Ya llega el Mundial… ¡Prohibido disentir!

EL PALENQUE DE JORGE MENDEZ. Desde Rocha para Diario Uruguay.

Como todo llega el Mundial de Fútbol está a solo horas.

Es claro que a quienes les gusta hacer conocer sus opiniones sobre el tema, este es el momento, porque seguramente con el “diario del lunes” esas opiniones debieran perder valor. Fieles a lo que siempre hemos hecho, en el acierto o en el error, brindamos hoy nuestra opinión sobre lo que esperamos de nuestra querida Celeste de cara a un nuevo torneo del Mundo.

Lisa y llanamente creemos que Uruguay debe clasificar porque su plantel es superior al de sus rivales en el grupo, sus figuras superan en muchos millones la de sus oponentes de series.

DE NO PASAR DE LLAVE ESTARÍAMOS DE CARA A LO QUE DEBIERA CONSIDERARSE UN GROSERO FRACASO.

Conste que digo debiera, porque realmente me llama la atención la GROSERA OBSECUENCIA con la que el periodismo local ha evitado discrepar con todas y cada una de las decisiones que el maestro Tabárez ha tomado fundamentalmente en esta etapa previa al inicio del torneo.

Seguramente esto no debiera extrañarme si analizo el famoso proceso que el maestro cumple y que creo finalizará con este mundial. Considero NO EQUIVOCARME cuando digo que nunca otros procesos – que sí existieron aunque lógicamente más cortos- tuvieron el apoyo político y a través del económico, algo que dio lugar a una infraestructura que hasta el momento Uruguay nunca había tenido. Digo: también, que el DT uruguayo batirá el récord de ser el entrenador que a nivel mundial más partidos ha dirigido a nivel de la misma selección, algo que ya anuncio F.I.F.A estará premiando y reconociendo en este Mundial.

FIRMEMENTE PIENSO QUE ESTE LOGRO HA SIDO POSIBLE POR EL APOYO POLÍTICO RECIBIDO COMO CONSECUENCIA DE SUS DEMOSTRADAS SIMPATÍAS CON QUIENES HAN GOBERNADO ESTE PAÍS EN TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL TAN APLAUDIDO PROCESO.

Sé que lo que digo levantará de inmediato voces en contra… Pregunto: de qué otra manera se sobrevive en el cargo a la caída de un montón de presidentes de la A.U.F, que desfilaron en el mismo, determinantes siempre a la hora de elegir a los entrenadores de la celeste?. Seguro no es necesario nombrar a los Bauzá, Corbo, y otros que fueron destituidos mientras que Tabárez resistía estoicamente, en algunos momentos con malos resultados que aún hoy sostengo no han sido tan brillantes como se quiere hacer creer a la gente. A su historia el proceso del maestro Tabárez le sumo una copa América, y algo que en algún momento era de orden: clasificar a los mundiales a los cuales ahora concurren el 50% de las selecciones Sudamericanas que participan de las eliminatorias.

LO QUE SI ME PRODUCE ASOMBRO ES QUE ESTOS LOGROS HAN DETERMINADO QUE EL MAESTRO ESTE EN CARRERA EN UN PROGRAMA DE TV PARA SER CONSIDERADO “EL GRAN URUGUAYO”, UBICANDOLO INCLUSO POR ENCIMA DE NUESTRO PRÓCER, JOSE GERVASIO ARTIGAS. NO SERA ESTO UN ATREVIMIENTO?.

No dudo que ya al leer lo que escribo, debe haber cola de gente para contrarrestar lo que decimos: hay cosas que decirlas parece no ser conveniente. Simplemente, para sustentar lo que digo recordaré dos cosas que el periodismo uruguayo parece no haberse enterado.

