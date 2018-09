Los dirigentes de la AUF, toda la vida ningunearon y desmintieron a los dirigentes de la OFI. Aquí Spillman defiende a Figueredo contra el Coronel Lazcano

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde el ARCHIVO DE DIARIO URUGUAY .

Las declaraciones del coronel Lazcano, ex presidente de OFI en la edición de la víspera de LA REPUBLICA abriendo fuego cruzado contra los dirigentes de la AUF, con la televisión y con empresarios, pegó y rebotó inmedatamente. Al tal punto que el presidente del Consejo Unico Juvenil, Nelson Spillman, se sintió tocado y se comunicó con nuestro matutino para “aclarar algunas cosas que dijo el coronel Lazcano, con quien me une una gran amistad, y por quien siento profundo respeto y aprecio. Pero debo ser justo y como no me gusta para mí ciertas cosas, tampoco me gustan para los demás. Creo que lo asesoraron muy mal. Por eso quiero aclarar esta situación”, señaló el presidente del Consejo Juvenil.

Spillman se refirió concretamente al punto donde Lazcano señala que el presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, había concurrido a Florida donde se entrevistó con el intendente Arocena, ofreciéndole el ingreso de la selección al fútbol profesional en la Segunda Divisional Profesional y posteriormente, meterlo en la A, a cambio de usufructuar el estadio Campeones Olímpicos .

“Figueredo participó a expreso pedido mío”

Spillman sostuvo al repecto que: “Como yo fui responsable de esa reunión que se realizó en Florida, para ultimar detalles del Campeonato Nacional Sub 18 que se va a jugar en setiembre en la ciudad de Florida por gentileza del intendente Andrés Arocena, quería puntualizar que Figueredo, participó de la reunión(también estuvieron el gerente deportivo de la AUF Osvaldo Giménez y Ramón Barreto) a expreso pedido mío”.

“Incluso lo hizo dejando de lado otro compromiso; por lo tanto me siento responsable de lo sucedido” añadió. El presidente de los juveniles agregó que no le parecía “justo” que se atacara de esa manera a Figueredo porque como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol “me ha abierto las puertas de par en par eliminando esa barrera que existía antes, que para ser recibidos por el Ejecutivo era todo un problema. Hoy tenemos una gran facilidad para entrevistarnos y nos sentimos prácticamente dentro del Ejecutivo” aclaró Spillman.

“Así que, reitero que no me parece justo que Lazcano haya realizado esas declaraciones referente a que en esa reunión se trataron otros temas como por ejemplo, que el presidente de la AUF haya invitado o querido ofrecer cosas a Florida para que algún equipo entrara en la B. Solamente se habló de temas vinculados a la actividad del Campeonato Nacional Sub 18.”

Quien realizó algún comentario fue Osvaldo Giménez

Sin embargo Spillman reconoce que quien sí realizó algún comentario al respecto, fue el gerente deportivo Osvaldo Giménez “que lo hizo a título personal y con otras personas. No sé en qué momento lo dijo, pero además él puede hacerlo y comentarlo por razones deportivas o de calendario como le quiera llamar.

Pero yo puedo dar fe de que en todo momento el presidente de la AUF estuvo conmigo y con el intendente y el fin fue poder ver el esfuerzo que se realiza con los campeonatos nacionales sub 15 y sub 18 “.

“El presidente asistió a esa reunión a pedido mío y creo que no es justo que se le involucre en temas que nada tienen que ver con lo que allí se ha hablado”.

Spillman reiteró que tenía gran respeto y aprecio por el coronel Lazcano pero “creo que el que le pasó la información o el que le dijo algo, está muy equivocado y no se ajusta a la verdad ni a la realidad”.

El presidente del Consejo Juvenil dijo haberse sentido sorprendido por las declaraciones de Lazcano pero dejó establecido que con OFI “hemos trabajado con mucha comodidad en todo este tiempo intentando una integración a nivel juvenil. También tengo una muy buena relación con el actual presidente Bentancort y siempre hemos tenido un muy buen trato recíproco y puedo decir que tengo el honor de decir que jamás he tenido problemas ni con Lazcano y esperemos no tenerlo con Bentancort”.

Finalmente volvió a reiterar que era “responsable de esa reunión” y por lo tanto “me considero como culpable de esta situación”.

Fuente: Diario La República (08 de septiembre de 2000, 00:00hs)