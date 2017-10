Para consultar: Eliminatorias Sudamérica Rusia 2018, todos los resultados y los números de la fase clasificatoria

LA HISTORIA DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. La primera Copa del Mundo (Uruguay 1930) fue la única que no tuvo eliminatorias. Para Italia 1934, Argentina y Brasil se clasificaron automáticamente ante las deserciones de Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay. En el caso del Mundial de 1938, Brasil fue el único representante del continente, ante el retiro de Argentina (en desacuerdo con la sede otorgada a Francia y que en un principio se le había prometido extraoficialmente) y de Chile, en solidaridad con su país vecino. En el caso de Brasil 1950, además del organizador, clasificaron sin jugar eliminatorias Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, ante las deserciones de Argentina, Ecuador y Perú. A partir de Suiza 1954 comienzan las eliminatorias en Conmebol.

FECHA 1

08.10.2015 Bolivia 0 – 2 Uruguay

08.10.2015 Colombia 2 – 0 Perú

08.10.2015 Venezuela 0 – 1 Paraguay

08.10.2015 Chile 2 – 0 Brasil

08.10.2015 Argentina 0 – 2 Ecuador

FECHA 2

13.10.2015 Ecuador 2 – 0 Bolivia

13.10.2015 Uruguay 3 – 0 Colombia

13.10.2015 Paraguay 0 – 0 Argentina

13.10.2015 Brasil 3 – 1 Venezuela

13.10.2015 Perú 3 – 4 Chile



FECHA 3

12.11.2015 Bolivia 4 – 2 Venezuela

12.11.2015 Ecuador 2 – 1 Uruguay

12.11.2015 Chile 1 – 1 Colombia

13.11.2015 Argentina 1 – 1 Brasil

13.11.2015 Perú 1 – 0 Paraguay

FECHA 4

17.11.2015 Colombia 0 – 1 Argentina

17.11.2015 Venezuela 1 – 3 Ecuador

17.11.2015 Paraguay 2 – 1 Bolivia

17.11.2015 Uruguay 3 – 0 Chile

17.11.2015 Brasil 3 – 0 Perú

FECHA 5

24.03.2016 Bolivia 2 – 3 Colombia

24.03.2016 Ecuador 2 – 2 Paraguay

24.03.2016 Chile 1 – 2 Argentina

24.03.2016 Perú 2 – 2 Venezuela

25.03.2016 Brasil 2 – 2 Uruguay

FECHA 6

29.03.2016 Colombia 3 – 1 Ecuador

29.03.2016 Uruguay 1 – 0 Perú

29.03.2016 Argentina 2 – 0 Bolivia

29.03.2016 Venezuela 1 – 4 Chile

29.03.2016 Paraguay 2 – 2 Brasil

FECHA 7

01.09.2016 Bolivia 0 – 3 Perú

01.09.2016 Colombia 2 – 0 Venezuela

01.09.2016 Ecuador 0 – 3 Brasil

01.09.2016 Argentina 1 – 0 Uruguay

01.09.2016 Paraguay 2 – 1 Chile

FECHA 8

06.09.2016 Uruguay 4 – 0 Paraguay

06.09.2016 Chile 3 – 0 Bolivia

06.09.2016 Venezuela 2 – 2 Argentina

06.09.2016 Brasil 2 – 1 Colombia

06.09.2016 Perú 2 – 1 Ecuador

FECHA 9

06.10.2016 Ecuador 3 – 0 Chile

06.10.2016 Uruguay 3 – 0 Venezuela

06.10.2016 Paraguay 0 – 1 Colombia

06.10.2016 Brasil 5 – 0 Bolivia

06.10.2016 Perú 2 – 2 Argentina

FECHA 10

11.10.2016 Bolivia 2 – 2 Ecuador

11.10.2016 Colombia 2 – 2 Uruguay

11.10.2016 Chile 2 – 1 Perú

11.10.2016 Argentina 0 – 1 Paraguay

11.10.2016 Venezuela 0 – 2 Brasil

FECHA 11

10.11.2016 Colombia 0 – 0 Chile

10.11.2016 Uruguay 2 – 1 Ecuador

10.11.2016 Paraguay 1 – 4 Perú

10.11.2016 Brasil 3 – 0 Argentina

10.11.2016 Venezuela 5 – 0 Bolivia

FECHA 12

15.11.2016 Bolivia 1 – 0 Paraguay

