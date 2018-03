Desafíos, según Gonzalo Abella

EL PALENQUE DE GONZALO ABELLA EN DIARIO URUGUAY. Cuando se vislumbra una nueva época de avance popular, hay tanto por hacer que por un momento nos sentimos desbordados, incapaces de abarcarlo todo. Pero los zapallos se acomodan en el carro, a condición de que el carro ande, se mueva.

La multiplicidad de frentes a atender requiere equilibrios y creatividad, pasión y serenidad. Las tareas que se presentan ante la UP demandan organización, planificación, ejecución concreta y seguimiento cuidadoso de los acuerdos obtenidos.

Cada organización política de la UP tiene el derecho a desarrollar a nombre propio su visión del mundo y del proceso, en tanto no transgreda el Programa común. Pero ante cada coyuntura, buscamos consensos para el mensaje común y ningún vocero, mientras represente a todos, puede apartarse de los acuerdos de toda la UP. En el extremo contrario, tampoco podemos centrarnos en un debate interno cuando la calle y la gente nos reclaman.

Por eso, la democracia interna de la UP se reglamenta en sus procedimientos, pero se cimenta en la confianza mutua construida en una década de existencia. Para una democracia interna en la plenitud que deseamos, necesitaríamos más recursos y tiempo; hacemos el máximo esfuerzo en ese sentido, pero nuestra dirección principal es hacia afuera; nuestra meta es la inserción afuera, que es el adentro del pueblo organizado.

Ahora avanzamos hacia el 8º. Encuentro Nacional de la UP, que tendrá lugar el 28 de abril. Ya enviamos a nuestra gente la propuesta de los talleres matutinos y del trabajo en plenaria, así como la fórmula presidencial que propone el Coordinador; pero cuando escribo estas líneas aún no hemos terminado de redactar el Plan de Campaña Electoral que deberá debatirse, posiblemente modificarse, y necesariamente aprobarse. Y cuanto más tiempo tengan los compañeros para leerlo y pronunciarse por adelantado, más se enriquecerá el tiempo de debate presencial.

El Programa común y la ética son nuestra brújula. El crecimiento de la UP vuelve más complejo (pero más enriquecedor) el trabajo en la búsqueda de consensos y acuerdos tácticos. Por otro lado, este necesario trabajo colectivo se facilita por las señales que da la práctica cuando vamos por buen camino. Y ahora tenemos muy buenas señales para concluir que en lo fundamental no nos equivocamos. Aún así quedan innumerables aspectos a mejorar y cada tarea que se optimiza simplifica las otras tareas que tenemos por delante.

Ya aprendimos la trascendencia que tiene para todos nosotros el frente electoral, que sin ser un fin en sí mismo es una herramienta fundamental en la actual coyuntura. El frente electoral a su vez nos exige encarar múltiples caminos, que son paralelos primero, y convergentes al final. En este marco, la Comisión Nacional de Propaganda deberá acordar lineamientos generales, unificadores, que nos instalen ante la gente, que nos hagan visibles. Dentro de esos lineamientos habrá que desarrollar la máxima creatividad y diversidad en cada lugar y se deberá recurrir a todos los medios de comunicación, desde los más tradicionales a los más innovadores. Cada esquina, cada muro, cada reunión informal de vecinos, cada vínculo personal, cada twiter, puede ser una posibilidad de propaganda respetuosa, de nexo a cuidar y profundizar. Los colores rojo y verde deben aparecer por todos lados, en grandes pancartas y en pequeños rincones.

Debemos ponernos en Modo de campaña. Nos miran desde adentro y desde afuera. Y por suerte, vamos descubriendo juntos la trascendencia nacional y continental de esta batalla, para la que hemos sembrado desde lo minúsculo y podemos cosechar en lo gigante.