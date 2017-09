Lo que no se dice de la caída del vicepresidente Sendic

LA OPINION EN EL URUGUAY. Desde su Facebook, Manuel Flores Silva. Hace algo más de 7 semanas publiqué una nota refiriéndome a todo lo que la caída de Sendic no resuelve. Tal vez sea algo oportuno recordar algún elemento de la misma.

“La verdad es otra: a Sendic lo voltea la oposición luego de varios meses de investigación. El FA también quiere robarse ahora … el papel de este pelotón de fusilamiento”

FIAMBRE DE SENDIC: MATAN AL CHIVO EXPIATORIO

27 de julio de 2017.

Los lentos pasos de Raúl Sendic retumban camino al cadalso. Lejos de lamentarlo sus antiguos amigos desean liberarse rápidamente de la carga de defenderlo y esperan, haciéndole zancadillas, que la cabeza guillotinada ruede lo antes posible. Y que, en su estruendosa caída, disimule, haga olvidar y tape un sinnúmero de robos compañeros.

Piensan que así la sangre ofrecida por el chivo expiatorio servirá para exonerarlos de sus crímenes ante un público entonces saciado.

A Sendic no lo voltearon los 6.400 millones de dólares -sí tanto- que Ancap le compró a Ecuador a precio preferencial por tratarse de un negocio Estado a Estado (10% menos) para vendérselo todos ellos a precio de mercado a una multinacional justamente echada de Ecuador por sobornadora, sin que el petróleo jamás llegara al Uruguay.

Engañando a los ecuatorianos, claro, pero en nombre de Bolivar. Trafigura se llama la multinacional pirata. Y fué echada de otros 14 países por la misma razón. Buenos amigos/socios de Sendic, sobornadores premium.

Ecuador perdió 600 millones de dólares por el precio rebajado para Uruguay pero que se desviaba a otros destinos a favor de la multinacional sobornadora. Ecuador vendía a precio preferencial para el Estado uruguayo – que lo revendía ilegalmente a la expulsada Trafigura- generando cientos de millones de dólares de comisión de los que sólo llegaron 3 millones a ANCAP. El 0.05%.

ANCAP era el testaferro, el presta nombres, de la multinacional delincuencial. El cómplice para una operación de engaño internacional multimillonaria que terminó siendo denunciada y cortada malamente por Ecuador.

La comisión comercial más grande en la historia uruguaya -cientos de millones de dólares- estará ahora en Rusia, Andorra o algún paraíso fiscal a nombre de vaya a saber quién. Acá no.

A Sendic tampoco lo voltearon los 900 millones perdidos por ANCAP dada su mala gestión y los múltiples delitos cometidos en su gestión al frente del ente petrolero. Agujero que todos pagamos todos los dias al cargar el combustible más caro del mundo o al comprar productos que tengan combustible o energia en su fabricación, es decir casi todos. Inflacionario resultó el Vice.

Esa gestión de Ancap alcanzó su máximo ridículo cuando gastó 100 millones de dólares en un horno para el cemento que no sirvió (se venderá como chatarra) y una barcaza fluvial que tampoco sirvió. Sin contar los más de 100 millones que se perdieron de la regasificadora que no se va a construir. O los casi 100 millones de dólares de sobreprecio en la planta de etanol. Todo en medio de corrupción y denuncias nacionales e internacionales.

Tampoco lo volteó a Sendic mentir descaradamente sobre un título universitario inexistente (que en su currículum sostiene, incluso y traspasando todo desparpajo, que lo había obtenido con cinco medallas de oro, las que obvivamente jamás aparecieron).

No. Bien a la uruguaya, siempre en la chica, a Sendic lo voltean 50.000 dólares en la tarjeta corporativa y un colchón que compró de abuso. Diríase que él mismo se hizo la cama. Después se vio que había bastante más que eso de dinero recibido en viáticos por 120 viajes de los que sólo rindió gastos por 13 viajes. Y todavía, además, una plata que ANCAP le daba por mes para “gastos”.

La verdad es otra: a Sendic lo voltea la oposición luego de varios meses de investigación. El FA también quiere robarse ahora … el papel de este pelotón de fusilamiento. Y ya arrancó a los empollones y escupitajos contra Sendic. Para terminar diciendo -cosas veredes, Sancho- que fueron ellos los purificadores.

Los delitos del Gobierno del FA son, sin embargo, muchos más que los muchos de Sendic y ahora se pretende que caduquen todos con el mero rodar de la cabeza vicepresidencial, escasa y chichoneada de Sendic.

No era bullying según había sostenido Vázquez. No. Tampoco fue el título que jamás fue visto por Lucía Topolansky como ella dijo y también mintió. No era, obviamente, una contraofensiva de la prensa como sostuvo la declaracion oficial del FA acusando a los medios de comunicación y a los periodistas todos de conspiración contra-institucional.

Tampoco era un plan del imperialismo, que como se sabe está muy preocupado por Sendic, pergeñado en la ciudad de Atlanta, como denunció el propio Sendic. No.

Era simplemente un pibe chorro y burro portador de la cultura frentista de que el fin justifica los medios. Simplemente. No se entiende la desprolijidad micro de la tarjeta corporativa si no se comprende el vértigo de los negocios macro.

Cuando no creen en la transparencia, en el contralor público de la gestión y los gastos, en la rendición pública de las cuentas, en la separación de poderes, en la independencia de las instituciones, en la función de control del cuarto poder, la prensa, en la REPÚBLICA en suma, terminan en “saqueadores” y “punguistas” de Estado.

Cuando se creen los salvacionistas absolutos, los Mesías terminan con los bolsillos llenos. América Latina entera lo sabe.

Es la hora de recordar que es mucho más lo que se robó por fuera de Sendic que por Sendic mismo, que ya fué mucho.

Recordemos, por ejemplo, que el robo con las casas prefabricadas a Venezuela no fué Sendic, mas de 100 millones. Que el robo del software a Venezuela no fué Sendic, más de 70 millones. Que los 32 millones de dólares de impresos (costaron medio millón en una imprenta de la calle 18 de julio) para el Estado venezolano tampoco fue Sendic. Que ponerle comisión compañera a las exportaciones de Uruguay -Aire Fresco SA- no fué Sendic. Ahí van otros 300 o 400 millones de dólares para el bolso, por lo menos.

Y además decenas de delitos adicionales -un sistema de corrupción estructural, Pluna, remate trucho a favor de nombre trucho, etc- cuyos autores seguirán atornillados cuando caiga Sendic.

La guillotina que hoy los frentistas piensan que termina con el problema … apenas comienza su inexorable labor. Hoy festejan el tajo cortante de una afilada cuchilla, la que caerá luego, sin embargo y sin que falte mucho, finalmente sobre Tabaré Vázquez y José Mujica, entre otros.