15.11.2016 Ecuador 3 – 0 Venezuela

15.11.2016 Chile 3 – 1 Uruguay

15.11.2016 Argentina 3 – 0 Colombia

15.11.2016 Perú 0 – 2 Brasil

FECHA 13

23.03.2017 Colombia 1 – 0 Bolivia

23.03.2017 Paraguay 2 – 1 Ecuador

23.03.2017 Uruguay 1 – 4 Brasil

23.03.2017 Venezuela 2 – 2 Perú

23.03.2017 Argentina 1 – 0 Chile

FECHA 14

28.03.2017 Bolivia 2 – 0 Argentina

28.03.2017 Ecuador 0 – 2 Colombia

28.03.2017 Chile 3 – 1 Venezuela

28.03.2017 Brasil 3 – 0 Paraguay

28.03.2017 Perú 2 – 1 Uruguay

FECHA 15

31.08.2017 Venezuela 0 – 0 Colombia

31.08.2017 Chile 0 – 3 Paraguay

31.08.2017 Uruguay 0 – 0 Argentina

31.08.2017 Brasil 2 – 0 Ecuador

31.08.2017 Perú 2 – 1 Bolivia

FECHA 16

05.09.2017 Bolivia 1 – 0 Chile

05.09.2017 Colombia 1 – 1 Brasil

05.09.2017 Ecuador 1 – 2 Perú

05.09.2017 Argentina 1 – 1 Venezuela

05.09.2017 Paraguay 1 – 2 Uruguay

FECHA 17

05.10.2017 Bolivia 0 – 0 Brasil

05.10.2017 Venezuela 0 – 0 Uruguay

05.10.2017 Chile 2 – 1 Ecuador

05.10.2017 Colombia 1 – 2 Paraguay

05.10.2017 Argentina 0 – 0 Perú

FECHA 18

10.10.2017 Ecuador 1 – 3 Argentina

10.10.2017 Perú 1 – 1 Colombia

10.10.2017 Brasil 3 – 0 Chile

10.10.2017 Uruguay 4 – 2 Bolivia

10.10.2017 Paraguay 0 – 1 Venezuela

AQUI ESTAN TODAS LAS EDICIONES DE ELIMINATORIAS JUGADAS

Suiza 1954

Participantes (3): Brasil, Chile y Paraguay

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha

Clasificados (1): Brasil y Uruguay como campeón defensor

Suecia 1958

Participantes (8): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Sistema. Por zonas. Dos grupos de tres y uno de dos

Clasificados (3): Argentina, Brasil y Paraguay

Chile 1962

Participantes (6): Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay

Sistema: Tres emparejamientos de dos países cada uno

Clasificados (3): Argentina, Colombia y Uruguay más Brasil como campeón vigente y Chile como organizador.

Inglaterra 1966

Participantes (9): Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Tres grupos de tres países cada uno

Clasificados (3): Argentina, Chile y Uruguay, más Brasil como campeón defensor

México 1970

Participantes (10): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Dos grupos de tres y uno de cuatro países.

Clasificados (3): Brasil, Perú y Uruguay

Alemania 1974

Participantes (8): Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Sistema: Por zonas. Dos grupos de tres y uno de dos países. Los ganadores de las primeras zonas mencionadas, obtenían su clasificación, mientras que el vencedor de la otra, debía disputar un repechaje.

Repechaje: Chile ante Unión Soviética. La “roja” logró estar en el Mundial ante la negativa de su rival de jugar la revancha por motivos políticos, tras el 0-0 del cotejo de ida en Moscú.

Clasificados (3): Argentina, Chile, Uruguay, más Brasil, campeón defensor

Argentina 1978

Participantes (9): Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas con dos fases. La primera con tres grupos de tres países. Los vencedores de cada una pasaban al triangular final, donde clasificaban dos y el restante iba a un repechaje.

Repechaje: Bolivia enfrentó a Hungría, perdiendo ambos cotejos. 6-0 en Budapest y 3-2 en La Paz

Clasificados (2): Brasil y Perú más Argentina, país organizador

España 1982

Participantes (9): Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Tres grupos de tres países cada uno y el primero de cada uno conseguía la clasificación.

Clasificados (3): Brasil, Chile y Perú, más Argentina, campeón defensor

México 1986

Participantes (10): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Tres grupos. Dos de tres países y uno de cuatro. Los primeros de cada uno se clasificaban, mientras que los segundos más un tercero disputaron un repechaje entre ellos por otra plaza

Repechaje: En semifinales Paraguay eliminó a Colombia y Chile a Perú. En la final, Paraguay obtuvo la clasificación

Clasificados (4): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Italia 1990

Participantes (9): Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Tres grupos de tres países cada uno. Los ganadores de dos de ellos clasificaban directo al Mundial mientras el otro debía jugar un repechaje

Repechaje: Colombia enfrentó a Israel. Ganó en la ida 1-0 en Barranquilla y obtuvo la clasificación como visitante al igualar en cero

Clasificados (3): Brasil, Colombia, Uruguay más Argentina, campeón defensor

Estados Unidos 1994

Participantes (9): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Por zonas. Dos grupos, uno con cinco selecciones y otro con cuatro. Los primeros de cada uno clasificaban junto al mejor de los segundos, mientras que el restante escolta iba a un repechaje

Repechaje: Lo disputó Argentina ante Australia. Igualaron en Sidney (1-1) y la “albiceleste” consiguió su pase en Buenos Aires al ganar por 1-0

Clasificados (4): Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia

Francia 1998

Participantes (9): Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha. Los cuatro primeros obtenían la clasificación.

Clasificados (4): Argentina, Colombia, Chile y Paraguay más Brasil como campeón defensor

Corea – Japón 2002

Participantes (10): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha. Los cuatro primeros obtenían la clasificación y el quinto debía disputar un repechaje.

Repechaje: Uruguay superó a Australia. Perdió la ida en Melbourne 1-0 y triunfó en Montevideo 3-0.

Clasificados (5): Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay

Alemania 2006

Participantes (10): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha. Los cuatro primeros obtenían la clasificación y el quinto debía disputar un repechaje.

Repechaje: Lo afrontó Uruguay nuevamente ante Australia. Se impuso en la ida en Montevideo 1-0 y cayó en Sidney por el mismo score y fue derrotado por penales 4-2.

Clasificados (4): Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay

Sudáfrica 2010

Participantes (10): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha. Los cuatro primeros obtenían la clasificación y el quinto debía disputar un repechaje.

Repechaje: Uruguay se clasificó ante Costa Rica. Se quedó con la victoria en la ida como visitante 1-0 y luego igualó en un tanto en condición de local

Clasificados (5): Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Brasil 2014

Participantes (9): Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sistema: Todos contra todos. Partido y revancha. Los cuatro primeros obtenían la clasificación y el quinto debía disputar un repechaje.

Repechaje: Por cuarta edición consecutiva, Uruguay fue el representante de Conmbeol en esta instancia. Y fue la más sencilla de todas, ya que goleó a Jordania como visitante 5-0 y cerró la clasificación con un 0-0 en Montevideo.

Clasificados (5): Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay más Brasil como organizador.

Breve historia de las eliminatorias sudamericanas

Uruguay 1930:

No hubo eliminatorias. Chile asistió al Mundial por invitación. También fueron invitados otros seis países sudamericanos: Uruguay (país sede), Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú.

Italia 1934:

Por Sudamérica se inscribieron cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y Perú. Uruguay no participó en respuesta al boicot europeo del año 1930. Clasificaron al Mundial Brasil y Argentina. Brasil eliminó a Perú (por no presentación de los peruanos) y Argentina eliminó a Chile (por retiro de los chilenos). El resto de los países no se inscribió.

Francia 1938:

Chile y el resto de los países sudamericanos no se inscribieron. Sólo lo hizo Brasil, que participó en el Mundial.

