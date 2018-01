Sergio Sánchez Moreno:”La democracia está en peligro”

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY.

LA DEMOCRACIA URUGUAYA ESTÁ EN PELIGRO

Por SERGIO SANCHEZ MORENO,

Periodista de identidad y radicado en San Fernando de Maldonado

DEMOCRACIA, el poder del pueblo. Un régimen democrático supone el gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría. Es respeto de los minoritarios por la opinión de la mayoría que mientras lo sea, gobernará. En definitiva supone respeto.

-No estoy de acuerdo con lo que opinas pero respeto tu derecho a opinar-. Con ese ingrediente fundamental se convive en democracia.

Este pueblo construyó su vida republicana donde “naides es más que naides”, durante más de un siglo de luchas fratricidas. Mucho dolor y sangre supuso aprender a convivir entre gente de distinta divisa y luego, en el siglo XX, reconquistar la república y la democracia.

Desde la aparición de las redes sociales y la posibilidad de la expresión cotidiana y al instante de los ciudadanos en cualquier hecho, se ha hecho notable, el grado de agresividad e irrespeto con que se participa de foros sobre cualquier tema. Agredir desde la impunidad de un celular o una computadora es cuestión diaria.

Se opina sobre hechos, sobre opiniones ajenas, se opina sin pedir ni buscar mejor información, se opina sobre mentiras notorias y también, desde los teclados, se difama impunemente.

Esto no es base democrática de convivencia. Sí, es una conquista el poder opinar, si está bueno tener un medio de comunicación frente a nosotros para expresarnos, lo básico es ser responsables de como hablamos ante la comunidad. No tener respeto por los demás es no tener respeto por nosotros mismos.

Los medios masivos no deberían ser para sacarnos la calentura insultando. Eso nos construye. No es democracia insultar al que piensa diferente en diferentes temas. Las redes sociales podrían ser instrumentos de fortalecimiento de información, pero por su constante mal uso, por los insultos irresponsables constantes en temas de futbol, partidos políticos, religión o lo que sea, hoy se han vuelto… herramientas de desunión, gestoras de odios, posibilitadoras de enemistades. Las usamos para insultar al que piensa diferente. Mucha gente además le agrega el uso inapropiado de contar sus cosas íntimas, como si hablara con un amigo, en un medio que llega a muchas personas.

No es culpa de las redes sociales, ni de los celulares ni de las computadoras. En definitiva es responsabilidad de nuestro corazón enfermo de odios y violencias, esos mismos odios y violencias que después toman forma en golpes y gritos en el quehacer diario y en la convivencia en muchos hogares, en la calle y en el tránsito.

La democracia está en peligro pero no por opiniones contradictorias, sino por la falta de respeto en la convivencia de los ciudadanos de una república donde desde tiempo ya, unos se consideran mejores que otros porque opinan o viven diferente a los otros.

Fuente: Nota editorial del programa DOMINGOS DE MALDONADO 28 DE ENERO 2018