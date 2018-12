Cuando la OFI de Bares exigió el carné de prensa a Tenfield, qué se dijo:”Se chantajeó a Tenfield reclamando que se colocara el logo de OFI en la tv”

ARCHIVOCES DE LA OFI. Fue el lunes, 04 de Junio de 2018, cuando se escuchó desde Maldonado:

“El Tano” Gutiérrez, director de Tenfield, fue a Florida y tras el problema resolvió no transmitir el partido…”

14:00 | Así lo contó esta mañana el presidente del Club San Carlos, Sebastián Ramos en FM GENTE. Dijo que el directivo de Tenfield viajó exclusivamente de Montevideo a Florida a tratar de solucionar el problema que finalmente impidió la televisación de los partidos del interior. Este martes se realizaría una reunión en la sede de Tenfield con representantes de 20 clubes de OFI que disputan el campeonato, indicó Ramos. Dirigentes de los clubes responsabilizan a OFI por el problema generado este fin de semana, que impidió la televisación de los encuentros, como estaba pactado.

Sebastián Ramos, presidente del club San Carlos, que ya mantuvo la permanencia en la Serie A, dijo a FM Gente que el problema se generó porque, por orden de OFI, se exigió la acreditación a los periodistas y a los técnicos que estaban a nivel en cancha, en Florida, cuando ya estaba todo listo para trasmitir el encuentro.

“Se empezó a trasmitir… Y en eso se exigió que se sacaran las cámaras y periodistas del campo. Y se armó un revuelo, porque los dos partidos tenían que empezar a la misma hora”, afirmó.

Informó que “El Tano”, Nelson Daniel Gutiérrez, en representación de Tenfield, viajó en forma urgente a Florida, pero ya con la determinación tomada de que ese parido no se iba a trasmitirá, a raíz de todas las trabas planteadas.

“En este caso, no hubo flexibilidad de OFI… No hubo tiempo para hacer todos los carnés que se necesitaban”, sostuvo. “Ahora tenemos un receso, porque esta semana no hay fútbol y tenemos 14 días para tramitar este carné”, agregó.

“No sé qué va a pasar…Yo lo vi muy molesto a Gutiérrez. Se generó una situación muy incómoda y tensa”, afirmó al ser consultado sobre si el acuerdo con Tenfield podría caer. “Queda la definición del campeonato. Pero yo creo que es muy difícil que se solucione”, explicó.

En tanto, el Cr. Ariel Minoli, representante de algunos cables del interior y de Lavalleja de Rocha, dijo a FM Gente que “OFI no participó en ningún momento” en la negociación. “OFI la quiso bombear desde un principio. Y los clubes salieron a buscar un apoyo en Tenfield y lo consiguieron”, señaló.

Informó que hubo un apoyo económico para los clubes y se posibilitó el trabajo de periodistas locales en la cobertura de los partidos. Consideró que “lo triste de esto es que OFI” impuso trabas “desde el principio, con un tema de pelotas, multando. El sábado llegó al límite de reclamar la acreditación de los periodistas. Y chantajeó a Tenfield reclamando que se colocara el logo de OFI… OFI, en lugar de favorecer a los clubes, los ha estado perjudicando permanentemente”.

Se informó que el aporte inicial es de 70 mil dólares a cada club, que facilita el pago del transporte y de los jueces, entre otras cosas.

Minoli estimó que “se va a llegar a un acuerdo. Nos viene bien que el fin de semana no haya partidos… Quedan cuatro partidos de ida y vuelta y yo creo que se van a trasmitir todos. Ese es el compromiso”.

En otro orden, informó que ya hay una acuerdo en Maldonado, Rocha y treinta y Tres para que los cables emitan los partidos del Mundial. Indicó que se está negociando a nivel del área metropolitana, pero consideró que se va a llegara una solución.

Los clubes del interior acusan a OFI de “animosidad”

04 Jun 2018 03:35:14 -0300

Tenfield, la empresa que compró a las 20 instituciones participantes en la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A los derechos para transmitir el torneo, decidió no televisar los dos partidos previstos para el domingo.El motivo fue que el sábado, tal como se había informado a través de una circular, OFI exigió el carné de prensa para poder trabajar dentro de la cancha, y varios integrantes del personal de la empresa no contaba con la acreditación correspondiente.Así, el partido entre Nacional de Florida y San Carlos de Maldonado no se televisó. Y el fútbol del Interior se revolucionó. Ayer Hernán Fagalde, presidente del Porongos de Flores, dijo a Referí que “con esto, OFI hizo gala de un poder desmedido”. Y cargó las tintas contra el Ejecutivo, añadiendo que existe “animosidad de OFI”.Fagalde hizo referencia a que el presidente del organismo, Gustavo Bares, “hizo una demanda para que Tenfield comenzara a emitir su logo en las transmisiones de los encuentros” y a cambio se dejarían entrar a los camarógrafos de la empresa sin acreditación.Bares señaló a EL TELEGRAFO que “lo que hicimos fue aplicar el reglamento estipulado, luego de esperar algunos fines de semana”.Y remarcó que “hubo una denuncia de un veedor el martes pasado, que consta en actas y está documentado” que el personal de Tenfield no presentó carné para poder trabajar, por lo que “se notificó a los clubes”.Bares señaló, al ser consultado sobre la negociación señalada por Fagalde, que “no negocié nada con nadie”, aunque sí había comentarios de que los clubes pidieron a Tenfield que se pasara el logo de OFI en las transmisiones. “A nosotros nadie nos avisó nada. Son todos comentarios”, remarcó.50 identificacionesSegún se comentó a EL TELEGRAFO por parte de integrantes del Ejecutivo, hay otro aspecto en danza. OFI iba a entregar, y de manera gratuita, 50 gafetes de identificación a Tenfield, que iban a ser numerados. Por lo tanto, se pidió a los clubes un listado con nombre y documento de identidad, y a cada trabajador de Tenfield se le entregaría esa identificación con el número correspondiente, a los efectos de establecer un control. “No serían personales, dado que la gente va cambiando”, se agregó.“Pero nunca llegó la lista que se pidió” para poder dar las identificaciones.El contratoPara muchos, el tema pasará a la órbita judicial, teniendo en cuenta que la empresa se quedó sin transmitir uno de los partidos, y decidió no televisar los dos de ayer. Existe un contrato de por medio entre los 20 clubes y Tenfield.Incluso, en el documento se señala que los clubes “o quienes éstos indiquen”, serán los responsables de entregar las credenciales necesarias. “En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, la otra parte tendrá derecho a reclamar a la incumplidora todos los daños y perjuicios que ese incumplimiento le hubiere ocasionado, sin perjuicio del derecho de las partes de no entregar las señales de transmisión respectivas”, se señala en uno de los puntos el contrato, en el que además se establece la suma de un millón de pesos como multa, “para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas”.Para algunos, el tema se solucionará en las próximas horas. Para otros, es posible que esto se defina en un juzgado.Molestia clubistaLos rumores son muchos. Los clubes que militan en la Divisional A de la Copa Nacional están que arden, al punto que según algunas versiones pedirían la renuncia al Ejecutivo de OFI luego de que se retirara a personal de Tenfield de la cancha por no contar con la acreditación correspondiente, como se había advertido en una circular emitida entre semana.Hoy los clubes dialogarían con Tenfield para ver cuáles serán los pasos a seguir, y sobre todo cuáles podrían ser las repercusiones que tendría la situación en la relación, si es que hubiera alguna.Y mañana, cuando se realice el sorteo de la segunda fase de la Copa, las instituciones van a plantear cuál es su posición con respecto a lo que sucedió, al Ejecutivo.Pero no solo los clubes están molestos con lo que pasó. También los árbitros, que expresaron su disconformidad con lo sucedido.Hoy habrá seguramente contacto oficial entre los clubes y Tenfield, para evaluar cuáles fueron las consecuencias de lo sucedido. Y mañana se realizará el planteo ante los dirigentes de OFI.