Brasil 1950:

Se inscribieron 8 países sudamericanos. Finalmente clasificaron 5 países para el Mundial. Brasil, por ser país sede; Bolivia (ganó el Grupo 12 al desistir Perú) y Uruguay (único integrante del Grupo 11). Chile y Paraguay, que integraban el Grupo 13, no jugaron. Ambos clasificaron automáticamente ocupando la plaza dejada por Argentina en el Grupo 10. Los argentinos, que eran los únicos integrantes del Grupo, desistieron por razones extradeportivas.

Suiza 1954:

Se inscribieron cinco países sudamericanos: Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Perú no participó. Uruguay clasificó por ser el actual campeón mundial. Los tres países restantes (Paraguay, Chile y Brasil) disputaron las eliminatorias en el Grupo 12. Estas fueron las primeras eliminatorias jugadas en el continente, en formato de todos contra todos y dio un cupo mundialista, que ganó Brasil (en total, con Uruguay, fueron dos al Mundial).

Suecia 1958:

Participaron ocho países sudamericanos en las eliminatorias (clasificaron tres al Mundial). En el Grupo I, Brasil eliminó a Perú y Venezuela (este último se retiró y no jugó). En el Grupo II, Argentina eliminó a Bolivia y Chile. En el Grupo III, Paraguay eliminó a Colombia y Uruguay.

Chile 1962:

Se inscribieron ocho países sudamericanos, para cinco cupos mundialistas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Chile clasificó por ser país sede y Brasil por ser el actual campeón del mundo. Los que tuvieron que jugar, Argentina accedió al vencer a Ecuador por el Grupo I. En el Grupo II, Uruguay eliminó a Bolivia. En el Grupo III, Colombia eliminó a Perú. Paraguay quedó eliminado, en el Grupo IV, a manos de México.

Inglaterra 1966:

Se inscribieron, por primera vez, los diez países sudamericanos. Clasificaron cuatro para el Mundial. Brasil lo hizo directamente, por ser el actual campeón del mundo. En el Grupo I, Uruguay eliminó a Perú y Venezuela. En el Grupo II, Chile eliminó a Ecuador (con partido de desempate) y Colombia. En el Grupo III, Argentina clasificó por sobre Paraguay y Bolivia.

México 1970:

Se inscribieron los diez países sudamericanos, para los tres cupos mundialistas. En el Grupo I, Perú eliminó a Argentina y Bolivia. En el Grupo II, Uruguay eliminó a Chile y Ecuador y en el Grupo III, Brasil clasificó al derrotar a Colombia, Paraguay y Venezuela.

Alemania 1974:

Participaron los diez países sudamericanos. Venezuela se retiró de la competencia. Clasificaron cuatro países para el Mundial. Brasil accedió como el actual campeón del mundo. En el Grupo I, Uruguay eliminó a Colombia y Ecuador. En el Grupo II, Argentina se clasificó a costa de Bolivia y Paraguay. En el Grupo III, Chile eliminó a Perú (en esta manga estaba Venezuela).

Argentina 1978:

Participaron los diez países sudamericanos, para los tres cupos mundialistas. Argentina clasificó por ser el país sede. Se jugaron tres grupos de a tres países cada uno, donde jugaron todos contra todos. Los tres primeros de cada grupo jugaron una liguilla final (de todos contra todos) y los dos primeros clasificaron al Mundial. En la fase previa, por el Grupo I, clasificó Brasil al eliminar a Colombia y Paraguay. En el Grupo II, Bolivia eliminó a Uruguay y Venezuela. En el Grupo III, Perú eliminó a Chile y Ecuador. En la Liguilla Final clasificaron al Mundial Brasil y Perú. El tercero, Bolivia, perdió el repechaje con Hungría.

España 1982:

Participaron los diez países sudamericanos, buscando los cuatro cupos para el Mundial. Argentina clasificó por ser el actual campeón del mundo. En el Grupo I, Brasil clasificó al derrotar a Bolivia y Venezuela. En el Grupo II clasificó Perú, al eliminar a Uruguay y Colombia. En el Grupo III, Chile eliminó a Ecuador y Paraguay.

México 1986:

Participaron los diez países sudamericanos, que buscaban los cuatro cupos mundialistas. Los primeros de cada uno de los tres grupos clasificaban al Mundial. Los segundos de cada grupo y el tercero del Grupo I fueron a un repechaje. Los cuatro países del repechaje peleaban el restante cupo mundialista.

En el Grupo I, Argentina clasificó para el Mundial; Perú y Colombia fueron al repechaje y Venezuela quedó eliminado. En el Grupo II, clasificó Uruguay, al repechaje Chile y eliminado Ecuador. En el Grupo III, Brasil entró al Mundial, Paraguay al repechaje y Bolivia quedó eliminado.

En el repechaje Paraguay elimina a Colombia y Chile a Perú. En la final, por la pelea del último cupo, Paraguay eliminó a Chile.

Italia 1990:

Participaron los diez países sudamericanos, en busca de los cuatro cupos mundialistas. Argentina clasificó por ser el actual campeón del mundo. Se disputaron tres grupos de a tres y el primero de cada uno clasificó al Mundial (aunque el del Grupo II tenía que jugar un repechaje con Europa). En el Grupo I, Uruguay clasificó al derrotar a Bolivia y Perú. En el Grupo II, ganó Colombia y quedaron eliminados Ecuador y Paraguay. Colombia jugó un repechaje contra Israel y clasificó para el Mundial. En el Grupo III ganó Brasil y eliminó a Chile y Venezuela. Chile fue castigado por la FIFA y no puede jugar las eliminatorias de Estados Unidos 1994.

Estados Unidos 1994:

Participaron nueve países (Chile no participó en las eliminatorias por castigo de la FIFA en eliminatorias de 1990) y se disputaron cuatro cupos. Se jugaron dos grupos (uno de cuatro y el otro de cinco). En el Grupo A clasificaba el primero al Mundial y el segundo jugaba un repechaje con Oceanía. En el Grupo B clasificaban dos directos al Mundial. En el Grupo A clasificó Colombia y segundo Argentina. Quedaron eliminados Perú y Paraguay. En el repechaje con Oceanía, Argentina derrotó a Australia. En el Grupo B clasificaron Brasil y Bolivia y quedaron eliminados Uruguay, Ecuador y Venezuela.

Francia 1998:

Participaron los diez países sudamericanos en búsqueda de los cinco cupos mundialistas. Brasil clasificó como actual campeón mundial. Por primera vez jugaron los nueve restantes en formato de todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Clasificaron para el Mundial los cuatro primeros: Argentina, Paraguay, Colombia y Chile. Quedaron eliminados Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Corea del Sur – Japón 2002:

Participaron los diez países sudamericanos, para cuatro cupos mundialistas (el quinto salió del repechaje). Es primera vez que jugaron los diez países, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Clasificaron al Mundial los cuatro primeros: Argentina, Ecuador, Brasil y Paraguay. El quinto, Uruguay, jugó un repechaje contra Oceanía. Eliminados quedaron: Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile. En el repechaje Uruguay eliminó a Australia y clasificó para el Mundial.

Alemania 2006:

Participaron los diez países sudamericanos, para cuatro cupos directos al Mundial (un probable quinto cupo saldrá de un repechaje). Jugaron de nuevo en un grupo único todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Clasificaron al Mundial los cuatro primeros: Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay. Uruguay repitió en el quinto puesto y debió repetir la repesca contra Australia; pero esta vez los “aussies” fueron superiores y eliminaron a los charrúas en lanzamientos de tiro penal.

Sudáfrica 2010:

Nuevamente Participan los diez países sudamericanos, nuevamente se tienen 4,5 cupos para el Mundial y nuevamente el sistema de competición en el todos contra todos. Clasifican al Mundial los cuatro primeros: Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Uruguay por tercera eliminatoria consecutiva llega en quinto lugar y debe jugar la repesca; esta vez contra un equipo de Centroamérica; el rival es Costa rica y Uruguay logra superarlo para meterse de nuevo en el Mundial.