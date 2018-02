0.F.I…Tozuda y estúpida suspensión

EL PALENQUE DE JORGE MENDEZ. Opinión. Desde Rocha para Diario Uruguay.

Que el hombre es el único ser que se golpea dos veces o más, con la misma piedra, no es ninguna novedad.

Basta con mirar a través de los últimos tiempos lo que está sucediendo en O.F.I con las medidas que por el tema seguridad toma el Colegio de Árbitros de la organización que preside el Sr. Brajús.

Cuando se produjo la primer suspensión temporal de un torneo por agresión a uno o mas árbitros, advertimos que la suspensión por tres o más días no era la solución al problema seguridad… es más, sienta un peligroso antecedente, es injusta con quienes nada tienen que ver con el problema perjudicando a unos y favoreciendo a otros en lo deportivo.

Ha pasado el tiempo y como pensamos: los problemas de seguridad se siguen dando, en la última fecha del torneo Nacional se repitió una nueva agresión a un juez y de inmediato se decretó la pretendida milagrosa suspensión del torneo por una, seguramente SEMANA, REITERO, QUE DEBE SER MILAGROSA.

Esto porque eso sería si logra que de aquí en más se solucione el tema de la violencia en partidos que por lo general no superan las mil personas.

Yo le doy otro título a esta medida que para mí significa UNA TOZUDA ESTUPIDEZ.

Claro, es fácil criticar: podrá decirme el Sr. Brajús, seguramente, una persona bien intencionada, creo que me dirá eso porque algo de su personalidad se trasunta en alguna nota que le he sentido brindar sobre el tema… Haber, deme sabiondo las soluciones que yo no he sabido implantar…

.

Primero debe saber que está alterando en lo deportivo la marcha del torneo, hoy conozco de selecciones que saltan de contentas por tener jugadores fundamentales lesionados y que dentro de una semana podrán jugar, se castiga a dirigentes y jugadores que nada tienen que ver con el problema.

En definitiva, la seguridad de los espectáculos públicos cuando provienen de público depende del Ministerio del Interior y en parte, sólo en parte, de los dirigentes locatarios. Quizás por ahí habría que comenzar a atacar el problema.

Igualmente aquí van algunas sugerencias que me parecen mejor que ésta que se ha tomado.

1- En el escenario donde se provoque la agresión, ese estadio se suspende de inmediato por el resto del torneo y de acuerdo a quienes fueron los responsables de la misma hasta para torneos venideros, de no afectarse intereses de terceros, y de acuerdo a quienes fueron los responsables de la misma se sacará al equipo local de competencia. Si afectara el interés de terceros, deberá jugar el resto del certamen en cancha neutral.

Incluso puede llegarse hasta la suspensión para participar en el certamen de la próxima temporada.

2-Solicitar al Ministerio del Interior se mande un número de efectivos policiales mínimos no autorizándose a los jueces a arbitrar sólo protegidos por guardias particulares que probadamente no tienen las facultades legales para actuar con firmeza algo que le quita efectividad a su accionar.

3- Lógicamente si los autores de la agresión son dirigentes, jugadores o personas unidas a uno de los equipos, las sanciones no tocarán la pérdida de puntos si esto afectara a terceros, pero no solo se suspenderá el estadio, podrá suspenderse al equipo de los agresores para la próxima temporada, sí, se aplicarán en todo su rigor las suspensiones para los deportistas agresores en forma mediata.

4-Así podríamos seguir, como se ve son caminos distintos a estos que tozudamente seguimos hoy.

Insisto, como en la A.U.F la principal gestión debe ser frente a los responsables de brindarnos seguridad en todos los órdenes.

De no ser escuchado entonces, sí, decretar la suspensión en los arbitrajes en TODOS LOS TORNEOS POR TIEMPO INDEFINIDO AUNQUE MUCHOS SE QUEDEN SIN TRABAJO.

SI TOMAMOS MEDIDAS… TOMEMOLAS EN SERIO… NO MAS A SUSPENSIONES ESTÚPIDAMENTE TOZUDAS.

NOTA- Lo de estúpidas porque hemos visto no sirven para nada, es tonto insistir con las mismas.