaje en ello a la hora 10.

Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión.

Próxima sesión: martes 16 de octubre de 2018 hora 14:00.

FUENTE: A C T A Nº 15 EJERCICIO 2018-2019. En Montevideo, a los nueve días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y treinta, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. Preside el Prof. Mario Cheppi, con la asistencia de los señores consejeros Agr. Marcos Tiscordio, Sr. Jorge Ortiz, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sra. Graciela Cáceres, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Luis Fabiani, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Dr. Carlos Sosa, Sra. Patricia Juambeltz, Sr. Freddy Diano, Sr. Julio Villar, Sr. Lides Bevegni y Sr. Sebastián Cheppi.

En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura