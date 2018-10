(Audio) Navegante, no hay camino… Ariel Giorgi:”El fútbol uruguayo navega y camina en el agua”

CONTACTO DEPORTIVO. Desde Montevideo/Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Cuando llega un nuevo presidente a la Organización del Fútbol del Interior, y en consecuencia otro gobierno nadie debe permanecer indiferente: porque quienes se quejan del fútbol día a día se pierden lo que representa dirigir una Confederación, una Liga o un club deportivo del interior. Antiguamente, tanto los dirigentes que estaban en la OFI o fuera de ella sabían a qué jugaban y discutían todo sobre las leyes que se querían imponer desde el organismo rector del fútbol chacarero, y en especial, lo que llegaba como aviso desde la casa mayor del fútbol uruguayo: la AUF.

Hoy, gracias a DIARIO URUGUAY, siendo pionero en temas políticos en internet tanto unos como otros “interesados” pueden encontrar lo que buscan. El método es simple: uno escribe lo que le relatan, lo que graba y lo que le llega de documentación al respecto, y el internauta (el lector digital) tiene que buscar la dirección adecuada en un navegador y en esta especie de taxi en la Red lo llevará al lugar que uno quiera. Y lo mejor es que si uno pasea de un lado al otro creando su propio camino no emitirá ninguna queja. La clave entonces es saber adónde ir: este sitio te ayuda -desde hoy- a no estar a la deriva, en ningún tema que te involucre con la OFI.

Dicen los viajantes del fútbol que no están informados nunca de lo que pasa semanalmente en la sede de la OFI en Montevideo, y que todo lo que ocurre les llega como folleto turístico, y que no hay nada como sentarse y ver pasar la vida… No les falta la razón. En Artigas, Paysandú, Rivera, Salto o Rocha, los “pequeños” dirigentes posan su mirada en el mundo desconocido que es hoy la OFI: donde se congrega gran parte de la avalancha informativa que genera su Organización. Por eso, cada tanto, hay números que sorprenden… y se podría seguir. Pero lo llamativo, lo que incita a la reflexión cuando uno logra mirar un segundo hacia la enorme cantidad de medios de prensa, radial, televisiva y digital, lo que no puede medirse en cifras realmente conmueve, la formidable desinformación cultural que existe en todos los rincones del país. No se sabe nada… de esa información, información, muchísima información y una pregunta:¿dónde fijar todo ese contenido, al alcance de la mano?. Es lo que falta: una formidable cruzada cultural, que vuelve a estar en pleno proceso en esta incipiente presidencia de Mario Cheppi en OFI.