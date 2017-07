FIFA, la organización del diablo

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde su Facebook Jorge Méndez. Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé…..esto lo dice con sabiduría el viejo tango.

Como es lógico esa palabrita que hoy se mete en todos los rincones del globo terráqueo, en prácticamente todas las organizaciones del mundo… CORRUPCIÓN… reina con señorío en esta poderosa organización que tiene más afiliadas que la O.N.U.

Nos toca hoy a los uruguayos y a Luis Suárez (independientemente de si mordió o no al italiano) en particular.¿Por qué digo esto?, porque consideró absolutamente fuera de lugar la sanción que se le aplica desde los escritorios por parte de dirigentes europeos (los sudamericanos están impedidos de votar cuando se trata de un país del mismo continente (¿?). Si lo hubieran hecho, quizás aún la sanción habría sido peor, es claro que los que están en competencia se sienten muy felices de no tener a Suárez enfrente.

Esta sanción “meterá” a la F.I.F.A en el futuro en graves problemas por el antecedente que crea, ademas la deja al desnudo como organización corrupta, manejada por intereses económicos y donde los más poderosos tienen impunidades. Su comité de disciplina ha tenido oportunidades de abrir carpetas de investigación en hechos más graves y no lo ha hecho, la dureza de la sanción que aplica a Suárez no tiene parangón… la actitud de F.I.F.A produce indignación. No comparable con la sanción mucho más benigna que le aplicaron a Zidane cuando dio un golpe con su cabeza a un italiano en la final de un mundial, ¿cuantos cabezazos, pata dones y golpes de todo tipo quedan sin sanción en un partido de fútbol, todos mostrados por las cámaras que los documenta? Sin ir más lejos el codazo de Neymar en el partido de apertura de este mundial…

¿Se le ocurrió al comité de disciplina que ahora actúa proceder con el mismo criterio que en el caso de Suárez?… A partir de ahora lloverán las denuncias por lo que muestra la T.V, pero ya verán ustedes que los corruptos dirigentes que han amasado fortunas increíbles desde sus mullidos sillones padecerán de la miopía, cuando hay que sancionar poderosos les viene siempre.

Podría respaldar lo que digo con mil ejemplos, al pasar sólo mencionaré uno que realmente creo merecía una actitud como la que ahora adoptó el Comité de disciplina de F.I.F.A. En una ocasión, el mundo escuchó como en un programa de TV, donde Diego Maradona contaba anécdotas de copas del mundo, señaló que en el recordado partido frente a Brasil en un mundial donde ganó Argentina con gol de Caniggia ante pase de Diego, a pedido del Dr. Bilardo, técnico argentino, le había dado a beber a Branco agua de un bidón en el cual Bilardo había colocado somníferos y drogas depresivas. Branco y Alemao jugaban en Napoli con Maradona y nunca sospecharon que se les estaba drogando en pleno partido. Esta anécdota con confesión de parte a través del reportaje mencionado, recorrió el mundo y sin duda llegó a través de toda la prensa que la publicó a los dirigentes de F.I.F.A . Notesé, un Dr. Bilardo y el mejor jugador del mundo en aquel momento, drogaron a sus contrarios en el campo de juego a través de un aparente gesto amistoso ….¿daría para abrir una carpeta investigando el hecho ante la declaración de uno de los autores que se ufanaba de lo hecho?… Pero claro… estaba Grondona, “capo” de F.I.F.A, el mismo que participa en los negocios de venta de derechos televisivos y trata de gobernar la A.U.F, habiendo hace muy poco, amenazado y sancionado a Uruguay por no responder a sus deseos en cuanto a la empresa que le comprará esos derechos para la eliminatoria al mundial de Rusia.

Firmemente creo que esto también incidió en esta situación. Se dan paralelismos extraños… en su momento, los italianos descubrieron que Maradona consumía drogas después que Diego los eliminó del mundial y aquí, los ingleses, ya fuera de competencia por los goles de Suárez, fueron los principales impulsores de esta medida… La verdad… siento pena por la forma en que el hombre maneja el mundo… esa palabra que puse con mayúscula… CORRUPCIÓN, se nos ha metido hasta los tuétanos y creo llegó para quedarse, gobernando el planeta hasta su final… F.I.F.A y sus competencias se ha transformado en LA ORGANIZACIÓN DEL DIABLO