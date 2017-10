Comprobado: Hubo genocidio total de charrúas. Esta investigación se informará al Estado

NACIÓN CHARRÚA. Desde su Facebook, Eduardo Picerno. CARTA MANUSCRITA DE RIVERA ENCONTRADA EN ARGENTINA, DIRIGIDA A SU AMIGO Y CONSEJERO JULIAN DE GREGORIO ESPINOSA.

YA ASESINADOS LOS CHARRÚAS LE ENVÍA ALGUNAS DE SUS ARMAS COMO MEMORIA “DE ESA TRIBU SALVAJE QUE YA NO EXISTE” (No es fácil entender la letra, ya les avisé, pero está transcripta de todos modos. Si aparece un signo de ¿ , es porque no pude descifrar esa palabra).

1831-04-15

Carta de Rivera a Espinosa, en que le envía armas y objetos de los charrúas “que ya no existen” y le anuncia su próximo regreso a Montevideo, y que no deje de escribirle. (Tomado del libro “El Genocidio de la Pobl. Charrúa” Bibl. Nacional)

“Río Negro Abril 15-

1831

Mi estimado Julián. El dador te entregará una lanza un arco y carcaj con flechas un mazo de ondas para tirar la piedra, unas bolas, armas con que peleaban los charrúas. Una estera de junco que consistía en un toldo que cargaban las mujeres. Un sobeo que les servía para riendas de lazo y el quillapi. Conserva esas memorias de esa tribu salvaje que ya no existe; yo no tengo, amigo, otra cosa que ofrecerte después de mi eterna amistad.

Nada hemos hecho todavía porque todavía falta algo que hacer en nuestra Campaña por esta razón yo pienso demorarme algunos días mas pero desocupado ya me tendrás en Montevideo donde tendré el placer/ [Fin de Foja 1]

[Foja 2]

de abrazarte. Entretanto dile a la familia que estoy bueno y lo mismo a los amigos Lozano [¿].

Ah Julián, no me tengas sin tus cartas que tanto aprecio; a ti no te corresponde el dejar de escribirme, yo tengo ese privilegio por que como tu sabes lo perezoso que soy y por que soy el Presidente y tu eres un pobrecito Senador

Tuyo Fructuoso

Un abrazo y muchos afectos de Bernabelito que en este momento está conmigo. [Fin de foja 3]

[Foja 4 y final]

Van dos pares de bolas unas para bolear avestruces y las otras que tienen tres piedras son de bolear caballos.

Va también un naipe con que juegan varios juegos que yo no se explicar lo hacen con una extraordinaria agilidad.

Dicen los charruistas que el convenio N° 169 “consagra derechos imprescindibles como el respeto, reconocimiento, consulta y participación de los pueblos indígenas”.

No es correcto ni aplicable.

El convenio 165 de OIT es para aplicación de pueblos indígenas o tribus, no es el caso de Uruguay donde no hay un solo indígena sino descendientes de ellos muy, muy lejanos.

Incluso los que dicen ser indígenas posiblemente la mayoría no sean ni descendientes, porque no poseen los rasgos genéticos tales como la mancha mongólica, diente en pala, sangre tipo 0+, verticilos en las huellas digitales, y otros indicios.

Nunca ninguno de ellos por ej. miembros del Conacha dijeron que presentan algún marcador genético como los nombrados. Muchos que sí los tenemos no estamos de acuerdo en decir que somos indígenas sino solo descendientes, y presentamos los indicios.

De todos modos el convenio 165 de OIT , lo único que otorga a los indígenas son los mismos derechos que tenemos todos los pobladores y ciudadanos del Uruguay: derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la libre expresión, al voto, a la enseñanza, etc. o sea A TODO.

Lo que se oculta es que se pretende obtener tierras fingiéndose indios despojados, y ya han solicitado 2 mil hectáreas, como todos saben.

PARECE INCREÍBLE EN ESTA ÉPOCA, JULIO SANGUINETTI AL PROMOCIONAR SU PRÓXIMO LIBRO, ANOCHE DIJO QUE LA GENTE HABLA MAL DE RIVERA SIN FUNDAMENTOS, Y TOTAL FUERON 20 MUERTOS (aunque el propio Rivera en su parte el Diario El Universal habla de 40 muertos el 12 de abril 1931 y lo mismo en 1848 en Río de Janeiro en el diario Iris igual) . Entonces Julio es mas riverista fanático que Rivera) .

Además dice que Rivera siempre estuvo con los charrúas, desde el abuelo de Rivera que estuvo con charrúas (acá se equivoca otra vez porque el abuelo nunca pisó Uruguay eran de Tucumán, el padre de Rivera, Perafán de la Rivera, tampoco, estuvo preso por estafador en el Cabildo hasta que Artigas triunfa en Las Piedras en 1811 y ahí lo liberan, y se dedica a tarea agropecuarias).

Reitera que se ataca a Rivera por un genocidio que no existió, etc.

Bueno si alguien tiene ese video que ayer pasó por TV mándemelo que lo voy a aclarar muy bien con documentos irrefutables.

Vieron que Sanguinetti nunca dice que quien piense en genocidio que presente las pruebas? Eso es lo que debería decir ya que es abogado, pero :¿por qué no pide las pruebas? AH. me parece que no le conviene.