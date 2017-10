Mis convicciones sobre la celeste

EL PALENQUE DE JORGE MENDEZ. Desde Rocha para Diario Uruguay. Es indudable que en mi calidad de hombre del fútbol uruguayo estamos embargados aún de la emoción que significa haber visto a nuestra selección clasificar para el mundial de Rusia.

Si bien ya habíamos anunciado que esto sucedería, como consecuencia del material humano que como milagro sin explicación lógica nuestro fútbol sigue ofreciéndole al mundo, en esta eliminatoria sudamericana especialmente complicada siempre cabe la posibilidad de alguna sorpresa.

Incluso, a lo largo de la misma fuimos señalando aquellas cosas que a nuestro criterio habían que corregir, lo fuimos haciendo en el afán de expresar lo que son nuestras convicciones en fútbol sin importarnos que nos tildaran de contreras, destractores del técnico, “serruchos” etc. etc.

Particularmente no le cedemos a nadie el derecho de haberle dedicado mayor tiempo de vida al fútbol que nosotros, pueden ser tan hinchas de Uruguay como lo somos, pero más no.

Hoy he repasado las cosas que he ido señalando a lo largo de estos dos años y la verdad, las mantengo todas.

1) Dije que no me gusta el juego que Uruguay practicó en la mayoría de los encuentros y que para aspirar a cosas mayores había que mejorar en la tenencia del balón lo que posibilitaría una mejor habilitación a los dos fenomenales goleadores que tenemos en ataque – hoy vemos que marcaron 17 goles entre ambos, siendo Cavani el goleador de la eliminatoria- hecho que explica en buena medida nuestra clasificación.

Quienes no compartían lo que yo señalaba, manifestaban que siempre Uruguay jugó así, que nunca pudimos hacerlo mejor.

Sobre esto, desde mis 67 años digo- MENTIRA, YO VI JUGAR A EQUIPOS FENOMENALES QUE HICIERON LA HISTORIA DE NUESTRO FÚTBOL PRACTICANDO UN JUEGO DE VUELO SUPERIOR.

Cuando de 12 puntos disputados lleva 11 perdidos más una paupérrima Copa América de la que nadie se acuerda, recibiendo incluso una media de tres goles por partido, señalamos que había que reformular el medio campo que no tenía la pelota ni la recuperaba recargando la faena de la línea de 4, que tenía serios problemas en los laterales, sostuvimos que Arévalo pedía recambio al igual que el Mono Pereira y que se debía dejar a Cavani como delantero de punta definido, pidiéndole que no bajara a marcar a campo propio a no ser en pelotas detenidas, también, que no podíamos ser tan amarretes en el juego como lo fuimos contra Argentina en los dos partidos; en Buenos Aires casi no pasamos la mitad de la cancha y no tiramos al arco.

Pedimos como variante táctica la utilización del enganche en sustitución de las dos líneas de 4 que suele utilizar Tabárez.

Todo esto definitivamente llevó a que los acérrimos defensores del D.T al que hoy lo endiosan prácticamente, nos tildaran de traidores, que es lo que significa: contrahincha, término que se nos endilgaba… también decían – se buscó el enganche y no hay-. Mientas eso sucedía De Arrascaeta seguía recorriendo América mirando jugar a Uruguay sin ser prácticamente utilizado al igual que como hasta hoy sucede con Pereiro en los últimos 4 partidos donde se le citó, ha venido de Holanda hasta ahora de paseo a Uruguay.

Yo no fui de los que solicitó a Valverde y a Bentancurt, pero sí lo hicieron otros a los que recuerdo el D.T señal que estaban bien donde estaban porque eran juveniles y esto era fútbol de mayores, a todo eso lo del mediocampo rompía los ojos, no le queda otra que sacar a Arévalo y se recurre al Tata. Nada cambia, pero parece que con Arévalo no estábamos tan equivocados…

A todo esto Dudamel técnico de Venezuela, ya eliminado asciende toda la sub 20 de su país y demuestra, empatando con Colombia, que al fútbol no se juega con la cédula. En Uruguay comienza a crecer Vecino -mérito del D.T- y vuelve Cáceres recuperado de su lesión. Quizás por lo que mostraron los chicos de Venezuela se cambia el concepto y se cita a Valverde que mira el partido “raro” con Argentina pero entra de titular en Paraguay donde junto a Vecino comenzamos a mejorar la tenencia de pelota lo que alivia el trabajo de la defensa mucho menos recargada en su tarea.

Encima marca un gol en el triunfo bastante afortunado que obtuvimos por primera vez en Asunción. De inmediato se cita a Bentancurt, quien al ingresar conforma todo un mediocampo nuevo, con mucho mejor pie.

Contra Venezuela 10 minutos finales para el enganche que pedíamos, cambio de figura, ahora 4-3-1-2. En esos 10 minutos De Arraescaeta le pone una soberbia habilitación a Cavani que le erró al arco cuando tenía el gol a su disposición.

Último partido frente a Bolivia que se encara con todos los cambios que este, para muchos “contrera” reclamaba. Un medio de buen pie, un enganche, Cavani bien de punta con Suárez, afuera el Mono, en definitiva, todo lo que sostuvimos había que hacer y que parece pensó igual el D.T celeste. Hoy todos felices le cantan loas al maestro.

Yo también lo estoy, pero no me engaño. Bolivia para nada es medida mundialista… DESPACITO POR LAS PIEDRAS…

Eso sí, me siento ilusionado de cara al mundial, tenemos gol, dos buenos zagueros y gente en el medio que pone la pelota al piso y desterró el pelotazo. Uruguay tiene jugadores para no ser tan amarrete en su fútbol, como en la mayoría de los partidos de esta eliminatoria y algunos como Gómez y Pereiro habrá que verlos. Se produjo la renovación y los cambios que reclamábamos.

ES JUSTO RECONOCER QUE TODOS ESTOS CAMBIOS SON MERITO DEL D.T. CELESTE, EL VIO LO MISMO QUE NOSOTROS VEÍAMOS Y PESE A SER BASTANTE TOZUDO Y CONSERVADOR TRANSITO POR LOS CAMINOS DE LA RENOVACION.

A EL PUES NUESTRO RECONOCIMIENTO AUNQUE LÓGICAMENTE PARA EL NO EXISTIMOS, SIMPLEMENTE SOMOS UN URUGUAYO MAS, QUE ES FELIZ CUANDO LA CELESTE GANA Y SUFRE CUANDO TENIENDO JUGADORES SE ENFRENTA A RIVALES INFERIORES CON TÁCTICAS SUMAMENTE CONSERVADORAS, QUE CREO LLEGO EL MOMENTO DE ABANDONAR.

URUGUAY EN EL MUNDIAL TIENE POCO PARA PERDER Y MUCHO PARA GANAR. POR LO MENOS ES LO QUE PIENSA ESTE, PARA MUCHOS “CONTRERA”, QUE CREE ALGO DE FÚTBOL hA VIVIDO.