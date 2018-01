(Audio) Ariel Giorgi: “Para mí el fin de la Copa Uruguay, será para llenar fechas y para facturar televisión”

CONTACTO DEPORTIVO CON ARIEL GIORGI. Desde Montevideo para Diario Uruguay.

“Es denigrante que en el Monumento histórico al fútbol mundial, haya que poner banderas en las tribunas para disimular que no hay público. Es algo increíble!!!!!”

El periodista encargado de comentar se enfrenta muchas veces con un cúmulo de situaciones que hacen dificultosa su misión. Inclusive, imponderables que lo privan de los elementos mínimos para poder cumplir su tarea. Al menos ocurre así en los casos en que el periodista pretende analizar hoy en el Uruguay con sentido crítico lo que observa en la cancha o en el ambiente deportivo. En oportunidades se debería reconocer que lo que se está presenciando exige idoneidad sobre una actividad que no es precisamente la futbolística.Y esto es lo que sigue ocurriendo en el periodismo uruguayo, que sigue dejando un “denso” vacío como expresión real de lo que pasa en el fútbol uruguayo. Además, el lector tiene el derecho de exigir que no se lo engañe. Por tanto, el periodista tiene la obligación

de no engañar. Por eso en DIARIO URUGUAY siempre… SIEMPRE te brindamos los factores provocadores del grotesco momento que vive nuestro fútbol. Diríamos: elementos necesarios para que tu imaginación haga el resto.