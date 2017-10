Política, dinero, poder… ensuciaron la pelota

EL PALENQUE DE JORGE MENDEZ EN DIARIO URUGUAY. Es evidente que nuestra sociedad ha llegado a un punto donde ya hemos perdido la capacidad de asombro en TODOS LOS TEMAS. Han pasado cosas que para aquellos que ya tenemos nieve en nuestras cabezas, hace alguna década, nos parecía imposible que sucedieran, aquello que antes producía asombro hoy se acepta como algo normal… Tal es el caso del paro decretado por algunos jugadores de fútbol. Ese es el tema que tocaremos hoy.

Seguramente usted se preguntará qué tiene de extraño un paro más en este tiempo?… Es que no sé contra quiénes paran hoy los futbolistas, porque acá no se buscan reivindicaciones laborales. NO se está en conflicto con sus empleadores que pagan las consecuencias de algo que en esta oportunidad no se le puede indilgar se produzca por sus incumplimientos con sus empleados. Increíblemente, pareciera ser que se para contra los directivos de la Mutual que preside el Sr. Saravia, quien fue elegido por el periodo que marca los estatutos de la misma por los propios futbolistas.

Es indudable que esta medida que considero equivocada permite formar posiciones personales de acuerdo a nuestro razonamiento, posiciones que desde nuestra óptica no dejan bien parados a ninguno de los actores que tienen algo que ver con el tema que tocamos. Vamos por partes, es claro que a través del tiempo nunca el poder político dejó de utilizar al fútbol como escalera para llegar a cargos de superior poder.

Basta con fijarse cómo en el tiempo nuestros presidentes comenzaron casi que todos integrando una directiva de un cuadro de fútbol. El FA , fundamentalmente en el gobierno del Sr. Mujica, se embanderó plenamente con el fútbol al favorecer claramente a la empresa que tiene los derechos de TV adquiridos a la A.U.F.

Si quiere pruebas: le recuerdo el viaje que el Sr. Casal realizó a España junto al presidente Mujica, quien a su retorno manifestó que gracias a Casal se había podido comunicar con el príncipe Juan Carlos por el celular de Paco. Quizás esa relación de amistad determinó la posterior exoneración de una suma millonaria en dólares que el mencionado empresario o mejor dicho la empresa Tenfield, debía aportar a la DGI. Pero el inmiscuirse de la política en el fútbol por parte del presidente Mujica, fue mucho mas allá, se extendió a pedidos que por su cargo se podían tomar como órdenes, a determinados periodistas buscando proteger la imagen del maestro Tabárez, técnico de la selección nacional, a quien diría buscó darle inmunidades “pidiendo” no se tocara su vida particular cuando el mencionado entrenador debió comparecer ante la justicia por una situación familiar en la que prefiero no ahondar en detalles.

Luego de Sudáfrica no solo se llevó a la Casa de Gobierno a toda la selección, sino que también la Fuerza Aérea con algunos de sus escasos aviones, realizó vuelos de homenaje ante el cuarto puesto logrado, la misma ubicación que en el Mundial de México generó críticas a Hohberg, D.T. en aquel mundial. En la Casa de Gobierno el maestro tomó una frase que no es de su autoría, pero que mucho se la patentan hoy: LO IMPORTANTE ES EL CAMINO… ¿Lo recuerda?.

Pero si todo esto no le da para entender la injerencia del poder político en el fútbol, hay más. El tristemente famoso “Pato Celeste”, según Mujica, un pobre muchacho que cometió algunos errores que lo llevaron a la cárcel, dispuso de una oficina en la Torre Ejecutiva, por orden del presidente. Luego declararía cuando salió a defender al hoy cuestionado presidente de la Mutual, que su tarea era hacerle “mandados” al Sr. Lugano. Qué tipo de mandados no especificó.

La forma en que lo expresó no hacía necesario esa explicación.

He mencionado estas cosas porque es evidente ante todo lo dicho que la política tiene responsabilidad en todo lo que hoy vive nuestro fútbol, al punto que también a instancias del hoy senador Mujica, el Sr. Presidente de la Mutual, Saravia, se transformó en político, siendo suplente en una banca del Senado. Queda claro: que si se le quiere sacar del cargo, NO puede él ser un mediador válido para quienes son oposición de la actual directiva de la Mutual.

Mucha pero mucha responsabilidad le adjudicamos a jugadores de la selección -no todos- fundamentalmente Godín, Lugano- aunque ya no lo es – y Suárez. Estos muchachos, quizás con la tranquilidad de ya ser millonarios y sospecho que empujados por los inversores españoles que quisieron cambiar Puma por Nike, son los que realmente gobiernan el movimiento #MasUnidosQueNunca sin ser por Estatuto, socios de la Mutual.

Yo creo que sus intenciones es ganar dinero, sobre todo Godín, que no dudó en cobrar 80.000 dólares por una publicidad donde aparecía con el brazalete y la camisa celeste, algo que le pertenece a A.U.F. Reclamaron los derechos de imagen, desde Enero lo tienen. Es claro que cuando la gente pobre se transforma en millonarios generalmente ven afectada su personalidad… Creo que en algún caso esto pasa… Ayer algunos se morían porque Casal los representara. Hoy descubren que los españoles, medio en el que se desenvuelven ofrece más dinero y por tanto, afuera Puma y que venga Nike. No creo que esto sea por “limpiar el fútbol y defender a los jugadores locales” que sólo se defienden jugando mejor y escapando de este medio como hicieron ellos.

Sobre lo equivocado de este paro pongo el siguiente ejemplo: Hoy hay mucha gente arrepentida por haber votado al FA. A quién se le ocurre llamar a un paro para adelantar las elecciones y sacar a los actuales gobernantes. NO CORRESPONDE. Ahora a esperar los próximos comicios.

Por último digo: que sí realmente quieren lo mejor para el fútbol, Saravia y compañía deberían tener la ética de citar a Asamblea y aceptar lo que se resuelva en ella. No sólo no lo quieren hacer, sino que se votaron sueldos y quieren a toda costa seguir atornillados en sus asientos. Lamentables, desde todo punto de vista.

Finalizo diciendo que considero que la política, el dinero y las ansias de poder de millonarios caprichosos, han puesto a nuestro fútbol en esta encrucijada donde una vez más la participación política ha sido nefasta. Creo que con solo pedirle como a Sendic, Mujica a Saravia que cite a asamblea o renuncie – su más ética salida- esto se arreglaba, pero es claro que los intereses de distinto orden que inciden en esto han echado por tierra aquella conocida frase de Maradon: LA PELOTA NO SE MANCHA. ACÁ HACE RATO QUE FEAMENTE SE LE HA ENSUCIADO. ES MI OPINIÓN.