La “urgente categorización en la OFI”, fue uno de los versos de Gustavo Bares para llegar a la presidencia.

Desde Rivera/Eduardo Mérica para Diario Uruguay/15/06/2013.

Fue cuando medio Litoral Norte se reunió con el futuro presidente de la OFI

LA AMBICIÓN DE UN CONSEJERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR POR LA PRESIDENCIA, QUEDÓ DE MANIFIESTO EN PAYSANDÚ.

UNA CITA CON SU VIDA

Nervioso y tambaleante, quizás herido en lo más íntimo de su orgullo, el secretario del Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, el maragato Gustavo Bares, necesita una pirueta para gambetear las amarguras del presente. Y en su horizonte difuso (que es también la de los restantes miembros del Consejo Ejecutivo) se recorta la silueta de una figura que de piruetas sabe un rato largo, tanto dentro de la sede como fuera de ella. Ahora sabemos que Bares es un experto en celebrar conquistas de una manera muy particular. Como será, que por estas horas viaja a Paysandú para auspiciar -aunque diga que no estaba enterado de la no concurrencia de las Ligas de fútbol de Artigas, Rivera y Tacuarembó-, eso poco importa para Bares; ya que se está definiendo para él la chance para que el año próximo se sume a la lista de candidatos a presidente de la Organización del Fútbol del Interior.

Gustavo Bares está tan entusiasmado con esa idea, que estamos seguros que no recuerda que nunca tuvo ni el deseo vivo y pasajero, desde que asumió (en 2011) su cargo en la OFI, de viajar a las lejanas ciudades de Rivera, Artigas y Tacuarembó. Nunca lo hizo. Por eso el sábado 15 de junio en Paysandú, está ese enamoramiento por vender los derechos televisivos de la OFI, y el sobresello, su sueño de ser el próximo presidente de todos los chacareros.

En el local de la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú se realizó la reunión con la desparramada Confederación Litoral Norte, y con la ausencia de las Ligas de Rivera, Artigas y Tacuarembó, donde se trató la definitiva venta de los derechos de televisación de la Organización del Fútbol del Interior.

A pesar de que DIARIO URUGUAY adelantaba que iban a estar ausentes tres Ligas importantes del Litoral Norte, viajaba a Paysandú el secretario del Ejecutivo de la OFI, Gustavo Bares, que así lanzaba su carrera política para apoderarse de la presidencia de la OFI, en setiembre de 2014.

La publicación exclusiva de Diario Uruguay mostrando el borrador del Proyecto de la venta de los derechos de TV de la OFI, causó tremendo revuelo en todo el interior y asombro en algunos dirigentes, a tal punto, que un consejero de la OFI, envió un correo a la sala de redacción con la siguiente exclamación:“¿quién te mandó esa información, que ni yo la tengo?”

EL MENSAJERO DE BARES EN AQUELLA OPORTUNIDAD PUBLICABA

Daniel Blanco sugirió que ligas de San José promuevan candidatura de Gustavo Bares como presidente de OFI

14.06.2013 | Daniel Blanco encara su tercer mandato como presidente de la Liga de Ecilda Paullier. Ha sido un trabajo arduo, pero con el correr del tiempo los dirigentes del sector han posicionado a la organización como nunca antes.

Desde San José Ricardo Piñeyro.

Blanco habló de varios temas, de la situación política en OFI, de la importancia de contar con la mesa de la Confederación y exhortó a una “urgente categorización”. Sobre la movida electoral en OFI que ya es está jugando expresó que “aspiramos a que sería una buena postura del Sur ir tanto al congreso de OFI como al de la confederación, con los candidatos propuestos para el Ejecutivo de cara al congreso elector”. Agregó que “la intención nuestra es que los dos sectores de San José tengan una misma opinión al respecto, en base a como viene actuando el Ejecutivo actual en la figura de Gustavo Bares tendríamos que impulsar la candidatura a la presidencia como para comenzar un año de arduo trabajo a nivel de todo el interior”.

Sobre los temas que les preocupan al sector interior, dijo que “en el último congreso en Durazno planteamos la necesidad de categorización que para nosotros es vital, muchas ligas lo vienen dejando de lado, pero si o si se tiene que dar. Al haber abierto OFI el abanico para que muchos sectores capital e interior estén disputando las copas, los niveles son muy diferentes y no es lo adecuado. La categorización no tiene porque ser definitiva, se puede probar durante dos o tres años, pero es un tema vital tanto a nivel de clubes como de selecciones”. En otro orden opinó que “se ha mejorado bastante la atención a los clubes desde las oficinas de OFI, la atención administrativa que sabemos fue impulsada por Gustavo (Bares), pero a veces se hacen propuestas que chocan con los vicios que se han acumulado durante años”.

Blanco también hablo de la poca difusión que se le da al fútbol del interior a nivel nacional: “yo me acuerdo que la Copa de Selecciones se inició el 6 de enero y ese día el Diario El País que patrocina el campeonato, titula que en Uruguay no hubo fútbol, entonces no existimos. Si bien es importante a nivel local la difusión, se debería apuntar a la difusión a nivel nacional a los efectos de buscar sponsors importantes para las competencias”.

El presidente de la Liga de Ecilda valoró que la Mesa de la Confederación desde setiembre esté en manos del sector: “Es un apoyo a la gestión que se viene realizando hace dos años, este es el tercero, y vimos con mucho beneplácito que fue por unanimidad. San José Interior cuando se formó la Mesa Permanente estaba representado por la Liga Regional del Sur que fue en el año 94 o 95, entonces según los tiempos correspondía, pero por un ostracismo total de lo que fue San José Interior, por la no representatividad en OFI ni en los congresos no había existido la posibilidad. Creo – continuó – que será una etapa crucial porque tenemos el congreso de OFI en setiembre y tenemos el congreso con elección de autoridades para el año que viene”.