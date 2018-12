El Movimiento Basta Ya de Jorge Bonica:”Me gustaría tanto encontrarme en el Senado con ese delincuente!!!”

EL PALENQUE DE DIARIO URUGUAY.

“Solo estoy obsesionado por limpiar de delincuentes mi querido URUGUAY.

Y con su ayuda lo vamos a lograr, seremos el forúnculo en el culo de los políticos corruptos y mentirosos, responsables de la triste realidad”

Mujica dice que si el Frente pierde va a asumir en el Senado.

Me gustaría tanto encontrarme en el Senado con ese delincuente!!!

Sería tan hermoso enfrentarlo cara a cara y no permitirle seguir haciéndose el filoso, cuando en realidad solo se trata de un personaje, que esconde al ladrón que siempre fue.

Yo sé que será muy difícil conseguir los votos necesarios, pero no voy a dejar un solo día sin intentarlo hasta octubre.

Sin Plata para comprar medios de comunicación dicen que es casi imposible.

Pero estamos jugados al boca a boca y las redes sociales.

A mí intenso trajinar por todo el pais, en el mano a mano con la gente para que me conozcan y escuchen nuestros objetivos.

A todos los que ya están convencidos que este Movimiento Basta Ya los puede representar en el Senado, convenzan a otro, organicen mini charlas con amigos y familiares en sus casas, o un bar igual que yo voy.

Creo que vamos muy bien; han empezado a hablar mal de mí y mi familia.

Un pre candidato del Partido Nacional expresó en una radio de Minas que a mí me banca Edgardo Novick.

Edgardo jamás me dio un solo dólar, nunca le pedí y recorrí varias veces el pais pagando de mi dinero combustibles, hoteles, comidas, reuniones, peajes, etc.

Tampoco me ofreció nunca.

Han llamado a gente muy cercana a decir que soy contrabandista, que cobro dinero por no publicar, incluso contando cómo extorsiono a comerciantes.

Han dicho que me han agarrado a tiros en la carretera.

Desmiento cada una de esas calumnias y los desafío a probarlo en el Bocón o en un juzgado.

Se han metido con nuestra moral, la de mis hijos y esposa, sin dar la cara de cagones que son.

Yo sé qué hay gente que me detesta, es lógico, que aquellos delincuentes, corruptos, vendedores de drogas, policías bandidos, políticos sinverguenzas acomodados, me odien, porque los denuncié de frente.

Pero eso no es una carga, es mi mejor patrimonio, es mi orgullo.

Reitero, será muy difícil, pero toda mi vida jugué con 9 desde el primer minuto, igualmente logramos triunfar.

A mi edad, ya me importa un carajo la Plata, ni el poder.

Abrazo fraterno a todos los que comprenden y me quieren…

