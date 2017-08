LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde Rivera Joselo Andrade.

Ya hace varias semanas, tanto la población de todo el país, como también en especial, la de nuestro departamento, se está enfrentado a una especie de lucha de poderes con el tema del hospital de Rivera.

Los riverenses tenemos una visión mucho más exacta de todo este problema, que nos define muy bien como sociedad, y nos da una respuesta rápida a las preguntas que muchos nos hacemos, “¿porque razón el país no avanza, porque no sale adelante?”.

Debemos reconocer en todo esto, que nuestra propia forma de ser, negativos, egoísta y otro adjetivos más, hacen que este tipo de problemas, que en cualquier otra condición se resolverían rápidamente, nos cueste tantos esfuerzos y sacrificios por todas las partes.

Unas, para no perder poder político y resolver el tema entre compañeros. Otras intentando cobrar cuentas viejas, como una forma de recuperar el estatus de defensores de la leyes que tanto añoran, y otro grupo intermedio, que intenta hacer su parte, no descuidando a ambos , ejecutando las políticas escritas en un programa, donde sin esperarlo, le hacen navegar por aguas turbulentas, buscando un horizonte que por ahora no aparece.

Pero todas estas partes, pierden la referencia más importante que es el bien común, el de ser un país republicano, el de tener en cuenta que, los más desvalidos, son y deben serlo, los principales protagonistas.

Como en toda contienda, las acciones, que son pocas, son precedidas de bravuconadas por todas partes, naturalmente estimuladas sin intención en su mayoría, por una prensa que busca hacer su trabajo, la cual forma un papel importante en esa idea de país que todos queremos.

Ahora, ¿es correcto renunciar colectivamente, en respaldo a un jerarca, dejando de lado los principios profesionales y humanos más básicos?

¿Y las partes, se despojan realmente de sus intereses personales, para encontrar una solución?

No intento omitir la respuesta, pero queda claro, que si así fuera, este tema hace mucho tiempo habría sido resuelto.

No es con amenazas de paro, de renuncias o de medidas de fuerza, que se marca posición. Porque si así fuere, nada de lo que puedan justificar tendría sentido.

Reconocer que estas cosas nos perjudican a todos es, pienso, lo primordial.

Sentarnos a buscar una solución sin vencidos y ni vencedores, es la respuesta.