La Roja del Yí se destiñe un poquito: ha fallecido uno de sus grandes defensores, Walter “El Negro” González Acuña

HISTORIA DEL FÚTBOL DE DURAZNO. Desde Durazno Carlos Mauricio Delgado para Diario Uruguay. El fútbol de Durazno y del interior está de luto: a los 88 años dejó de existir Walter González Acuña, varias veces campeón del Sur e Interior con Durazno.

CONGOJA

«La Intendencia Departamental de Durazno, participa con profundo pesar el fallecimiento del señor Walter González Acuña, querido vecino y destacado deportista, integrante de planteles que obtuvieron grandes logros en el seleccionado de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno», señala el comunicado enviado desde la Oficina de Prensa de la Intendencia.

LLEVA SU NOMBRE

En otro comunicado de prensa, la Intendencia duraznense hizo saber que, previo al inicio del actual torneo de la Confederación de Fútbol del Sur, 15.ª Copa Nacional de Selecciones de OFI, realizó un planteo para que el campeonato en Mayores lleve el nombre de Walter González Acuña y en Sub-17 Eulises Maldonado, con la finalidad de homenajear a ambos ilustres vecinos y deportistas.

La circunstancia vivida en las últimas horas no modifica el nombre de los torneos, los que tal como se planteó y se aprobó ofrendarán las copas Walter González Acuña en Mayores y Eulises Maldonado en Sub-17.

MINUTO DE SILENCIO

También, mediante un comunicado de prensa, quien se expresó sobre el fallecimiento de González Acuña fue la Confederación de Fútbol del Sur, que preside Gonzalo Recuero. «Don Walter, campeón histórico con Durazno, integrante de las selecciones del año 50, era una persona notable y vigente, y de no mediar un desgraciado accidente, nada hacia pensar su pérdida irreparable.

El trofeo del Campeonato del Sur lleva su nombre, cosa que había sido coordinada con el Sr. Intendente Lic. Carmelo Vidalin, al inicio de la copa.

Esta mesa de la Confederación de Futbol del Sur ha solicitado se disponga un minuto de silencio en su memoria en todos los escenarios deportivos donde se juegue la próxima fecha del Campeonato del Sur, y ha trasladado esta petición al Sr Presidente de OFI para su aplicación en los escenarios deportivos», indica la misiva.

Su velatorio se llevó a cabo en empresa Ferrán y su sepelio hoy desde la hora 11:00 en la necrópolis local.

El aviso del periodista Víctor Darwin Rodríguez en su Facebook, marca el momento de la ida del gran campeón: “Hoy a la hora 11.00 despedimos los restos de Walter Gonzalez Acuña, emblemático jugador de las selecciones de Durazno. La partida del “negro” a los 88 años de edad, aunque biológicamente previsible, nos golpeó por la forma en que se dio (estuvo internado a raíz de un accidente de tránsito) y porque se lo veía en plenitud, algo constatable en quienes lo veíamos asiduamente y lo conocimos con su firme andar y ánimo, siempre positivo y optimista, además de bajo perfil a la hora de hablar de sus logros. Me alegró muchísimo ver, entre tanta gente, a familiares, vecinos, amistades, autoridades como el Intendente Carmelo Vidalín y el presidente de la Confederación del Sur, Gonzalo Recuero; entre tantos otros, a dos ex compañeros suyos; Waldemar “Tarzán” Rodríguez y Adolfo Galo Capote representando a los que están y a los que ya no están; además del llamado telefónico de José María “Pochongo” Bedát. A la familia, deseos de que el triste momento que están viviendo, dé lugar al mejor de los recuerdos y a la memoria perenne de un querido ciudadano y deportista ejemplar. Adiós Negro querido!”