La concepción chabacana del Parlamento y la risa de la diputada Mutti

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde su Facebook Manuel Flores Silva.

El MPP …paahh (ver video).

Un pilar de la vida de la república es la deliberación. El espacio institucional de la deliberación es por definición el Parlamento. Dicha interlocución legislativa necesita un mínimo de respeto y de compostura. Respeto por los demás representantes, respeto por el tema, por los propios representados, por el soberano y por las instituciones. Pues no se está en un picnic, ni en un jolgorio, ni en una kermesse, ni en Tinelli.

La muchacha evidencia que es ciega a los valores institucionales. No tiene idea ni respeto al ámbito en que se encuentra.

Hay cosas más graves, de acuerdo. Ha habido otros irrespetuosos, de acuerdo, a los que igual que en este caso se les exigió respeto.

Acá lo que falla es la cosmovisión de la muchacha que ignora los valores republicanos más elementales.

A ver: 1) no es capaz siquiera de fundamentar sin leer el nombre de una escuela, 2) ya que no tiene más remedio que leer no es capaz de leer bien y se equivoca todo el tiempo, dejando en claro que no entiende lo que lee, 3) no es capaz de terminar la lectura de un texto corto de una página, 4) el motivo que la lleva a la risa descontrolada (connotación sexual de la palabra “conchilla”) es propio de una adolescente inmadura. En los textos de la materia “psicología de la adolescencia” (en los que estudió la muchacha el profesorado) se menciona esa preadolescencia como “la edad de la bobera”. Es el caso.

Es decir, no sabe hablar, no sabe pensar, no sabe leer, tiene la cabeza de una preadolescente que no se controla y se ríe de tonterías de modo de no poder cumplir su importante tarea. Solo queda … la chacota y la pavada.

Además le importa un pito el homenajeado -que casualmente no pertenecía al MPP ni al FA sino todo lo contrario- un histórico dirigente Batllista: Pedro Benito Solari, fallecido hace 35 años, cuya familia vino a presenciar su homenaje y se llevó la burla.

Un desastre la señora. Un producto de esa manera de pensar en que nada importa y todo da lo mismo. Una cosa que te digo vale tanto como si te digo la contraria, lo político está por encima de lo jurídico, la ortografía no importa, ni importa, si cuadra, robar, matar (todo sólo en democracia, ni un tiro contra la dictadura). El triunfo del analfabetismo antivalórico.

El éxito cultural “tupa” que ya hartó al país. Después de todo se trataba meramente del Parlamento y del orden burgués. Eso si, costó muchos sacrificios que ese Parlamento estuviera abierto. Alguien debiera explicárselo a esta muchacha sin gracia.