Insólita manifestación por los altoparlantes: “Los protegidos de OFI”

FUTBOL CHACARERO DE URUGUAY. Opinión desde San José, Ricardo Pineyro.

Mientras se jugaba el segundo tiempo del encuentro entre Porongos y Central, el encargado de la información y la publicidad abrió el micrófono para generar violencia. Los protagonistas antes del encuentro ingresaron al terreno de juego con gorros y banderas exhortando a un comportamiento ejemplar de todos los presentes en el espectáculo.

El mismo señor que alentó “la no violencia” por los micrófonos, fue quien en medio del encuentro como un hincha más lanzó la frase: “Los protegidos de OFI”, haciendo alusión a Central. Los hinchas decanos evidentemente muy molestos miraron hacia las cabinas, no saliendo del asombro por los dichos, pero el personaje se encontraba ubicado en el mismo túnel de ingreso y salida a la cancha. Cuando fue divisado fue objeto de múltiples cuestionamientos por parte de los maragatos. Porongos es responsable del hecho, porque es el dueño del espectáculo. Por suerte la situación no pasó a mayores, lo cierto que el señor de los altoparlantes no colaboró con la intención de aquietar las aguas.