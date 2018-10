(Audio) AHORA Contacto Deportivo con Mario Cheppi, que asume la presidencia de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO / VIVO/ DESDE MONTEVIDEO/ ARIEL GIORGI PARA DIARIO URUGUAY



Estamos seguros que alguien desde arriba habrá tocado a este excelente dirigente para que fuera presidente de la Organización del Fútbol del Interior, y para que concitara toda la atención del fútbol del interior de los 18 departamentos. Desde el modesto puesto que tendrá en la OFI, el interés de Mario Cheppi es unir a todos. Absolutamente a todos.

Stop. Pausa necesaria. Para hablar de su exitosa trayectoria en el fútbol de Young, y también por la forma de ser, que deja en claro su vocación desde el primer partido que disputó desde un cargo en la AFY (Asociación de Fútbol de Young), nada es casualidad en este hombre que asume una gran responsabilidad (desde este martes 9 de octubre de 2018). Para comprobarlo, basta seguirlo durante unos minutos: Cheppi no ataca a nadie, no ataca tampoco ocasionalmente, sino que lo hace en todas las jugadas posibles. Además, aunque no parezca, no se conforma para nada, y es el actor de esta película que comienza a mostrarse en Montevideo, en la sede de la OFI, donde está nuestro compañero Ariel Giorgi y su CONTACTO DEPORTIVO EXCLUSIVO, para contarnos cómo se estremece el hombre que por rara casualidad llega a dirigir el organismo deportivo más grande del Uruguay. Está asumiendo la presidencia y DIARIO URUGUAY está solo para registrar ese momento…

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DEL SUR PEGA Y PEGA DURO A MARIO CHEPPI

No comparto las declaraciones sobre @OFIUruguay vertidas en VTV por mi querido Pte.Mario Cheppi. Son al menos temerarias e inconsultas y quiero creer personales y dichas como expresión de deseo. En lo personal mi apoyo y lealtad no cruzaran el limite de la autodestruccion de OFI — Gonzalo Recuero (@GonzaRecuero) 7 de octubre de 2018

Respetable el pensamiento, aunque es infeliz la declaración. Mal comienzo de Mario al desconocer nuevamente lo que ya expresamos las Confederaciones por mandato de nuestras ligas. En este tema NO HAY marcha atrás ni matices.https://t.co/VGWAcNjG8Q — Gonzalo Recuero (@GonzaRecuero) 1 de octubre de 2018

No puedo dejar de compartir esta foto. Fredy Diano y Humberto “Canario” Telechea. Me falto Eduardo Runco. Con ellos recorrimos un largo trecho para lograr este histórico acuerdo. pic.twitter.com/i1nQrfVC1U — Gonzalo Recuero (@GonzaRecuero) 1 de octubre de 2018