Una de la cual me guardaré la fuente directa, por tanto, más que creíble el que me la proporcionó. En determinado momento vivió Tabárez problemas particulares que llegaron a la justicia, haciéndose con mucha tímidez públicos, el presidente de turno reunió a todos los directores de equipos deportivos y jefes de prensa pidiéndoles- entre comillas- que no se tocara públicamente la vida particular del maestro. En lo personal esto ha sido siempre para nosotros una norma para todos los casos, no solo para aquellos que están en lo más alto del podio. Compartiendo la actitud de ese presidente cito este hecho para avalar lo que escribo, entorno a que considero una protección política que favoreció a Tabárez en varios terrenos, NO SOLO EL DEPORTIVO, me corrijo, debí decir: protege…

El otro fracaso deportivo prácticamente ignorado pese a que le doy el rótulo de rotundo fracaso con gruesos errores de Tabárez, fue la vuelta a los Juegos Olímpicos. Luego de mucho tiempo volvimos a disputar los mismos, recordemos que con orgullo exhibíamos un título de invictos y una doble corona en los mismos. Todos sabemos la resonancia mundial que tiene ser campeones olímpicos. La reglamentación permitía tomar tres jugadores de la selección mayor por lo cual más de uno se postuló para esos puestos, entre ellos Forlán, mejor jugador del mundial y el capitán Diego Lugano, el gran líder de este proceso. Sin embargo, en algo que no le encuentro explicación el maestro llevó a AREVALO RIOS para ser columna de aquellos jóvenes que defenderían el oro olímpico que inició la asombrosa época de triunfos, esos sí, verdaderas hazañas sin igual que este país vivió y que como dije por juventud muchos no recuerdan.

¿COMO COMENTO NUESTRO PERIODISMO AQUEL FRACASO?. Casi diría que muy poca tinta o minutos de TV se le dedicaron… ¡LA PROTECCIÓN FUNCIONABA A PLENO!

Bien usted se estará preguntando: ¿por qué este tipo dice estas cosas ?… ¿La tiene con Tabárez?… Aunque no me crea, nada tengo contra el maestro. Viva la suerte que ha tenido cuando se le dio todo lo que mencioné y todas las oportunidades donde a sus fracasos se les quitó relevancia. A EL LE ADJUDICO EL VALOR DE HABER PODIDO MONTAR UNA ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA SELECCION DE PRIMER MUNDO Y POR ENDE, TREMENDAMENTE COSTOSA EN UN PAIS DONDE SUS EQUIPOS ESTAN FUNDIDOS ECONOMICAMENTE Y QUIZAS NO SOLO SUS EQUIPOS DE FUTBOL. TAMBIÉN OTRAS ORGANIZACIONES MAS IMPORTANTES EN LA VIDA DEL MISMO. IGUAL, COMO AMO AL FUTBOL, ENTRE QUE LA PLATA SE PIERDA O DARSELA AL FUTBOL ME QUEDO CON ESTO ULTIMO.

ACEPTO QUE SI A UD. NO LE GUSTA EL FUTBOL NO ESTE DE ACUERDO CON ESTE ULTIMO RAZONAMIENTO

TAMBIÉN LE RECONOZCO A TABAREZ LA SERIEDAD Y LA DISCIPLINA QUE HA IMPUESTO EN LA SELECCION. NO ME GUSTA COMO MANEJA LA TACTICA EN SUS CONJUNTOS AUNQUE PARECIERA AHORA HABERSE DADO CUENTA QUE DEBE MEJORAR EN LA TENENCIA DEL BALON. OJALA QUE NO SEA UN POCO TARDE PARA LO QUE PARECE INTENTARA EN ESTE MUNDIAL. FINALMENTE DOY MI OPINION FINAL SIN SACAR EL BULTO Y DESEANDO EQUIVOCARME. !OJALA SEAMOS DE NUEVO CAMPEONES DEL MUNDO O REALICEMOS UN GRAN MUNDIAL PERO. ¿QUIERE MI OPINIÓN? O ESPAÑA O PORTUGAL, EL QUE NOS TOQUE, NOS MANDA DE REGRESO A CASA.

AUN EN EL ERROR QUE REITERO, DESEO, ESTA ES MI OPINIÓN Y LA ESCRIBO SIN TENER EL DIARIO DEL LUNES BAJO EL BRAZO. SEGURAMENTE LE DOY LA POSIBILIDAD DE QUE UD HAGA CONOCER LA SUYA. DE ULTIMA. ¿QUIEN TIENE LA RAZÓN EN ESTE JUEGO LLAMADO FUTBOL?. SOLO EL TIEMPO LO DIRA. Y AUN ASI MUCHOS NO ESTARAN DE ACUERDO. EN DEFINITIVA, ES LO LINDO DEL DEPORTE REY

QUE POR QUINCE DÍAS PARALIZARA EL MUNDO.

¡OJALA PODAMOS VIVIRLO CON ALEGRIA!