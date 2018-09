En 2013, el actual presidente de la OFI, Gustavo Bares, atacaba al presidente de la gremial AIAF. “Brajús, es un mentiroso”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde San José para Diario Uruguay.

Gustavo Bares:“la Gremial tiene que llamar a la OFI para pedir audiencia, yo no tengo porque llamarlo, ellos nunca fueron a reunirse con el Ejecutivo”.

EL SECRETARIO DE OFI DIJO QUE ES LA GREMIAL LA QUE DEBE PEDIR AUDIENCIA AL EJECUTIVO



Gustavo Bares: “Brajús es un mentiroso”

Árbitros están reclamando mejoras económicas en las dobles jornadas y definir las paramétricas a partir de los cuartos de final de la Copa.

El secretario de OFI Gustavo Bares salió con los zapatos de punta contra el árbitro Walter Brajús, asegurando que “es un mentiroso”. El integrante del Ejecutivo dijo a Primera Hora que “Brajús me llamó hace dos semanas que iba a concurrir a OFI a una reunión con el Ejecutivo, pero después me llama que no podía concurrir por el fallecimiento del padre de un árbitro y anunció que iba el martes siguiente y no fue”. En una nota publicada en la edición de ayer de Primera Hora el presidente de los jueces del interior reclamó que integrantes de la organización del fútbol se comuniquen a los efectos de solucionar algunos reclamos que datan de mucho tiempo atrás.

El experiente colegiado había indicado que “este es un tema que salió el 19 de Octubre del año 2012 en el tercer congreso de AIAF, donde como puntos principales a resolver estaban los aranceles que perciben los árbitros cuando son dobles jornadas y el otro tema fundamental son las paramétricas a partir de los cuartos de final de esta Copa Nacional que está por comenzar”. Para Bares “la Gremial tiene que llamar a la OFI para pedir audiencia, yo no tengo porque llamarlo, ellos nunca fueron a reunirse con el Ejecutivo”. Brajús había advertido que si estos reclamos de los jueces no eran solucionados, el comienzo de la Copa de Clubes estaba en duda.

“Sabemos que el Presidente de OFI está fuera del país, pero el secretario (por Gustavo Bares) no se ha comunicado todavía, estamos abierto al diálogo siempre, ahora que no nos digan que nosotros ponemos palos en la rueda cuando hace 6 meses se sabía esto”. Bares llevó tranquilidad a las instituciones participantes, cuando expresó que “está todo resuelto, Brajús sale diciendo que nadie lo llamó, es un mentiroso, ellos faltaron dos veces”.

El Ejecutivo de OFI viene analizando este tema y “se va a solucionar sin problemas, lo está tratando la Comisión de Finanzas que ya lo tiene resuelto, casi aprobado”. Bares finalizó diciendo que “la Gremial es la que tiene que pedir audiencia, si no nosotros pensamos que está todo bien. Está todo previsto para empezar el campeonato”. En otro orden el secretario de OFI dijo que hasta el mes de agosto no habrá pruebas para los árbitros, tal como lo aprobó el Ejecutivo, ante rumores de nuevas pruebas antes del inicio de la actividad copera.

Walter Brajús: “Nosotros no ponemos palos en la rueda”

El presidente de AIAF (Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol) Walter Brajús dijo a Primera Hora que dicha asociación espera un llamado del ejecutivo de OFI para conversar y buscar una solución. El diferendo está en el arancel de las dobles jornadas y las paramétricas como puntos claves para que haya fútbol el próximo fin de semana.

Brajús explicó que “este es un tema que salió el 19 de Octubre del año 2012 en el tercer congreso de AIAF, donde como puntos principales a resolver estaban los aranceles que perciben los árbitros cuando son dobles jornadas y el otro tema fundamental son las paramétricas a partir de los cuartos de final de esta Copa Nacional que está por comenzar. Aparte hay otros puntos a solucionar como tema seguridad, seguro de viaje e indumentaria deportiva, pero esos puntos pueden tratarse en otro momento, lo medular son esos dos que te nombre anteriormente, donde estamos esperando que el ejecutivo de OFI nos llame para conversar”.

El presidente de la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol agregó que “las asociaciones votaron por unanimidad no aceptar las dobles jornadas bajo el arancel que se establecía en temporadas anteriores, se ha hablado en forma informal, tuvimos hasta el viernes pasado esperando un llamado de alguien de OFI pero hasta ahora nunca se nos citó oficialmente para hablar sobre el tema. Debido a esto – continuó – la determinación tomada es no estar a la orden a los encuentros programados por Copa Nacional de ningún árbitro agremiado hasta tanto no se solucione el inconveniente”.

El árbitro maragato dijo que “quiero aclarar porque después se tergiversan las cosas, acá no se está pidiendo aumento, estamos pidiendo una solución a un hecho deportivo que es totalmente injusto y va contra el trabajo de los árbitros. Supongamos y hacemos un ejemplo, un partido cualquiera sale 10 pesos, o sea que si jugaras dos partidos la terna debería cobrar 20 pesos, ¿estamos de acuerdo no?…pues bien resulta que actualmente ellos te dan 12 pesos, entonces si sacamos esa conclusión los asistentes están haciendo un partido gratis prácticamente. Nosotros no queremos 20 pesos por los dos partidos pero si algo más, podemos llegar a una media, buscar alguna solución para destrabar este inconveniente que te vuelvo a repetir no es de ahora viene del año pasado”.

En otro orden informó que aún “no hemos acordado el arancel de las paramétricas, nosotros no podemos ir a arbitrar cuando las cosas no están claras, estamos abierto al diálogo pero la pelota está en el terreno de OFI. Debemos entender que queremos equilibrar la balanza acordamos estos dos puntos y el fin de semana hay fútbol sin problemas”. Brajús finalizó diciendo que “sabemos que el Presidente de OFI está fuera del país, pero el secretario (por Gustavo Bares) no se ha comunicado todavía, estamos abierto al diálogo siempre, ahora que no nos digan que nosotros ponemos palos en la rueda cuando hace 6 meses se sabía esto”.

Fuente. Primera Hora