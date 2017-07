LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde su Facebook Gonzalo Abella. Estuvimos 15 días en Bolivia. Participamos por la UP en el “Encuentro Mundial de los Pueblos por la Ciudadanía Universal”. Constatamos los enormes logros sociales y culturales del Estado Multiétnico y su valiente actitud anti imperialista e internacionalista. En el caso boliviano, el internacionalismo empieza por casa, superando la discriminación que sufrían las minorías nacionales.

Fuimos testigos de la voz recuperada de las comunidades y su diálogo con Evo, no siempre coincidente, en la horizontalidad de un debate respetuoso ante el cual el Gobierno muchas veces debió revisar decisiones ya tomadas.

No todas las voces aplauden. Un sacerdote se quejó ante nosotros: “Este Gobierno está dando la espalda al Dios verdadero y permite la vuelta a cultos paganos”. Un teólogo cristiano le replicó: “Creo que, a pesar de tus estudios religiosos, no has entendido a Jesús y te has quedado en el Antiguo Testamento”.

La Historia deja de tener un rol pasivo. La wiphala (la antigua bandera de la fraternidad entre los pueblos) aparece en los edificios públicos y la imagen de la guerrillera Juana Azurduy decora los escritorios de los dirigentes junto a las de Tupaj Katari y Bertolina Sisa. La Historia se reescribe en sentid de reivindicar el protagonismo popular, contra la visión antes oficial de resaltar solamente a los masones graduados en Chuquisaca.

Promovimos debates intencionalmente haciendo preguntas a todos. En Santa Cruz, bastión de la derecha, un taxista nos dijo: Aquí no hay muchos kechuas ni aymaras, Santa Cruz es diferente . Soy guaraní, y fui olvidando la lengua de mis abuelos. Ahora gracias a Evo mi hijita habla guaraní, tiene el derecho de aprenderlo en la escuela.

En Potosí, una anciana con ropa indígena pide limosna a un enjambre de turistas gringos. Queda mucho por hacer, pero ¡qué hermoso camino ha emprendido Bolivia!