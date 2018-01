(Audio) Las cosas por su nombre: “Basta de tanta joda”, rótulo de un cartel colocado en el balcón de una casa de la ciudad de Rivera

TERCERA VISIÓN DE DARIO DIAZ RIBEIRO EN DIARIO URUGUAY.

“Todo es legítimo. Todos tenemos derecho, porque la Constitución de nuestro país, de la cual sale a hablar alegremente la vicepresidente actual, la señora Lucía Topolansky, de que acá hay gente que viola la Constitución. Cuando ella ha sido la encargada número uno, desde larga data, de violar reiteradamente y pisotear la Constitución de nuestra patria. No tiene credenciales, no tiene autoridad moral, no tiene valor civil, para decirle a la gente lo que es inconstitucional o no”