(Audio) Ariel Giorgi:”En 60 días han concretado muchísimas cosas en la OFI”

“OFI cumplió todos los pasos. Y yo aquí no le regalo nada al Ejecutivo. Yo creo que hicieron una muy buena negociación con Tenfield”

MINUTO DE SILENCIO

Ante el fallecimiento del Sr. Carlos Gepp, ex Consejero y ex miembro del Consejo Técnico Árbitros, y del Sr. Ruben Darío Romero, el Consejo en su homenaje realiza un minuto de silencio.

BIENVENIDA

El Prof. Cheppi da la bienvenida al Agrim. Franklin Aliano que se incorpora al Ejecutivo, designado por la Confederación Litoral Norte.

ESTATUTOS

Se encuentran en sala los Sres. Gonzalo Recuero (Presidente de Confederación del Sur), Alfredo Araújo (Presidente de Confederación Litoral Norte), Kerlen Leguísamo (Presidente de Confederación del Litoral), Sr. Humberto Tellechea (Vicepresidente Confederación del Este) y Guillermo Fernández (Presidente Liga Canelones).

También se encuentra la Dra. Andrea Valiente.

El Prof. Cheppi les da la bienvenida.

Se pasa a informar las negociaciones sobre el tema que incluye la visita de la Comisión Normalizadora horas antes a la sede de OFI Se intercambian las distintas posturas y se discute cual llevará la Organización a la Asamblea citada para el próximo viernes.

El Presidente solicita votar si se va a acompañar o no el proyecto presentado por la Comisión Normalizadora.

El Cnel. Irigoyen propone que se vote afirmativamente con las observaciones que se hicieron en sala.

El Dr. Leites pide que quede constancia en forma clara que existe una disconformidad en cuanto al reconocimiento que se hace a la Organización en todas las propuestas presentadas. Las mismas no reflejan el significado de OFI.

Se vota en forma unánime la propuesta presentada por el Cnel. Irigoyen (12 votos en 12). Votaron: Prof. Cheppi, Agrim. Tiscordio, Sr. Ortiz, Sr. Sosa, Sr. Román, Sr. Coronel, Sr. Píriz, Sra. Fernández Amy, Sr. Scarpa, Cnel. Irigoyen, Sr. Scirgalea e Agrim. Aliano. No estaba en sala la Sra. Cáceres ni su suplente.

Se pide la opinión a las Confederaciones. Cuando se reciba el documento de la Comisión Normalizadora se les enviará para su estudio. Se pide que sea lo más rápido posible.

ACTA ANTERIOR

Se aprueba el acta 21 del 20 de noviembre de 2018. Unanimidad.

ASUNTOS ENTRADOS

325 – Club Wanderers (Carmelo) comunica autoridades. Se toma conocimiento.

326 – Confederación Litoral Norte nombra 2º suplente al Agrim. Franklin Aliano. Se toma conocimiento.

327 – Liga Minuana solicita no jugar partido con Cerro Largo por no tener chances. Se trató en punto anterior.

328 – Liga Isabelina comunica autoridades. Se toma conocimiento.

329 – Club Barrio Olímpico (Minas) remite consulta reglamentaria. Pase a Comisión de Reglamentos.

330 – Liga Rochense remite copia respuesta a palabras del diputado Alejo Umpiérrez. Se toma conocimiento.

INFORME DE COMISIONES

FINANZAS

El Sr. Román informa sobre reunión mantenida en SENADE gestionando un plazo mayor para la ejecución de gastos vinculados a las partidas recibidas.

El Sr. Sosa refiere al acuerdo con BROU por el 2 por 1. Se envía para estudio a Comisión y Jurídica.

MARKETING

El Sr. Scirgalea informa sobre la reunión mantenida con la empresa Tenfield, sobre el posible acuerdo para la televisación de la Copa de Selecciones. Se da cuenta de la propuesta recibida y la contra propuesta que se hizo. Se seguirá negociando.

VARIOS

PREMIO DR. ARIEL DELBONO

El Cnel. Irigoyen propone para el premio al periodista Sr. Pedro Ramón Clavijo. Se aprueba.

CONGRESO – LANZAMIENTO

Se informa sobre las posibilidades que se están manejando para el lanzamiento que será el mismo día del Congreso Extraordinario.

CONSEJO TÉCNICO ÁRBITROS

Se propone al Sr. Julio Carballo para suplantar al renunciante Sr. Mattiauda. Se aprueba por unanimidad.

POLOS

El Prof. Cheppi informa que estuvo reunido con la empresa Polos. Están presentando proyectos a COMPRODE para los Club Barracas (Dolores), Boca Jrs. (Melo) y Porongos (Trinidad).

Siendo la hora 17:25 se levanta la sesión.

Próxima sesión: martes 27 de noviembre de 2018 hora 14:00

Fuente: A C T A Nº 22 EJERCICIO 2018-2019

En Montevideo, a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo la hora quince y veinte, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. Preside el Prof. Mario Cheppi, con la asistencia de los señores consejeros Agrim. Marcos Tiscordio, Sr. Jorge Ortiz, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Graciela Cáceres, Sra. Mariana Fernández Amy, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Luis Fabiani, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Dr. Fernando Sosa, Sra. Libertad Dearmas, Agrim. Franklin Aliano, Sr. Freddy Diano, Sr. Lides Bevegni, Sr. Elio Barreto y Sr. Julio García Bedat.

No asiste, con aviso: Dr. Luis Camargo,

En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura

