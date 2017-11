Los jugadores de la selección y Tenfield SA: Hace más de un año les adelantaba el conflicto que se iba a precipitar

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde su Facebook Ricardo Gabito Acevedo.

Decenas de testigos, amigos, familiares, simpatizantes, simples ciudadanos, pueden dar fe que hace más de un mes y medio, que les comenté que los futbolistas de la selección nacional, no iban a aceptar que Tenfield SA, actuara como testaferro de la empresa Puma.

Tenía de una excelente fuente, vinculada a los futbolistas, que me adelantó esta noticia… Ustedes no la conocieron antes, porque hace cinco años que me taparon la boca para que no dijera más verdades.

Los futbolistas ya habían advertido a algunos dirigentes que no iban a ceder sus derechos de imagen, si la empresa de Paco Casal, igualaba la oferta de Nike, luego de haber ofrecido cinco veces menos dinero al Ejecutivo de la AUF, por el suministro de la camiseta.

En las últimas horas, apareció el comunicado del plantel fijando posición oficial y horas después, en los canales de TV y programas vinculados a la empresa, se conoció la respuesta de la misma.

Dirigentes de clubes – mandaderos de Paco Casal- y dirigentes de la Mutual, que cumplen la misma función que los primeros desde hace años- expresaron su malestar y sorpresa por la decisión de los jugadores de la selección.

En honor a la verdad, debo decir que hay párrafos del comunicado de los jugadores – seguramente redactado por sus abogados españoles de acuerdo a algunos vocablos utilizados que son de uso común en su país- que no comparto.

Pero esto es lo que menos importa.

Me habían asegurado que los jugadores no iban a ceder sus derechos de imagen, exclusivos, personalísimos, intransferibles, a la AUF si esta arreglaba con Paco Casal & cía, por la sencilla razón de que ellos consideran que el empresario los ha currado durante años, y por reiteradas promesas incumplidas en el pasado con varios integrantes del plantel.

Algunos periodistas, amanuenses del contratista están nerviosos porque los jugadores plantaron bandera…Los preocupados colegas quieren mezclar los tantos bajo el argumento que este diferendo podría complicar la chance deportiva de la selección en las Eliminatorias.

La verdad de la milanesa es que los jugadores, muy bien asesorados decidieron no entregar más sus legítimos derechos para que Paco Casal siga acumulando riqueza, mientras los futbolistas del medio local, la mayoría de ellos- y clubes uruguayos están muertos de hambre.

Lo hacen con una dignidad profesional que los engrandece más como profesionales y defensores de la histórica celeste.

Luis Suárez, Diego Godín, Edinson Cavani, por citar a los más renombrados, no necesitan esos pocos dólares que podrían recibir por la cesión de sus derechos. No es un problema de plata. Es más, ya habían acordado que si la AUF firmaba con Nike, ellos iban a donar ese dinero para el desarrollo del fútbol juvenil e incluso querían otorgar un porcentaje para la propia OFI.

El derecho de imagen, es un derecho humano, personalísimo y quién debe ponerle un valor económico es el titular del mismo.

Por más que los mafiosos que han gobernado el fútbol durante casi dos décadas . con la complicidad del delincuente de Eugenio Figueredo & cìa- digan que ellos son poseedores de esos derechos porque “se los compraron a la Mutual Uruguaya de Futbolers Profesionales” gobernada primero por el Tajo Silva y luego por Enrique Saravia -la Ley dice que los únicos que los podían vender, son los propios futbolistas, en forma individual otorgando el consentimiento respectivo.

Lo que dice el comunicado de Tenfield SA es de una endeblez jurídica que llama la atención… Con el pretexto que la empresa le viene comprando los derechos de imagen de los jugadores de la selección a la Mutual y por los tantos los hubo de buen fe, se está garantizando también los de los futuros futbolistas que están pariendo las mujeres en el día de hoy en los hospitales y sanatorios del país, que dentro de unos años sucederán a los Suárez, Cavani y Godín en la selección nacional.

Un absurdo jurídico total, y es lo que les han explicado los abogados españoles que los asesoran en el tema.

Seguramente, en los próximos días Tenfield SA con sus periodistas lambetas iniciarán una campaña furibunda para desprestigiar a los jugadores, argumentando que les preocupa el futuro deportivo de la selección nacional.

Por favor, no les den pelota…

Los periodistas que les dirán ese verso, son los mismos que durante casi diez años fueron cómplices silenciosos, beneficiarios directos e indirectos del accionar delincuencial de Eugenio Figueredo al frente de la AUF. Mientras yo denunciaba a Figueredo casi en solitario, ellos disfrutaban de los beneficios económicos de aquella administración desastroza que hacía negocios con su patrón Paco Casal.

Por lo tanto, no tienen autoridad moral para juzgar la conducta de los actuales futbolistas.

Esta generación, con aciertos y errores están librando la más grande batalla para lograr la liberación del fútbol uruguayo que hace dos décadas está manejado con procedimientos propios de las mafias. Y en esta lucha digna, los que realmente amamos el fútbol y hemos dado una dura batalla en diferentes ámbitos, tenemos la obligación moral de no dejarlos solos. Humildemente, los invito a sumarse a esta campaña militante que será un hito en la historia del fútbol uruguayo.