¿Cambió el Reglamento para Cristián Ferreira?

LA REGLA 18 DE BONORA. Desde Montevideo, Hector Eduardo Bonora – ex Arbitro Asistente FIFA, para DIARIO URUGUAY.

En el día de ayer tuve la oportunidad como muchas veces de asistir al encuentro entre River Plate – Peñarol, estaba ubicado en la tribuna frente a la oficial, sin dudas por las banderas y la gente que se pone sobre el alambrado, me vi todo el partido parado en los asientos, cosa que en la época que me tocaba en suerte arbitrar esto no lo veía. Tampoco existía la seguridad privada.

Ahora me voy a referir al título, si cambió o no cambió el reglamento del fútbol. Grandes profesores que tuve como los Sres. Rodolfo Llanes, Francisco Pardiñas, Ramón Barreto, Juan Daniel Cardellino, Juan José Fortunatto, nos dijeron siempre para agilizar el partido y darle continuidad, “cuando un jugador comete una falta y le corresponde una tarjeta amarilla, NO es necesario, detener el juego”. Para que el árbitro anote, lo debemos hacer luego recordando quién fue el infractor en un momento de que se para el juego, y al parar el juego para amonestar y anotar, a quién favorecemos: AL INFRACTOR.

Otra cosa: cuando a un equipo le comenten falta, hay dos opciones, velocidad o distancia, que la solicita quien va a ejecutar, NO existe en ninguna parte, que el árbitro le indique el silbato cuando el jugador quiere ejecutar en forma rápida.

Todo esto lo vi ayer, y me extraña de un árbitro FIFA, como Cristián Ferreira, que de tonto no tiene nada. Demoraba en cada oportunidad que les indiqué anteriormente, lo peor es que en el momento de adicionar sólo adicionó cuatro minutos (4’) .

Realmente no me asombra para nada esto, ya que el arbitraje a nivel mundial ha decaído notoriamente y en Sudamérica mucho más, las causas pueden ser muchas, pero ya no están aquellos instructores como los que mencioné anteriormente. Y que hoy los llamados intructores no hacen lo que hacían los Barreto, Cardellino, etc., etc.,

Ah!… no me quiero olvidar, la boquita de las jóvenes damas, es peor que el de los jóvenes hombres, cómo ha cambiado la sociedad. Creo que para mal, pero esto es solo un comentario y lo que más me interesa comentar es el mal arbitraje de Cristián Ferreira, a unos metros mios se encontraba uno de los veedores, creo y debo suponer que no lo calificó muy bien. Veremos: como se decía en la jerga arbitral “ le quedó grande este partido”