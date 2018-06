Previsible: Uruguay 1 Egipto 0

EL PALENQUE DE JORGE MENDEZ. Desde Rocha /OPINIÓN/ para Diario Uruguay.

Quienes leyeron nuestra anterior nota saben ya cual es nuestro pensamiento sobre lo que esperamos de Uruguay en el Mundial que se está disputando.

Habiéndose jugado los encuentros de hoy lunes, si bien se han dado algunos resultados inesperados, no incluyo ese 1-0 logrado por el equipo celeste entre esos resultados.

Es cierto que esperaba una victoria más holgada de nuestro equipo pero su rendimiento fue casi un calco de lo que había exhibido en el encuentro de despedida.

Recordemos, muy pobre primer tiempo que a nuestro criterio desnudó cosas que en este caso el maestro no quiso ver.

Me refiero al bajo nivel de Nandez jugando como volante por fuera, la necesidad de tener una pierna zurda en el medio campo y que De Arrascaeta o juega suelto, como enganche libre para crear fútbol o va al banco .

La verdad que para el sistema de Tabárez los enganches parecen no tener cabida. Es claro que su sistema predilecto es el 4-4-2 y esto porque Suárez y Cavani no se pueden ni deben tocar.

Me pregunto: ¿han fracasado todos los enganches que se han probado?.Digo que en el 4-4-2 de Uruguay, ningún enganche al que se le coloque contra una raya, y además se le ordene tapar al lateral va a funcionar.

Por tanto, cuando abre el frente de ataque al ingresar el “Cebolla” por izquierda y Sánchez por derecha se juntan más en el centro Suárez y Cavan,i lográndose una presión alta en ataque que lleva a una notoria mejoría en las llegadas al gol del conjunto.

Les confieso que contra el débil equipo de Arabia me gustaría ver jugar al equipo con tres puntas y con un esquema de 4-3-3, pero sé que eso con Tabárez es un imposible, por tanto Urretavizcaya creo mirará desde el banco el mundial.

También pienso que para jugar con tres volantes, Torreira debiera ser titular. En este caso creo lo será frente a España o Portugal porque no dudo el miércoles se logrará la clasificación para lo que considero el real inicio del Torneo, los dramáticos “mata mata”.

Por último tengo mis reservas sobre el rendimiento de Varela en el lateral derecho, no me extrañaría que Cáceres a la derecha y Silva – que no defraudó nunca- a la izquierda, sean los laterales luego de la fase de grupos.

Como lo señala el título de la nota en este mundial de la tele – es el que comentamos- pero sabemos que entre bambalinas, en los escritorios se juegan varios más… el político… el económico… el de la corrupción con todo su amplio espectro…el periodístico, etc. etc.

Decía, en este mundial de la tele, hasta ahora lo que hemos visto de Uruguay ha sido PREVISIBLE.

VEREMOS SI EN EL FUTURO SUCEDE ALGO QUE NO LO SEA EN REFERENCIA A LO QUE SON NUESTRAS EXPECTATIVAS SOBRE LA GLORIOSA CELESTE. REALMENTE ME ENCANTARÍA EQUIVOCARME, PARA QUE ELLO SUCEDA CON REPETIR LO DE SUDÁFRICA ME CONFORMO.